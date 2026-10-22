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लखनऊ में बनेगा देश का दूसरा सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन; जमीन से 37 मीटर नीचे दौड़ेगी ट्रेन

भारत में बन रहे 2 और ज्यादा गहरे मेट्रो स्टेशन. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद (EB Prime Team) : Deepest Metro stations in World : सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन बनाने के मामले में अपना देश अब चीन-यूक्रेन को भी टक्कर देने की तैयारी में है. वर्तमान में 30 मीटर गहराई के साथ पश्चिम बंगाल के कोलकाता का हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन देशभर में नंबर वन है. अगले 3 से 4 सालों में तमिलनाडु के चेन्नई और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इससे भी गहरे मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार हो जाएंगे. इसी के साथ चेन्नई देश का नंबर वन जबकि लखनऊ दूसरा सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन जाएगा.

चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (CMRL) के अनुसार चेन्नई का थिरुमाइलाई मेट्रो स्टेशन सड़क के लेवल से 38.79 मीटर गहरा होगा. इस मेट्रो स्टेशन का निर्माण तेजी से चल रहा है. साल 2028 के अंत तक इसके बनकर तैयार होने का अनुमान है. इसी तरह उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पांडेयगंज में भी एक ऐसा ही गहरा स्टेशन बनाया जा रहा है. सितंबर 2022 के डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) के अनुसार इसकी गहराई 24.689 मीटर तय की गई थी. अब यह करीब 37 मीटर गहरा हो सकता है.