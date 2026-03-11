ETV Bharat / bharat

दीपाली सिन्हा: जो सेना के साथ मिलकर सियाचिन से लेकर लद्दाख तक, प्लास्टिक कचरे को बदल रही हैं फर्नीचर में

दुर्गम सरहदों से दिल्ली की सोसायटी तक पर्यावरण संरक्षण की मुहिम ( ETV Bharat )

दीपाली के पास भारत और यूरोप में ई-कचरा प्रबंधन सहित 14 वर्षों से अधिक का अंतर्राष्ट्रीय कार्य अनुभव है. अन्य अग्रणी कार्यों के अलावा, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र समर्थित ई-कचरा समस्या पर मंच, सेंटईपी इनिशिएटिव के क्षमता निर्माण कार्यक्रम की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई .दीपाली सिन्हा ने बताया कि इस मुहिम की शुरुआत जम्मू-कश्मीर के रामबन इलाके से हुई. यह ऐसा क्षेत्र है जहां आतंकवादियों की गतिविधियां भी देखी जाती रही हैं.

दीपाली सिन्हा का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे जरूरी है कि हर जगह निकलने वाले कचरे का सही प्रबंधन हो. इसी सोच के साथ उन्होंने कई वर्षों से दिल्ली एनसीआर की सोसायटियों, अस्पतालों व स्कूलों में वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी पहल शुरू की. बाद में उन्हें महसूस हुआ कि भारतीय सेना जिन दुर्गम इलाकों में तैनात रहती है, वहां पर भी कचरा प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है. इन इलाकों तक आम लोगों की पहुंच आसान नहीं होती और वहां सुरक्षा से जुड़े कई नियम भी होते हैं. ऐसे में सेना के साथ मिलकर इस दिशा में काम करने का फैसला किया गया.

नई दिल्ली: देशभर में तमाम महिलाओं की उपलब्धियों और उनके प्रेरक कार्यों की चर्चा हो रही है. ऐसी ही एक प्रेरणादायक महिला हैं दीपाली सिन्हा. जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनोखी पहल कर रही हैं. खास बात ये है कि उनका काम सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे भारतीय सेना के साथ मिलकर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दूर-दराज व संवेदनशील इलाकों में भी प्लास्टिक प्रबंधन व पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता फैला रही हैं.

भरोसा बढ़ाने के लिए क्रिकेट का आयोजन

दीपाली सिन्हा बताती हैं कि सबसे पहले सेना व स्थानीय लोगों के बीच संवाद और भरोसा बढ़ाने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया. इस प्रतियोगिता में आसपास के कई गांवों की टीमों ने हिस्सा लिया. मैच के दौरान लोगों को कचरा प्रबंधन व पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में बताया गया.दीपाली के अनुसार कई गांव ऐसे भी थे जहां लोगों ने बताया कि उनके गांव में बाहरी लोग शायद पहली बार पहुंचे हैं. ऐसे में स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित करना और उन्हें इस मुहिम से जोड़ना एक चुनौतीपूर्ण काम था. लेकिन धीरे-धीरे लोगों ने इस पहल को समझा और इसमें भागीदारी शुरू की.

दिपाली सिन्हा की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक पृष्ठभूमि (ETV Bharat)

दिपाली सिन्हा के अब तक के प्रमुख कार्य (ETV Bharat)

इस अभियान के तहत सबसे पहले प्लास्टिक बैंक स्थापित किए गए, जहां प्लास्टिक कचरे को अलग से इकट्ठा किया जाने लगा. सेना के जवानों को भी प्रशिक्षण दिया गया कि वे अपने कैंप में निकलने वाले प्लास्टिक कचरे को अलग-अलग करके जमा करें. दरअसल, सेना के कई इलाकों में भोजन और पेय पदार्थ एसेप्टिक कार्टन पैकेजिंग में आते हैं, जैसे जूस या अन्य पेय पदार्थों के पैक. इनका इस्तेमाल होने के बाद अक्सर ये कचरे के रूप में इकट्ठा हो जाते थे.

