J&K: पाकिस्तानी आतंकवादी का सड़ा-गला शव बरामद, अमेरिका में बनी M4 राइफल भी मिली
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फिलहाल मारे गए पाकिस्तानती आतंकवादी की पहचान के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है.
Published : September 12, 2026 at 1:31 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने जम्मू के डोडा में एक आतंकवादी का शव और उसके पास से अमेरिका में बनी M4 असॉल्ट राइफल बरामद की है. अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि आतंकवादी पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा था.
पुलिस अधिकारी के मुताबिक जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG), सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF ने जैश के उस आतंकवादी का सड़ा-गला शव बरामद किया, जो डोडा जिले में हाल ही में हुए एक संयुक्त ऑपरेशन में मारा गया था.
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक एक्स पोस्ट में इस घटना की पुष्टि की, लेकिन ऑपरेशन या मारे गए आतंकवादी की पहचान के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है.
पोस्ट में लिखा था, "तुम भाग तो सकते हो, लेकिन छिप नहीं सकते! SOG डोडा, RR और CRPF ने पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद आतंकी के शव को बरामद किया है, जिसे पहले एक जॉइंट ऑपरेशन में मार गिराया गया था. एक नाइट-विजन M4 राइफल भी बरामद की गई है."
1980 के दशक में बनी M4 असॉल्ट राइफलों का इस्तेमाल अफगानिस्तान युद्ध के दौरान NATO और अमेरिकी सेनाओं ने किया था. यह एक हल्की, गैस से चलने वाली राइफल है जिसका इस्तेमाल लड़ाई और शहरी इलाकों में होने वाले युद्ध के लिए किया जाता है. अफगानिस्तान से अमेरिकी और NATO सेनाओं के हटने के बाद, तालिबान ने इन राइफलों पर कब्जा कर लिया और आखिरकार ये पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाथों में पहुंच गईं, जो कश्मीर में घुसपैठ करते समय इन्हें अपने साथ लाए थे.
आतंकवादी के अवशेष मिलने की घटना, जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है.
कश्मीर में कई जगहों पर NIA की छापेमारी
इस बीच, एनआईए ने शनिवार को कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज एक आतंकी मामले की जांच के सिलसिले में की गई. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि बांदीपोरा में तीन, कुलगाम और सोपोर में दो-दो जगहों समेत कुल सात जगहों पर तलाशी ली गई.
एनआईए की छापेमारी सीमा-पार आतंकी साजिश की जांच के सिलसिले में की गई. इस साजिश में पाकिस्तान में बैठे हैंडलर और स्थानीय 'ओवरग्राउंड वर्कर' (आतंकवादियों के मददगार) का नेटवर्क शामिल था, जो कथित तौर पर घुसपैठ करने वाले विदेशी आतंकवादियों को लॉजिस्टिकल मदद पहुंचाते थे.
यह मामला श्रीनगर के जकूरा पुलिस स्टेशन में J&K पुलिस ने दर्ज किया था और इसे UAPA एक्ट 1967 की धारा 23, आर्म्स एक्ट 1959 की धाराओं 7 और 25, और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4 के तहत NIA को ट्रांसफर कर दिया गया था.
पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मदद से NIA के अधिकारियों ने संदिग्धों के घरों की तलाशी ली. पिछले महीने, NIA की टीमों ने इस मामले की जांच के सिलसिले में घाटी में कई जगहों पर छापेमारी भी की थी.
यह मामला मार्च में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक OGW की गिरफ्तारी से जुड़ा है, जिसके पास से एक हैंड ग्रेनेड और गोला-बारूद बरामद किया गया था. जांच के दौरान, पाकिस्तानी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया और OGWs के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया.
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