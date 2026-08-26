लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वकील दीपक खत्री गिरफ्तार, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दीपक खत्री को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया.
Published : August 26, 2026 at 10:34 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम के सदस्य और वकील दीपक खत्री को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया है. अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दीपक खत्री के खिलाफ पहले से ही 'लुकआउट सर्कुलर' जारी किया गया था, जिसके आधार पर विदेश से लौटते ही उन्हें हवाई अड्डे पर रोककर हिरासत में ले लिया गया.
पुलिस का आरोप है कि दीपक खत्री गैंगस्टर्स के नेटवर्क को संचालित करने और उनके बीच संदेशों के आदान-प्रदान में शामिल थे. गिरफ्तारी के बाद वकील दीपक खत्री को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें पूछताछ के लिए तीन दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. कोर्ट ने कहा कि कस्टडी में पूछताछ ज़रूरी है क्योंकि ये आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा और देश से जुड़े हैं.
Delhi | Rouse Avenue Court granted 3 days police custody of Deepak Khatri to Delhi police crime branch in a case under UAPA and Arms Act.— ANI (@ANI) August 26, 2026
The court said Custodial interrogation is required as the allegations related to National security and nation itself.
Khatri is the member…
जानकारी के अनुसार, दीपक खत्री को कड़ी सुरक्षा के बीच राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. अधिकारियों के अनुसार, खत्री पर विभिन्न आपराधिक गिरोहों के सदस्यों के बीच मैसेजिंग (कड़ी) के रूप में काम करने का गंभीर संदेह है. पुलिस का मानना है कि वे जेल के भीतर और बाहर सक्रिय गैंगस्टरों के बीच संदेशों के आदान-प्रदान में मदद कर रहे थे.
Delhi Police Crime Branch has arrested Deepak Khatri, who is associated with gangster Lawrence Bishnoi's legal team. Khatri was recently targeted in a firing incident in the Kashmere Gate area of Delhi: Delhi Police pic.twitter.com/zXkJeaGcMh— IANS (@ians_india) August 26, 2026
खत्री पर हाल ही में दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में हुई गोलीबारी की घटना में हमला किया गया था. उस घटना में अज्ञात हमलावरों द्वारा कथित तौर पर खत्री और उनके सहयोगियों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी. पुलिस ने कहा कि गोलीबारी की घटना से जुड़ी परिस्थितियों और गैंगस्टरों के बीच संदेशों के आदान-प्रदान में खत्री की कथित भूमिका की जांच की जा रही है.
फिलहाल, सुरक्षा और जांच के पुख्ता हवाले देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने दीपक खत्री को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. अब पुलिस रिमांड के दौरान क्राइम ब्रांच इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगी कि बिश्नोई गैंग का यह कानूनी सिंडिकेट और कहां-कहां फैला है.
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