लेह, लद्दाख, कारगिल और सियाचिन में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन

इस समस्या के समाधान के लिए दीपाली सिन्हा और उनकी टीम ने उत्तरी कमान के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार किया. इसके तहत लेह, लद्दाख, कारगिल और सियाचिन जैसे इलाकों में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन की व्यवस्था विकसित की गई. वहां बेलींग मशीनें लगाई गईं, जो इस्तेमाल हो चुके कार्टन व प्लास्टिक को दबाकर पतली शीट के रूप में बदल देती हैं, जिससे उन्हें आसानी से ट्रकों के जरिए रीसाइक्लिंग यूनिट तक भेजा जा सके. दीपाली सिन्हा बताती हैं कि अब तक छह जगहों पर बेलींग मशीनें लगाई जा चुकी हैं और उनकी टीम ने वहां जाकर लोगों और सेना के जवानों को इन मशीनों के इस्तेमाल और कचरे के सही प्रबंधन की पूरी जानकारी दी.

दीपाली सिन्हा को मिले सम्मान एवं पुरस्कार (ETV Bharat)

दीपाली सिन्हा कथकली मेकअप एवं नृत्य कलाकार (ETV Bharat)

दीपाली सिन्हा ने बताया कि एकत्र किए गए प्लास्टिक को रीसाइक्लिंग यूनिट में भेजा जाता है, जहां उसे अलग-अलग हिस्सों में विभाजित कर प्रोसेस किया जाता है. इससे तैयार होने वाले बोर्ड लकड़ी के बोर्ड की तरह ही मजबूत होते हैं. इनका इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में किया जा सकता है. इस प्रयोग की शुरुआत रामबन में की गई, जहां इन बोर्ड से सेना के कैंप में ऑफिस फर्नीचर बनाया गया. ठंड और गर्मी दोनों मौसम में यह फर्नीचर सफल साबित हुआ. इसके बाद अब लेह-लद्दाख के कई स्कूलों में भी इन बोर्ड से फर्नीचर बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है, जिससे बच्चों को बैठकर पढ़ने के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकें.

गांवों में छोटे-छोटे प्लास्टिक बैंक बनाए गए

दीपाली सिन्हा कहती हैं कि इस पहल से न केवल कचरा प्रबंधन में सुधार हुआ है बल्कि सेना और स्थानीय लोगों के बीच तालमेल भी बढ़ा है. पहले लोग प्लास्टिक कचरे को अलग से इकट्ठा करने की जरूरत नहीं समझते थे, लेकिन अब गांवों में भी छोटे-छोटे प्लास्टिक बैंक बन गए हैं, जहां लोग अपना प्लास्टिक कचरा जमा करते हैं. सेना के जवानों को भी इस प्रक्रिया की ट्रेनिंग दी गई है और चूंकि स्थानीय लोग सैनिकों की बातों को गंभीरता से लेते हैं, इसलिए इस पहल का असर तेजी से दिखाई देने लगा है.

लेह, लद्दाख, कारगिल और सियाचिन में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन (ETV Bharat)

दीपाली सिन्हा की ये मुहिम सिर्फ सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं है. दिल्ली-एनसीआर में भी उन्होंने कई सोसाइटियों, स्कूलों व अस्पतालों में प्लास्टिक बैंक, थैला बैंक और बर्तन बैंक जैसी पहल शुरू की है. इन पहलों के जरिए लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक से बचने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. दीपाली के मुताबिक उनकी टीम अब तक दिल्ली-एनसीआर के करीब 24-25 स्कूलों में प्लास्टिक बैंक स्थापित कर चुकी है. कई स्कूलों में बच्चों को भी इस मुहिम से जोड़ा गया है, जहां बच्चे अपने घरों से प्लास्टिक कचरा लाकर प्लास्टिक बैंक में जमा करते हैं.

प्लास्टिक से फर्नीचर बनाकर किया जा रहा वापस (ETV Bharat)



पर्यावरण संरक्षण में हर व्यक्ति का योगदान जरूरी

भविष्य की योजना के बारे में दीपाली सिन्हा बताती हैं कि अब उनकी टीम भारतीय सेना की पूर्वी कमान के क्षेत्रों में भी इस तरह की पहल शुरू करने की तैयारी कर रही है. उनका लक्ष्य है कि सेना के सभी सेक्टरों में वेस्ट मैनेजमेंट की यह व्यवस्था लागू हो और प्लास्टिक कचरे को कम किया जा सके. दीपाली सिन्हा का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण किसी एक संस्था या व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि इसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है. जब तक हर व्यक्ति अपने स्तर पर प्रयास नहीं करेगा, तब तक प्लास्टिक मुक्त व स्वच्छ पर्यावरण का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा.

