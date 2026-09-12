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J&K: पाकिस्तानी आतंकवादी का सड़ा-गला शव बरामद, अमेरिका में बनी M4 राइफल भी मिली

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने जम्मू के डोडा में एक आतंकवादी का शव और उसके पास से अमेरिका में बनी M4 असॉल्ट राइफल बरामद की है. अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि आतंकवादी पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा था.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG), सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF ने जैश के उस आतंकवादी का सड़ा-गला शव बरामद किया, जो डोडा जिले में हाल ही में हुए एक संयुक्त ऑपरेशन में मारा गया था.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक एक्स पोस्ट में इस घटना की पुष्टि की, लेकिन ऑपरेशन या मारे गए आतंकवादी की पहचान के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है.

पोस्ट में लिखा था, "तुम भाग तो सकते हो, लेकिन छिप नहीं सकते! SOG डोडा, RR और CRPF ने पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद आतंकी के शव को बरामद किया है, जिसे पहले एक जॉइंट ऑपरेशन में मार गिराया गया था. एक नाइट-विजन M4 राइफल भी बरामद की गई है."

1980 के दशक में बनी M4 असॉल्ट राइफलों का इस्तेमाल अफगानिस्तान युद्ध के दौरान NATO और अमेरिकी सेनाओं ने किया था. यह एक हल्की, गैस से चलने वाली राइफल है जिसका इस्तेमाल लड़ाई और शहरी इलाकों में होने वाले युद्ध के लिए किया जाता है. अफगानिस्तान से अमेरिकी और NATO सेनाओं के हटने के बाद, तालिबान ने इन राइफलों पर कब्जा कर लिया और आखिरकार ये पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाथों में पहुंच गईं, जो कश्मीर में घुसपैठ करते समय इन्हें अपने साथ लाए थे.

आतंकवादी के अवशेष मिलने की घटना, जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है.