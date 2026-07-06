ETV Bharat / bharat

जिस तालाब में मिली थी मासूम की लाश, अब उसी से बरामद हुआ एक और सड़ा-गला शव: बंगाल में गहराया रहस्य!

सूर्यापुर इलाके में लगातार दो शव मिलने और मॉब लिंचिंग की घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश और डर का माहौल है.

Baruipur Another body recovered
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने समर्थकों के साथ कोलकाता के बरुईपुर में 11 साल की लड़की के कथित रेप और मर्डर के विरोध में कैंडल मार्च निकाला. (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 6, 2026 at 8:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बरुईपुर (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर में हालात बेहद तनावपूर्ण और रहस्यमयी हो गए हैं. रविवार को यहां एक 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका के चलते काफी हंगामा हुआ था. भीड़ ने एक संदिग्ध आरोपी की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इस खौफनाक वारदात के ठीक अगले ही दिन यानी सोमवार को, उसी तालाब से एक और सड़ा-गला शव बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, तालाब से बरामद किए गए दूसरे शव की पहचान कृष्णकांत हलदार के रूप में हुई है. वह पिछले शुक्रवार से लापता था. पुलिस कर्मी जब रविवार को मिली नाबालिग लड़की के मामले में सबूत जुटाने के लिए तालाब में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, तभी उन्हें यह दूसरा शव मिला.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. बरुईपुर थाना पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह हत्या का मामला है या मौत का कोई और कारण था. इस सिलसिले में अधिकारियों ने जानकारी जुटाने के लिए परिवार के सदस्यों से संपर्क किया है.

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जांच में अभी तक दूसरे शव और नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म व हत्या के मामले के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ है. इसके बावजूद, मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया जा रहा है. पुलिस, मौत के समय और कारण का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

इस मामले पर बात करते हुए बरुईपुर के एसडीपीओ (SDPO) अभिषेक रंजन ने कहा, "आज सूर्यापुर इलाके के एक तालाब से एक पुरुष का सड़ा-गला शव बरामद किया गया है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतक की पहचान कर ली गई है. शव मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है, और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनकी किसी से पुरानी दुश्मनी थी."

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

इस बीच, मृत नाबालिग लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, बच्ची के सिर पर किसी भारी चीज से वार करके पहले उसे बेहोश किया गया और फिर तालाब में फेंक दिया गया, जिससे पानी में डूबने के कारण उसकी मौत हुई.

पोस्टमार्टम में यौन उत्पीड़न के प्रारंभिक सबूत मिलने के बाद पुलिस ने मामले में पॉक्सो अधिनियम की सख्त धाराएं जोड़ दी हैं. अब इस केस में भारतीय न्याय संहिता के तहत बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या, सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत जांच की जा रही है.

लोगों में दहशत का माहौल

सूर्यापुर इलाके में लगातार दो शव मिलने और मॉब लिंचिंग की घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश और डर का माहौल है. प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

BARUIPUR RAPE MURDER CASE
BARUIPUR POLICE CASE UPDATE
बरुईपुर पुलिस केस अपडेट
बंगाल में रेप हत्या कांड
BARUIPUR ANOTHER BODY RECOVERED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.