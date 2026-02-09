ETV Bharat / bharat

कोटद्वार 'बाबा' विवाद, दीपक कुमार को जान से मारने की धमकी, रखा ₹2 लाख का इनाम, बिहार से जुड़ा कनेक्शन

पौड़ी गढ़वाल: कोटद्वार में 26 जनवरी को 'बाबा' दुकान के नाम को लेकर हुए विवाद के बाद चर्चा में आए दीपक कुमार (मोहम्मद दीपक) को अब जान से मारने की धमकी मिली है. अज्ञात व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दीपक की हत्या करने वाले को ₹2 लाख का इनाम देने की घोषणा की है. जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

दीपक कुमार निवासी कोटद्वार ने कोतवाली कोटद्वार में 8 फरवरी को शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें खुलेआम जान से मारने की धमकी दी गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार ने तत्काल मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए. पुलिस ने कोतवाली कोटद्वार में धारा 351(3) बीएनएस के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान आरोपी की पहचान राजा उत्कर्ष निवासी मोतिहारी (बिहार) के रूप में हुई है. जिसके बाद 9 फरवरी सुबह एफआईआर में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया.

एसएसपी पौड़ी ने बताया कि जिला पुलिस, बिहार पुलिस से संपर्क स्थापित कर आरोपी के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की तैयारी कर रही है. पुलिस टीम लगातार समन्वय बनाकर आरोपी तक पहुंचने में जुटी हुई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

बजरंग दल के 14 सदस्यों की पहचान: उधर, 26 जनवरी और 31 जनवरी वाले पुराने विवाद में एसएसपी सर्वेश पंवार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) ने कोटद्वार दुकान नामकरण विवाद से जुड़े तीन एफआईआर की जांच के दौरान 40 अज्ञात बजरंग दल सदस्यों में से कम से कम 14 की पहचान कर ली है. पांच सदस्यीय एसआईटी का नेतृत्व कर रहे सीओ तुषार बोरा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से परीक्षण और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद हमने इनकी पहचान की है. पूछताछ के लिए बुलाने और आगे कानूनी कार्रवाई से पहले ठोस साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.