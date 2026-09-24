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डीप डिप्रेशन का असर: ओडिशा के मलकानगिरी में भारी बारिश का कहर, कई पुलों को नुकसान, NH 326 पर यातायात बाधित

मलकानगिरी में भारी बारिश की वजह से 4 ब्रिज पानी में डूब गए. वहीं एनएच 326 पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है.

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डीप डिप्रेशन का असर: ओडिशा के मलकानगिरी में भारी बारिश का कहर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2026 at 2:27 PM IST

5 Min Read
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मलकानगिरी: समुद्र में बने गहरे अवदाब के कारण ओडिश में भारी बारिश हुई. मलकानगिरी जिले में बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. समुद्र में बने डीप डिप्रेशन (गहरा अवदाब) का असर दिखने लगा है और झमाझम बारिश जारी है.

बता दें कि उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तट से एक डीप डिप्रेशन गुजरा है. बारिश के साथ तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए. कुछ जगहों पर पुलों को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे क्षेत्रों का आपसी संपर्क टूट गया है. भारी बारिश की वजह से मलकानगिरी में 4 पुल डूब गए. ब्रिज पर 2 से 3 फीट की ऊंचाई पर पानी बह रहा है.

Deep Depression Impact 4 Bridges Submerged In Malkangiri, Vehicles Stranded
ओडिशा के मलकानगिरी में भारी बारिश का कहर (ETV Bharat)

जो पुल पानी में डूब गए हैं उनमें नेशनल हाईवे नंबर 326 पर पोटेरू, कंगुरुकोंडा, एमवी-96 और एमवी-90 ब्रिज हैं. इस वजह से यातयात बाधित हुआ है. जिला मजिस्ट्रेट ने प्रभावित इलाकों में पहुंचकर हालात का जायजा लिया है. वहीं भारी बारिश की वजह से बायापाड़ा घाट पर लैंडस्लाइड हुआ है.

बता दें कि समुद्र में बने गहरे अवदाब (deep depression) के कारण दक्षिणी और तटीय ओडिशा में बुधवार को भारी बारिश हुई. जिसके चलते अधिकारियों ने कम से कम 3,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया.

डीप डिप्रेशन (गहरे अवदाब) की वजह से बुधवार से बारिश रुकने का कोई संकेत नहीं है. मलकानगिरी जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. वहीं पहाड़ी इलाकों से आ रहे पानी की वजह से कांकुरुकोंडा, कन्याश्रम, एमवी-90 और एमवी-96 पुलों के ऊपर दो से तीन फीट तक बाढ़ का पानी बह रहा है. इस कारण मलकानगिरी और कालीमेला, मोटू और पोडिया के बीच संपर्क टूट गया है.

Deep Depression Impact 4 Bridges Submerged In Malkangiri, Vehicles Stranded
ओडिशा के मलकानगिरी में भारी बारिश का कहर (ETV Bharat)

पुलों के दोनों तरफ पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं. यहां प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं. जिला मजिस्ट्रेट ने सार्वजनिक सुरक्षा और आपातकालीन इंतजोमों पर नजर रखने के लिए देर रात सुकमा चौक का दौरा किया. मौके पर जिला मजिस्ट्रेट, मलकानगिरी एसपी और डिप्टी जिला मजिस्ट्रेट भी बारिश से जुड़े हालात और कानून-व्यवस्था की समीक्षा करने और प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के साथ मौजूद थे.

इसी तरह जिला मजिस्ट्रेट आज सुबह पटुरु ब्रिज पर गए और वहां के हालात का मुआयना किया. एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट बेदाबर प्रधान ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट ने ब्रिज के दोनों तरफ रुकी गाड़ियों में यात्रियों को पका हुआ खाना देने का आदेश दिया है.

इस बारे में मलकानगिरी के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बेदाबर प्रधान ने कहा कि, अगले 5 घंटों में डीप डिप्रेशन के और तेज होने की संभावना है. जिला प्रशासन इसके लिए तैयार है. ट्रक और बस यात्रियों के लिए पके और सूखे खाने का इंतजाम किया गया है. इसके अलावा कई गाड़ियां सुकुमा रूट की ओर चली गई हैं. जरूरत पड़ने पर दूसरों को साइक्लोन शेल्टर में रखने के लिए सभी इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं.

स्थानीय लोगों ने कहा कि बेरहम मौसम से निपटने के लिए सभी टीमें अलर्ट हैं. पानी बढ़ने पर लोगों के रहने और खाने का इंतजाम किया गया है. साथ ही नए पुल के कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं.

Deep Depression Impact 4 Bridges Submerged In Malkangiri, Vehicles Stranded
ओडिशा के मलकानगिरी में भारी बारिश का कहर (ETV Bharat)

बता दें कि मलकानगिरी में लगातार भारी बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं. वहीं बुधवार को भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा गहरे अवदाब के ओडिशा-आंध्र प्रदेश तट की ओर तेजी से बढ़ने की चेतावनी के बाद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य में खराब मौसम से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया था. इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि आपदा प्रबंधन में सरकार की 'शून्य जनहानि' नीति का सख्ती से पालन होना चाहिए.

इससे पहले मौसम विभाग ने बताया था कि गहरा अवदाब आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम से करीब 50 किलोमीटर, ओडिशा के गोपालपुर से 150 किलोमीटर और पुरी से 250 किलोमीटर दूर है. गहरा अवदाब (डीप डिप्रेशन) मौसम की एक ऐसी प्रणाली है, जो कम दबाव के क्षेत्र से अधिक तीव्र और चक्रवाती तूफान से कम तीव्र होती है.

इससे पहले मौसम विभाग ने बताया था कि गहरे अवदाब के 23 सितंबर की रात तक विशाखापत्तनम और गोपालपुर के बीच, कलिंगपट्टनम के पास से उत्तर आंध्र प्रदेश-दक्षिण ओडिशा तट को पार करने की बहुत अधिक संभावना है.

आईएमडी ने कहा था कि, "इसके प्रभाव से 23 और 24 सितंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यानम, ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ में और 24 व 25 सितंबर को तेलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश होने की बहुत अधिक संभावना है." हालांकि इस बार चक्रवात आने की कोई संभावना नहीं है.

ये भी पढ़ें: डीप डिप्रेशन का असर, ओडिशा, आंध्र समेत इन राज्यों में भारी को लेकर अलर्ट, जानें आज का मौसम

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ओडिशा में डीप डिप्रेशन का असर
मलकानगिरी में भारी बारिश
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