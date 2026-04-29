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उत्तराखंड में पहली बार हेलीकॉप्टर के लिए बनाए गए डेडिकेटेड K रूटस, जानिए क्या होगी इसकी खासियत

उत्तराखंड चारधाम में हेली हादसों से सबक लेते हुए UCADA बड़ा कदम उठाने जा रहा है. देहरादून से धीरज सजवाण की रिपोर्ट...

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हेलीकॉप्टरों के रूट तय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 29, 2026 at 8:58 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा रफ्तार पकड़ रही है. इस यात्रा की रफ़्तार में हेली सेवा बड़ा योगदान निभाती है. इसलिए इस बार हेली सेवाओं ने अपने टेक्निकल एडवांसमेंट के तहत वर्ल्डवाइड कई नई तकनीक और प्रोटोकॉल को हेली सेवाओं में शामिल किया है. इसी में से एक बड़ा काम उत्तराखंड में K रूट्स और हेली ट्रेकिंग सिस्टम को लेकर किया गया है. ये तकनीक क्या है और इसकी बारीकियां क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में.

उत्तराखंड में पहली बार बनाये गए डेडिकेटेड K रूट्स: उत्तराखंड में हेली सेवाओं को बेहतर करने और यात्रियों की सुगम सुरक्षित यात्रा का अनुभव देने के लिए सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तकनीकी के क्षेत्र में कई नवाचार किए थे. उत्तराखंड में हेली का पूरा ईको सिस्टम तैयार करने के लिए एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल के सभी मानकों और प्रोटोकॉल्स को फ़ॉलो करते हुए कई टेक्निकल एडवांसमेंट किए है. इन्ही टेक्निकल एडवांसमेंट में से एक हेली ट्रेकिंग सिस्टम पर UCADA काम कर रहा है.

उत्तराखंड में पहली बार हेलीकॉप्टर के लिए बनाये गए डेडिकेटेड K रूटस् (ETV Bharat)

इस ट्रेकिंग सिस्टम से UCADA उत्तराखंड में उड़ाने वाले सभी एयर कॉप्टर की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर पाएगा. वहीं इस ट्रैकिंग सिस्टम को एफिशिएंसी बनाने के लिए ATC के निर्देशों के अनुसार प्रदेश में पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ानों के लिए डेडिकेटेड K रूट्स तैयार किए गए है. हालांकि ये K रूट्स अभी तक पब्लिश नहीं हुए है. DGCA के अप्रूवल के बाद इन K रूट्स को पब्लिश किया जाएगा.

क्या होते है हेलीकॉप्टर K-रूट्स ?: एविएशन सेक्टर में हेलीकॉप्टर K-रूट्स (K-Routes) वो विशेष एयर कॉरिडोर होते हैं, जो डेडिकेटेड रूप से केवल हेलीकॉप्टरों के सुरक्षित और सुव्यवस्थित संचालन के लिए निर्धारित किए जाते हैं.

बड़े फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट से अलग हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर, घनी आबादी और संकरे पहाड़ी इलाकों में उड़ते हैं. इसलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) उनके लिए 'K' कोड से शुरू होने वाले विशेष K रूट या Killo रूट्स चार्ट तैयार करता है.

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डेडिकेटेड K रूटस से हेली हादसों की आशंका न के बराबर हो जाती है. (ETV Bharat)

भारत सहित कई देशों में हेलीकॉप्टरों के लिए बनाए गए विशिष्ट विज़ुअल फ्लाइट रूल्स (Special Visual Flight Rules या SVFR) रूट्स को K-रूट्स (जैसे- K151, K83, K8 आदि) के नाम से कोडित किया जाता है.

उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफ़ ऑपरेशन ग्रुप कैप्टन अमित शर्मा ने बताया कि जिस तरह से फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट एक निर्धारित रूट पर सीधी लाइनों में रिपोर्टिंग करते हुए उडते हैं, उसी तरह पहाड़ों में हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए निर्धारित K रूट्स बनाये जाते हैं. अभी तक उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर उड़ाने लिए इस तरह के फिक्स रूट नहीं थे, जो एयर ट्रैफ़िक मैनेजमेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हो. हालांकि अब इस दिशा में काम किया जा रहा है.
-कैप्टन अमित शर्मा, हेड ऑफ ऑपरेशंस ग्रुप, UCADA-

