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बिहार में बिगड़ रहा जल संतुलन, जानें भूजल संकट पर चौंकाने वाले आंकड़े

बिहार में तेजी से भूजल स्तर गिर रहा,जिससे भविष्य में गंभीर जल संकट गहरा सकता है. धर्मेंद्र सिन्हा की रिपोर्ट में पढ़ें चौंकाने वाले आंकड़े

BIHAR GROUND WATER CRISIS
बिहार में गंभीर भूजल संकट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 20, 2026 at 6:58 AM IST

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पटना : बिहार में भूजल स्तर को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है. कई इलाकों में पिछले वर्षों के मुकाबले भूजल की स्थिति में गिरावट दर्ज की जा रही है. खासकर तेजी से शहरीकरण वाले क्षेत्रों में जमीन पर बढ़ता कंक्रीट का दायरा, पेड़ों की कटाई और प्राकृतिक जलस्रोतों में कमी भूजल के रिचार्ज को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में बताए जा रहे हैं. केंद्रीय भूजल बोर्ड के आंकड़े भी राज्य के कई हिस्सों में दीर्घकालिक गिरावट की ओर इशारा करते हैं.

बिहार में गहराता गंभीर भूजल संकट

भूजल की स्थिति को लेकर एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर बीएन प्रसाद का कहना है कि पिछले एक से डेढ़ दशक में कई इलाकों में जमीन के नीचे पानी की उपलब्धता में बड़ा बदलाव आया है. उनके मुताबिक, पहले जिस गहराई पर पानी उपलब्ध हो जाता था, अब उसी पानी तक पहुंचने के लिए कहीं अधिक गहराई तक जाना पड़ रहा है.

बिहार में जल संकट की स्थिति (ETV Bharat)

शहरीकरण ने बढ़ाई मुश्किल

हालांकि अलग-अलग इलाकों में भूजल की गहराई अलग होती है, इसलिए स्थानीय स्तर पर बताए जा रहे आंकड़ों की वैज्ञानिक माप और स्थान के साथ पुष्टि जरूरी है. प्रोफेसर बीएन प्रसाद के मुताबिक भूजल स्तर में गिरावट के पीछे तेजी से बढ़ता शहरीकरण एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है.

"शहरों में लगातार ऊंची-ऊंची इमारतें बन रही हैं, खाली जमीन कम होती जा रही है और खुले क्षेत्रों की जगह कंक्रीट ले रहा है. इसके साथ ही सड़कों, पार्किंग और अन्य निर्माण में पक्की सतह बढ़ने से बारिश का पानी सीधे जमीन में जाने के बजाय नालियों के रास्ते बह जाता है. ऐसे में प्राकृतिक भूजल रिचार्ज की प्रक्रिया प्रभावित होती है."- बीएन प्रसाद, प्रोफेसर, एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट

पेड़ों की कटाई भी बढ़ा रही चिंता

विशेषज्ञों के अनुसार पेड़ और हरित क्षेत्र केवल पर्यावरण के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि स्थानीय जलचक्र में भी उनकी भूमिका होती है. लगातार पेड़ों की कटाई और खुले क्षेत्रों के कम होने से मिट्टी और पानी के बीच प्राकृतिक संपर्क प्रभावित होता है. ऐसे में शहरों में हरित क्षेत्र, खुले भूभाग और जलस्रोतों का संरक्षण भूजल प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है.

कंक्रीट के नीचे दबता जा रहा बारिश का पानी

बारिश के दौरान बड़ी मात्रा में पानी जमीन पर आता है, लेकिन शहरों में पक्की सड़कें, कंक्रीट के फर्श और इमारतों के बढ़ते क्षेत्रफल के कारण पानी का बड़ा हिस्सा सतह से बहकर ड्रेनेज सिस्टम में चला जाता है. इससे बारिश का पानी जमीन के भीतर पहुंचने का अवसर कम हो जाता है. विशेषज्ञ लंबे समय से वर्षाजल संचयन और भूजल रिचार्ज की व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देते रहे हैं.

आम लोगों की राय

भूजल स्तर में गिरावट को लेकर स्थानीय बृजनंदन प्रसाद की चिंता भी सामने आ रही है. शहर और आसपास के इलाकों में घर बनाने वाले लोगों का कहना है कि पिछले वर्षों में निर्माण तेजी से बढ़ा है. जहां पहले खाली जमीन, पेड़-पौधे और खुले स्थान दिखाई देते थे, वहां अब मकान और पक्की सड़कें बन गई हैं.

"पेड़ों की कटाई और बढ़ते कंक्रीट निर्माण का असर आसपास के पानी के स्रोतों पर भी दिखाई दे रहा है. जल संकट से जूझना पड़ सकता है."- बृजनंदन प्रसाद,स्थानीय निवासी

राजधानी में रहने वाले नवेंदु नारायण सिन्हा कहते हैं कि विकास और निर्माण जरूरी है, लेकिन इसके साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता देनी होगी. नए निर्माण में वर्षाजल संचयन, खुले स्थान और भूजल रिचार्ज की व्यवस्था को बढ़ावा देने की जरूरत है.

