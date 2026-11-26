दीपम विवाद: सुप्रीम कोर्ट अवमानना याचिकाओं और आवेदनों पर 27 नवंबर को सुनवाई के लिए सहमत
कोर्ट दीपथून स्तंभ पर परंपरागत धार्मिक दीप नहीं जलाए जाने से जुड़े विवाद के संबंध में दायर अवमानना याचिकाओं और आवेदनों पर कल सुनवाई करेगा.
By Sumit Saxena
Published : November 26, 2026 at 2:17 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर विवादित दीपथून (पत्थर के स्तंभ) पर पारंपरिक दीया न जलाने से जुड़े विवाद के संबंध में अवमानना याचिकाओं और अन्य आवेदनों को 27 नवंबर को सूचीबद्ध करेगा.
मामले में पेश हुए वकील ने जस्टिस अरविंद कुमार और विपुल एम पंचोली की पीठ के सामने मामला लाया. पीठ को सूचित किया गया कि इस मुद्दे पर कई अवमानना याचिकाएं और आवेदन दायर किए गए हैं. वकील ने मामले पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया. पीठ ने कहा, ''सब कुछ कल सूचीबद्ध किया जाएगा.''
बुधवार को, सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु में तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर विवादित पत्थर के खंभे पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम का दीया कथित तौर पर न जलाने के खिलाफ अवमानना याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जबकि मदुरै के जिला कलेक्टर ने इसे न जलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी.
सुप्रीम कोर्ट ने खुद से अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से मना कर दिया. तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपाथून में कार्तिगई दीपम न जला पाने पर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगते हुए, मदुरै के जिला कलेक्टर निशांत कृष्ण ने कहा कि उन्होंने कोर्ट के निर्देशों को लागू करने के लिए बार-बार कोशिश की थी.
उन्होंने इस चूक के लिए मंदिर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उन्होंने किसी भी व्यक्ति को दीया जलाने की इजाजत नहीं दी. कृष्णा ने मंगलवार (24 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की. उन्होंने कहा कि उन्होंने मंदिर प्रशासन से बार-बार दीप जलाने की इजाजत मांगी थी. उन्होंने कहा कि देवस्थानम ने उन्हें कभी भी किसी को भी दीप जलाने की अनुमति नहीं दी.
पीठ को बताया गया कि यह मामला 21 और 22 नवंबर को हुई बैठक में उठाया गया था. इसके बाद 22 नवंबर को पत्र भेजे गए और 23 नवंबर को बैठक के मिनट्स भी सर्कुलेट किए गए.
आगे की जानकारी साइट पर मंदिर अधीक्षक के जरिए दी गई. 24 नवंबर को कृष्णा ने कहा कि उन्होंने ईमेल और रिमाइंडर भेजे और निर्देश जारी किए, साथ ही तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) के कमिश्नर और सचिव से दखल देने की मांग की.
ये भी पढ़ें- कार्तिगई दीपम विवाद: SC अवमानना याचिका, तमिलनाडु स्टेटस रिपोर्ट की जांच के लिए सहमत