एयर ट्रैफ़िक के साथ टाइम मैनेजमेंट संभव: कैप्टन अमित शर्मा का कहना है कि अब DGCA के निर्देशों में उत्तराखंड में कॉप्टर रूट्स या फिर जिन्हें किलो रूट्स भी कहा जाता हैं, वो रिपोर्टिंग पॉइंट के साथ निर्धारित किए गए हैं. इन रूट्स के निर्धारण से एयर ट्रैफ़िक के साथ टाइम मैनेजमेंट संभव होता है. साथ ही हेली सेवाओं की एफिशिएंसी बनाने में मदद मिलती है. इससे हेली फ्लाइंग के दौरान नियमों के पालन के साथ एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छा हो जाता हैं. इस ट्रेकिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम के ज़रिए वेदर कंडीशन और अन्य किसी भी तरह की विपरीत पारिस्थितयों की रिपोर्टिंग से भी पूरे हेली सिस्टम को लाभ मिलता है. इस प्रक्रिया से हेली ऑपरेशन और पैसेंजर ट्रैवलिंग कैपेसिटी का निर्धारण भी संभव हो जाता हैं.

K-रूट्स की जरूरत और क्या होते है नियम: हवाई जहाजों की गति बहुत तेज होती है. हेलीकॉप्टर और प्लेन एक ही ऊंचाई या मार्ग पर न आएं, इसलिए K-रूट्स उन्हें सुरक्षित दूरी पर रखते हैं. इसके अलावा हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ते हैं. K-रूट्स ऐसे बनाए जाते हैं, जहां मोबाइल टावर, ऊंची इमारतें या पहाड़ियां रुकावट न बनें. मुंबई, दिल्ली या बैंगलोर जैसे व्यस्त शहरों के ऊपर हेलीकॉप्टर मूवमेंट को नियंत्रित करने के लिए ATC इन फिक्स्ड K-रूट्स का इस्तेमाल करतती है.

हेलीकॉप्टर पायलटों को K-रूट्स पर उड़ान भरते समय कुछ कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है. अधिकांश K-रूट्स 'विजुअल फ्लाइट रूल्स' पर आधारित होते हैं, यानी पायलट को बाहर का मौसम और जमीन साफ दिखाई देनी चाहिए.

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हेलीकॉप्टर के लिए बनाए गए डेडिकेटेड K रूटस (ETV Bharat)

K-रूट्स में एंट्री और एग्जिट के लिए निश्चित ऊंचाई (जैसे 5000 फीट या 6000 फीट) तय होती है. घाटी वाले इलाकों में "Even In / Odd Out" यानी आते समय सम संख्या वाली ऊंचाई और जाते समय विषम संख्या वाली ऊंचाई का नियम लागू होता है, ताकि आमने-सामने की टक्कर न हो. इन रूट्स पर उड़ते समय पायलट जमीन पर मौजूद नदियों, बड़े तालाबों, कारखानों की चिमनियों या प्रमुख चौराहों को देखकर अपनी दिशा तय करते हैं.

केदार घाटी में हेलीकॉप्टर उड़ने के स्पष्ट प्रोटोकॉल: उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफ़ ऑपरेशन ग्रुप कैप्टन अमित शर्मा ने बताया कि उत्तराखंड में विशेष तौर पर केदार घाटी में हेली ऑपरेशन के लिए नियम काफ़ी सख़्त किए गए है.

उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर फ्लाइंग के लिए ये नियम पूरी दुनिया में निर्धारित है कि घाटियों में फ्लाई करते हुए हेलीकॉप्टर को राइट साइड में पहाड़ का विजन रखते हुए उड़ाना होता है. इस बार चार धाम हेली सेवाओं को शुरू करने से पहले इस नियम को लेकर खास तौर से आदेश किए गए. पायलटों को प्रोटोकॉल्स का पालन करने के लिए कहा गया है. ताकि गलती से भी कोई एयरक्राफ्ट आमने सामने ना आए. यही नहीं आने और जाने में फ्लाइंग हाइट डिफरेंस भी रखें गए है.

उन्होंने बताया कि जिसे ऊपर घाटी में जाना है, वो निचली हाइट पर उड़ेगा और जो ऊपर से नीचे आ रहा होगा वो उच्चतर ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट उड़ाएंगे. ताकि साइड डिफरेंस के साथ-साथ हाइट डिफरेंस भी और आमने-सामने आने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाए.

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