"केवल सरकार ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों को भी अपने स्तर पर पानी बचाने और पेड़ लगाने की जिम्मेदारी निभानी होगी."- नवेंदु नारायण सिन्हा, पटना निवासी

वन विभाग और प्रशासन की भूमिका अहम

भूजल संरक्षण को लेकर वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों का कहना है कि पेड़ों के संरक्षण के साथ नए पौधे लगाने, पुराने जलस्रोतों को बचाने और शहरों में हरित एवं खुले क्षेत्रों को सुरक्षित रखने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए. भूजल रिचार्ज के लिए वर्षाजल संचयन और अन्य संरचनाओं को भी प्रभावी तरीके से लागू करना जरूरी है,

CGWB के आंकड़े

केंद्रीय भूजल बोर्ड के अगस्त 2025 के बिहार बुलेटिन के मुताबिक 2015 से 2025 के बीच राज्य के 54 प्रतिशत मॉनिटरिंग कुओं में भूजल स्तर में गिरावट दर्ज हुई, जबकि 46 प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई. ज्यादातर गिरावट उत्तरी बिहार के कई हिस्सों में 2 मीटर से कम रही, जबकि कुछ जिलों में 2 मीटर से अधिक गिरावट भी दर्ज की गई. यानी पूरे बिहार में स्थिति एक जैसी नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में दीर्घकालिक गिरावट जरूर चिंता का विषय है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

खेती भी भूजल दोहन का बड़ा हिस्सा

भूजल की कहानी केवल शहरों और कंक्रीट तक सीमित नहीं है. CGWB की 2024 की बिहार संसाधन आकलन रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में सालाना भूजल निकासी का सबसे बड़ा हिस्सा सिंचाई क्षेत्र इस्तेमाल करता है. कुल निकासी का लगभग 72.46 प्रतिशत. 2024 में बिहार में भूजल निकासी की कुल मात्रा 14.09 बिलियन क्यूबिक मीटर आंकी गई थी.

संरक्षण के उपाय

विशेषज्ञों के मुताबिक भूजल स्तर को बचाने के लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा. बारिश के पानी को जमीन के भीतर पहुंचाने के लिए रेनवॉटर हार्वेस्टिंग और रिचार्ज सिस्टम को बढ़ावा देना, तालाबों और पारंपरिक जलस्रोतों को संरक्षित करना, पेड़ों की कटाई को नियंत्रित करना और शहरों में अनावश्यक कंक्रीटीकरण को कम करना जरूरी है. CGWB की रिपोर्टों में भी भूजल प्रबंधन के लिए कृत्रिम रिचार्ज और जल संरक्षण संरचनाओं जैसे उपायों पर जोर दिया गया है.

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ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

प्राकृतिक संतुलन बनाना बेहद जरूरी

भूजल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसे तैयार होने में लंबा समय लगता है, लेकिन लगातार दोहन और कमजोर रिचार्ज के कारण इसे तेजी से खोया जा सकता है. बिहार में बढ़ता शहरीकरण विकास की तस्वीर जरूर बदल रहा है, लेकिन इसके साथ पानी, पेड़ और जमीन के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है. सरकार, विशेषज्ञों और आम लोगों की सामूहिक कोशिश से ही भूजल के लगातार नीचे जाने की रफ्तार को नियंत्रित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाया जा सकता है.

वैश्विक संगठन की चेतावनी

भारत में भूजल की समस्या अब एक गंभीर वैश्विक चिंता का रूप ले चुकी है. विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की 'स्टेट ऑफ ग्लोबल वॉटर रिसोर्सेज 2025' रिपोर्ट ने इस संकट पर बड़ी चेतावनी दी है. रिपोर्ट के अनुसार देश के लगभग 34 प्रतिशत निगरानी केंद्रों पर भूजल का स्तर सामान्य से काफी नीचे पाया गया है. पिछले वर्ष 2024 में यह आंकड़ा केवल 25 प्रतिशत था, जो एक साल में तेजी से बढ़ा है.

निरंतर घटता जल भंडार

डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में लंबे समय से भूजल स्तर में लगातार गिरावट देखी जा रही है. लंबे समय तक रहने वाले सूखे और पानी के अत्यधिक दोहन ने प्राकृतिक जल संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ दिया है. वैश्विक स्तर पर स्थिति यह है कि करीब दो-तिहाई कुओं में भूजल स्तर अपने ऐतिहासिक सामान्य स्तर से बाहर चला गया है, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं.

