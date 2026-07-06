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जिस तालाब में मिली थी मासूम की लाश, अब उसी से बरामद हुआ एक और सड़ा-गला शव: बंगाल में गहराया रहस्य!

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने समर्थकों के साथ कोलकाता के बरुईपुर में 11 साल की लड़की के कथित रेप और मर्डर के विरोध में कैंडल मार्च निकाला. ( PTI )

बरुईपुर (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर में हालात बेहद तनावपूर्ण और रहस्यमयी हो गए हैं. रविवार को यहां एक 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका के चलते काफी हंगामा हुआ था. भीड़ ने एक संदिग्ध आरोपी की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इस खौफनाक वारदात के ठीक अगले ही दिन यानी सोमवार को, उसी तालाब से एक और सड़ा-गला शव बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, तालाब से बरामद किए गए दूसरे शव की पहचान कृष्णकांत हलदार के रूप में हुई है. वह पिछले शुक्रवार से लापता था. पुलिस कर्मी जब रविवार को मिली नाबालिग लड़की के मामले में सबूत जुटाने के लिए तालाब में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, तभी उन्हें यह दूसरा शव मिला.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. बरुईपुर थाना पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह हत्या का मामला है या मौत का कोई और कारण था. इस सिलसिले में अधिकारियों ने जानकारी जुटाने के लिए परिवार के सदस्यों से संपर्क किया है.

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जांच में अभी तक दूसरे शव और नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म व हत्या के मामले के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ है. इसके बावजूद, मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया जा रहा है. पुलिस, मौत के समय और कारण का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

इस मामले पर बात करते हुए बरुईपुर के एसडीपीओ (SDPO) अभिषेक रंजन ने कहा, "आज सूर्यापुर इलाके के एक तालाब से एक पुरुष का सड़ा-गला शव बरामद किया गया है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतक की पहचान कर ली गई है. शव मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है, और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनकी किसी से पुरानी दुश्मनी थी."

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा