लखनऊ में बनेगा देश का दूसरा सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन; जमीन से 37 मीटर नीचे दौड़ेगी ट्रेन
30 मीटर गहराई के साथ हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन नंबर वन, साल 2028 तक चेन्नई का थिरुमायिलाई मेट्रो स्टेशन इस रिकॉर्ड को तोड़ देगा.
Published : October 22, 2026 at 5:05 PM IST
हैदराबाद (EB Prime Team) : Deepest Metro stations in World : सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन बनाने के मामले में अपना देश अब चीन-यूक्रेन को भी टक्कर देने की तैयारी में है. वर्तमान में 30 मीटर गहराई के साथ पश्चिम बंगाल के कोलकाता का हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन देशभर में नंबर वन है. अगले 3 से 4 सालों में तमिलनाडु के चेन्नई और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इससे भी गहरे मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार हो जाएंगे. इसी के साथ चेन्नई देश का नंबर वन जबकि लखनऊ दूसरा सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन जाएगा.
चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (CMRL) के अनुसार चेन्नई का थिरुमाइलाई मेट्रो स्टेशन सड़क के लेवल से 38.79 मीटर गहरा होगा. इस मेट्रो स्टेशन का निर्माण तेजी से चल रहा है. साल 2028 के अंत तक इसके बनकर तैयार होने का अनुमान है. इसी तरह उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पांडेयगंज में भी एक ऐसा ही गहरा स्टेशन बनाया जा रहा है. सितंबर 2022 के डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) के अनुसार इसकी गहराई 24.689 मीटर तय की गई थी. अब यह करीब 37 मीटर गहरा हो सकता है.
पांडेयगंज मेट्रो स्टेशन को साल 2024 में मंजूरी मिली थी. टेंडर और कांट्रैक्टर के चयन के बाद अक्टूबर 2026 में इस पर काम शुरू कर दिया गया. बैरिकेडिंग लगाने, जमीन के नीचे के पाइप लाइनों की मैपिंग आदि का काम चल रहा है. यह 3 साल में यानी साल 2029-30 तक बनकर तैयार हो जाएगा. वहीं वैश्विक स्तर पर सबसे गहरे मेट्रो स्टेशनों की बात करें तो इस मामले में चीन टॉप पर है. जबकि यूक्रेन दूसरे स्थान पर है.
देश में कौन सा मेट्रो स्टेशन है सबसे गहरा : प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित हावड़ा मैदान-एस्प्लेनेड मेट्रो कॉरिडोर 4.8 किलोमीटर लंबा है. साल 2009 में इसका निर्माण शुरू हुआ था. साल 2024 में यह बनकर तैयार हो गया था. 4,965 करोड़ रुपये इसके निर्माण पर खर्च हुए थे. यह मौजूदा समय का देश का सबसे ज्यादा गहरा मेट्रो स्टेशन है. जमीन से इसकी गहराई करीब 30 मीटर है.
चार मंजिला होगा थिरुमाइलाई मेट्रो स्टेशन : चेन्नई मेट्रो का थिरुमाइलाई स्टेशन का काम साल 2024 से ही चल रहा है. चेन्नई मेट्रो रेल और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक यह स्टेशन जमीन से करीब 38.79 मीटर की गहराई पर बन रहा है. इसे 4 मंजिला बनााया जा रहा है. शहर के संकरे और घने इलाके को देखते हुए इस स्टेशन को सिर्फ 11 मीटर चौड़ा और 155 मीटर लंबा बनाया जा रहा है. यहां यात्रियों की सुविधा के लिए 12 एस्केलेटर और तीन लिफ्ट लगाई जा रहीं हैं. यह स्टेशन 'T' अक्षर के आकार में फैला रहेगा.
घने इलाके में बन रहा पांडेयगंज मेट्रो स्टेशन : लखनऊ मेट्रो का पांडेयगंज स्टेशन लखनऊ के घने इलाके में बन रहा है. ऊपर इसकी पहली मंजिल पर टिकटिंग समेत अन्य यात्री सुविधाएं रहेंगी. इसके बाद इसके नीचे की 4 मंजिलों पर कांकोर्स (बड़ा हॉल, जहां यात्री ट्रेन पकड़ने से पहले पहुंचते हैं) समेत अन्य यात्री सुविधाएं रहेंगी. इससे नीचे स्टेशन का मुख्य प्लेटफॉर्म रहेगा. इस स्टेशन के बन जाने के बाद पांडेयगंज के मुख्य बाजारों में लोगों की पहुंच काफी आसान हो जाएगी. सड़कों पर ट्रैफिक का लोड कम होगा. साल 2022 के डीपीआर में इसकी गहराई 24.689 मीटर निर्धारित की गई थी. अब इसके 37 मीटर पहुंचने की संभावना है. अब देश के कुछ अन्य गहरे मेट्रो स्टेशनों के बारे में जानेंगे...
पुणे और इग्नू मेट्रो स्टेशन भी गहरे स्टेशन : दिल्ली मेट्रो रेल के मुताबिक पुणे मेट्रो स्टेशन 2 प्रमुख कॉरिडोर के साथ शहर की परिवहन व्यवस्था में बड़ा सुधार ला रहा है. यह भी देश के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशनों में से एक है. इसी तरह नई दिल्ली का हौज खास मेट्रो स्टेशन भी गहराई पर है. इग्नू (IGNOU) मेट्रो स्टेशन औसतन 26 मीटर की गहराई पर बना है. यह दिल्ली मेट्रो के अन्य गहरे स्टेशनों में से एक है. इसका काम मौजूदा समय भी जारी है.
