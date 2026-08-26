ETV Bharat / bharat

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वकील दीपक खत्री गिरफ्तार, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

लॉरेंस बिश्नोई और वकील दीपक खत्री ( फाइल फोटो )