गंभीर जल संकट का दौर

डब्ल्यूएमओ के मुताबिक वर्ष 2025 पिछले तीन दशकों से अधिक समय में दुनिया की नदियों के लिए सबसे सूखे वर्षों में से एक रहा है. मीठे पानी के इन भंडारों में आ रही कमी के साथ-साथ ग्लेशियरों की बर्फ का द्रव्यमान भी लगातार चौथे वर्ष घटा है. चूंकि भारत अपनी कृषि, पेयजल और घरेलू जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर भूजल पर निर्भर है, इसलिए यह वैश्विक चेतावनी बेहद अहम है.

प्रदूषित जल की समस्या

बिहार विधानसभा 2022 में पेश की गई 16वीं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी चौंकाने वाला खुलासा किया गया था. तत्कालीन डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 में बताया था कि ग्रामीण इलाकों में प्रदूषित भूजल से लोगों को खतरा हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी पटना सहित राज्य के 38 में से 31 जिलों के ग्रामीण इलाकों का ग्राउंड वाटर बेहद खराब और प्रदूषित पाया गया है. इन क्षेत्रों के पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड और लौह तत्व (आयरन) की मात्रा निर्धारित सीमा से बहुत अधिक पाई गई है, जो एक गंभीर चुनौती है.

कोसी बेसिन और बीमारियां रिपोर्ट में सामने आया था कि 31 जिलों के लगभग 30.27 हजार वार्डों का भूजल प्रदूषित है, जिनमें से 3.79 हजार वार्ड विशेष रूप से 11 जिलों के भीतर स्थित हैं. सर्वे के मुताबिक 9 कोसी बेसिन जिलों के अलावा कुछ अन्य जिलों के पानी में भी लोहे की अतिरिक्त मौजूदगी पाई गई थी.

प्रभावित जिलों की सूची

इस जल संकट से प्रभावित प्रमुख जिलों में बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, पटना और वैशाली शामिल थे. इसके अलावा औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, कैमूर, नालंदा, रोहतास, शेखपुरा, नवादा और अररिया के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी प्रदूषित बतायी गई थी.

सेहत पर पड़ता असर

आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी का एक बहुत बड़ा तबका इस प्रदूषित भूजल का उपयोग अपनी दैनिक दिनचर्या में करने को मजबूर है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि रासायनिक तत्वों से युक्त इस हानिकारक पानी के लगातार सेवन से आम लोगों में त्वचा, लीवर और किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारियां होने का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है. इसके बावजूद लोग सुरक्षित विकल्पों के अभाव में इस दूषित जल का प्रयोग कर रहे हैं.

विजय चौधरी की चेतावनी

बिहार विधानसभा के एक बजट सत्र (मार्च 2025) के दौरान तत्कालीन जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने राज्य में गहराते जल संकट पर गंभीर चिंता जताई थी. उन्होंने सदन को सचेत करते हुए कहा था कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो वर्ष 2050 तक बिहार में पानी के लिए हाहाकार मच सकता है. उन्होंने जानकारी दी थी कि राज्य में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता लगातार घट रही है, जो एक बेहद खतरनाक संकेत था.

आईआईटी पटना का अध्ययन

जल संसाधन विभाग ने नेशनल वाटर मिशन के तहत राज्य में पानी की उपलब्धता और प्रबंधन को लेकर आईआईटी पटना से एक विशेष अध्ययन कराया था. इस अध्ययन की रिपोर्ट में बताया गया था कि वर्ष 2001 में बिहार में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1594 घन मीटर थी. यह उपलब्धता वर्ष 2017 में घटकर 1213 घन मीटर रह गई थी और इसके आगे भी लगातार कम होने का अनुमान लगाया गया था.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

प्रति व्यक्ति जल में कमी

आईआईटी पटना की उस चिंताजनक रिपोर्ट में अनुमान जताया गया था कि वर्ष 2025 में बिहार में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता घटकर 1006 घन मीटर पर पहुंची. इसके साथ ही रिपोर्ट में यह चेतावनी भी दी गई थी कि वर्ष 2050 तक यह आंकड़ा घटकर मात्र 635 घन मीटर प्रति व्यक्ति रह जाएगा. ऐसी स्थिति में उपलब्ध जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था.

जल संरक्षण की सरकारी योजनाएं

इस भीषण जल संकट से निपटने के लिए सरकार ने जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए थे. इसके अंतर्गत गया, बोधगया, राजगीर और नवादा जैसे शहरों के लिए करोड़ो रुपये की लागत से गंगाजल आपूर्ति योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ के दौरान मिलने वाले अतिरिक्त गंगाजल को संग्रहित करके शहरों में नागरिकों के लिए शुद्ध पेयजल के रूप में उपयोग करना था.

नदियों को जोड़ने की पहल

तत्कालीन सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने और बाढ़ प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने की योजनाओं पर भी काम शुरू किया था. इसके तहत कोसी-मेची लिंक योजना के साथ-साथ बागमती-बूढ़ी गंडक नदी जोड़ योजना को मंजूरी दी गई थी. इन पहलों का उद्देश्य अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जैसे जिलों में लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना और जल संकट को दूर करना था.

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