ढांसा बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन पर पार्क हो सकती हैं 110 कारें : प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक नई दिल्ली के ढांसा बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन की शुरुआत 18 सितंबर 2021 में हुई थी. नजफगढ़ से ढांसा बस स्टैंड के बीच यह 1.2 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में फैला है. जमीन से इसकी गहराई लगभग 18 मीटर है. स्टेशन पर 3 एंट्री/एग्जिट पॉइंट, 7 एस्केलेटर और 5 लिफ्ट लगी है. गाड़ियों को पार्क करने की भी अच्छी व्यवस्था है. यहां एक साथ 110 कारें और 185 टू-व्हीलर खड़े किए जा सकते हैं.
चीन का चोंगकिंग मेट्रो स्टेशन सबसे ज्यादा गहरा : पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के विदेश मंत्रालय के अनुसार चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा शहरी रेल नेटवर्क है. यह लगभग 11 हजार किमी तक फैला है. यहां का चोंगकिंग मेट्रो स्टेशन विश्व में सबसे ज्यादा गहरा है. इसकी गहराई करीब 116 मीटर है. यह चोंगकिंग के पहाड़ी इलाके के नीचे है. यहां का होंगटुडी मेट्रो स्टेशन भी करीब 94 मीटर गहरा है. वहीं भारत का शहरी रेल नेटवर्क चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है.
गहरे मेट्रो स्टेशन बनाने में यूक्रेन दूसरे स्थान पर : चीन के बाद दुनियाभर में यूक्रेन में सबसे ज्यादा गहरे मेट्रो स्टेशन हैं. ग्लोबल लेवल पर यह देश दूसरे स्थान पर है. यहां का आर्सेनलना मेट्रो स्टेशन करीब 105 मीटर गहरा है. यहां यात्री प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए लंबी एस्केलेटर टनल से नीचे उतरते हैं. इसी देश का जोलोटी वोरोटा मेट्रो स्टेशन करीब 96 मीटर गहरा है. यह स्टेशन ऐतिहासिक आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए मशहूर है. यूक्रेन का यूनिवर्सिटेट मेट्रो स्टेशन भी करीब 87 मीटर गहरा है. यहां वैज्ञानिकों और संगीतकारों की सफेद मूर्तियां हैं.
रूस-अमेरिका-स्पेन-कनाडा में भी हैं गहरे मेट्रो स्टेशन : एक इंटरनेशनल मैगजीन के डेटा के मुताबिक रूस, अमेरिका, स्पेन और कनाडा समेत अन्य देशों में भी कई गहरे मेट्रो स्टेशन मौजूद हैं. जैसे रूस का एडमिरलटेस्काया 86 मीटर गहरा है. अमेरिका का वाशिंगटन पार्क मेट्रो स्टेशन करीब 79 मीटर गहरा है. स्पेन का एल कोल–ला टेक्सोनेरा मेट्रो स्टेशन 74 मीटर, रूस का पार्क पोबेडी 73 मीटर, रूस का कोमेंडेंट्स्की प्रॉस्पेक्ट 73 मीटर, रूस का मैरीना रोशचा 72 मीटर, टर्की का गेरेटेपे, टर्की भी 72 मीटर, हांगकांग का HKU 70 मीटर, कनाडा का एडौर्ड-मोंटपेटिट 70 मीटर, साउथ कोरिया का मांडेओक 64.3 मीटर गहरा है.
1104 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइनों पर दौड़ रहीं मेट्रो ट्रेनें : प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डेटा के मुताबिक भारतीय मेट्रो के सफर की शुरुआत साल 1984 में कोलकाता मेट्रो से हुई थी. इसके बाद साल 2002 में दिल्ली मेट्रो की सर्विस शुरू हुई. मौजूदा समय अपने देश में मेट्रो ट्रेनों के लिए कुल 1,104.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी रेलवे लाइनें हैं. देश के 26 शहर मेट्रो सेवा से जुड़ चुके हैं. इनमें से 21 शहरों के पास अपना खुद का मेट्रो सिस्टम है. अभी देश में करीब एक हजार किमी नए मेट्रो रूट बन रहे हैं. इनमें 82.15 किलोमीटर लंबे नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर और 508 किलोमीटर की प्लान की गई लंबाई वाला मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शामिल है.
भारत में तैयार हो रहे कई नए मेट्रो रेल नेटवर्क : प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक अपने देश में साल 2026 तक कई नए मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार हो जाएगा. सूरत में 40.35 किमी, ठाणे में 29 किमी और भुवनेश्वर में 26 किमी नई मेट्रो रेलवे लाइनें तैयार की जा रहीं हैं. इसके अलावा दिल्ली मेट्रो फेज IV के तहत 61.679 किमी और चेन्नई मेट्रो फेज II के तहत 116.1 किमी के विशाल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं. बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, पुणे, कोच्चि और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में भी इस तरह की कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है. इसके अलावा जयपुर मेट्रो फेज 2, गोरखपुर मेट्रोलाइट, नासिक मेट्रो नियो और केरलम में लाइट मेट्रो जैसी कई नई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है.
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