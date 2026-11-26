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दीपम विवाद: सुप्रीम कोर्ट अवमानना ​​याचिकाओं और आवेदनों पर 27 नवंबर को सुनवाई के लिए सहमत

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर विवादित दीपथून (पत्थर के स्तंभ) पर पारंपरिक दीया न जलाने से जुड़े विवाद के संबंध में अवमानना ​​याचिकाओं और अन्य आवेदनों को 27 नवंबर को सूचीबद्ध करेगा.

मामले में पेश हुए वकील ने जस्टिस अरविंद कुमार और विपुल एम पंचोली की पीठ के सामने मामला लाया. पीठ को सूचित किया गया कि इस मुद्दे पर कई अवमानना ​​याचिकाएं और आवेदन दायर किए गए हैं. वकील ने मामले पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया. पीठ ने कहा, ''सब कुछ कल सूचीबद्ध किया जाएगा.''

बुधवार को, सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु में तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर विवादित पत्थर के खंभे पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम का दीया कथित तौर पर न जलाने के खिलाफ अवमानना ​​याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जबकि मदुरै के जिला कलेक्टर ने इसे न जलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी. सुप्रीम कोर्ट ने खुद से अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से मना कर दिया. तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपाथून में कार्तिगई दीपम न जला पाने पर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगते हुए, मदुरै के जिला कलेक्टर निशांत कृष्ण ने कहा कि उन्होंने कोर्ट के निर्देशों को लागू करने के लिए बार-बार कोशिश की थी.