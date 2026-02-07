ETV Bharat / bharat

कोटद्वार बाबा विवाद: दीपक ने इनाम की राशि जरूरतमंदों व अंकिता भंडारी के परिवार को देने की घोषणा, जताया आभार

इन दिनों कोटद्वार में कपड़े की दुकान का नाम बदले जाने को लेकर उपजे विवाद में दीपक कुमार का नाम सुर्खियों में बना है.

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 7, 2026 at 8:00 AM IST

पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के कोटद्वार में एक दुकान का नाम बदलने को लेकर शुरू हुए विवाद के बीच बुजुर्ग दुकान स्वामी को बचाने वाले दीपक इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं. उनके साहसिक कदम की सोशल मीडिया से लेकर विभिन्न संगठनों तक सराहना की जा रही है. कई लोग उन्हें सम्मानित करने व पुरस्कृत करने की बात कह रहे हैं. इसी क्रम में झारखंड सरकार की ओर से भी दीपक कुमार को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दीपक ने कहा कि उन्हें जो भी धनराशि सहायता के रूप में मिलेगी, वह उसे अंकिता भंडारी के परिवार और अन्य गरीब असहाय लोगों की मदद में खर्च करेंगे. दीपक ने उन सभी लोगों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उनका समर्थन किया, उनका हौसला बढ़ाया और उनके साथ खड़े रहे.

पौड़ी जनपद के कोटद्वार में दुकान के नाम को लेकर उपजे विवाद के बीच चर्चाओं में आए जिम ट्रेनर दीपक कुमार उर्फ 'मोहम्मद दीपक' ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि उन्हें इनाम या सहायता के रूप में जो भी धनराशि मिलेगी, उसे वह स्वर्गीय अंकिता भंडारी के परिवार तथा अन्य गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद में खर्च करेंगे. दीपक कुमार ने झारखंड सरकार का धन्यवाद भी किया. उन्होंने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि झारखंड सरकार के एक मंत्री द्वारा उन्हें 2 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है.

दीपक ने इनाम की राशि जरूरतमंदों को देने की घोषणा (Video-ETV Bharat)

गौरतलब है कि कोटद्वार में एक विशेष समुदाय के बुजुर्ग की दुकान का नाम बाबा होने को लेकर कुछ संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा नाम हटाने का दबाव बनाया जा रहा था. इसी दौरान जिम ट्रेनर दीपक कुमार ने स्वयं को मोहम्मद दीपक बताकर बुजुर्ग दुकानदार का साथ दिया और उनके समर्थन में सामने आए. इस घटना के बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गए हैं. अब दीपक कुमार ने कहा है कि उन्हें जो भी आर्थिक सहायता मिलेगी, वह उसे व्यक्तिगत उपयोग में न लाकर समाजसेवा में लगाएंगे, विशेष रूप से अंकिता भंडारी के परिवार और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए खर्च करेंगे.

गौर हो कि इस मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी,सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी दीपक कुमार के जज्बे की तारीफ कर चुके हैं. जिसको लेकर उत्तराखंड में राजनीति तेज हो गई है.
