ETV Bharat / bharat

परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन में पिछड़ा बिहार, जानिए क्या है कारण?

परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन में बिहार पिछड़ रहा. जानकारों ने बताया कि इसके क्या कारण हैं और कैसे बढ़ोतरी होगी?

PM Modi Pariksha Pe Charcha 2026
परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन में पिछड़ा बिहार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 7, 2026 at 11:34 AM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' 2026 को लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें बिहार पिछड़ता नजर आ रहा है. लक्ष्य के अनुरुप रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं. जानकार इसका मुख्य कारण ठंड में स्कूल बंद होना बता रहे हैं. 11 जनवरी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है.

क्या कहते हैं जानकार?: प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमायल अहमद कहते हैं कि 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सराहनीय पहल है. बीते वर्षों में इसमें काफी उत्साह देखा गया है, लेकिन इस बार रजिस्ट्रेशन के प्रति जो कमी देखी जा रही है, उसके पीछे ठंड को बड़ा कारण मानते हैं.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ (ETV Bharat)

"इस बार ठंड थोड़ा पहले पड़ गया. बहुत दिनों से आठवीं तक के स्कूल बंद चल रहे हैं. हालांकि जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से सभी जिलों में स्कूलों को निर्देश गया है कि बच्चों की भागीदारी अधिक से अधिक सुनिश्चित कराएं." -शमायल अहमद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन

मोटिवेट करता है यह चर्चा: शमायल अहमद कहते हैं कि पटना में भी स्कूलों को निर्देश गए हुए हैं. उन्होंने भी अपने संगठन के माध्यम से पूरे बिहार के 25000 से अधिक स्कूलों से अपील की है कि इस कार्यक्रम के लिए बच्चों का अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराएं. यह चर्चा आगामी परीक्षाओं में बच्चों को काफी मोटिवेट करता है.

PM Modi Pariksha Pe Charcha 2026
शमायल अहमद (ETV Bharat)

मात्र 20 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन: जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, इससे साफ है कि स्कूलों की ओर से अपेक्षित उत्साह नहीं दिख रहा है. जिले में कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए निर्धारित इस कार्यक्रम में भागीदारी के लिए अब तक मात्र 20 प्रतिशत के करीब ने रजिस्ट्रेशन कराया है. जिला प्रशासन द्वारा तय लक्ष्य के मुकाबले यह आंकड़ा काफी कम माना जा रहा है.

PM Modi Pariksha Pe Charcha 2026
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

राजधानी ही पिछड़ गया: जिला शिक्षा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पटना जिले में 'परीक्षा पे चर्चा' 2026 के लिए कुल 301854 रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. 2 जनवरी तक 38145 विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों का ही पंजीकरण हो सका है. वर्तमान समय में यह आंकड़ा 60000 के करीब पहुंचा है. यह स्थिति तब है जब रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 11 जनवरी तय की गई है.

शिक्षा विभाग का निर्देश: पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी साकेत रंजन ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे स्कूलों के प्रधानाध्यापकों, वर्ग शिक्षकों, कंप्यूटर शिक्षकों और आईसीटी प्रभारी शिक्षकों के माध्यम से अधिक से अधिक छात्रों का रजिस्ट्रेशन कराएं. इसके साथ ही अभिभावकों को जागरूक करें कि वह भी रजिस्ट्रेशन करा कर परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल हो.

"परीक्षा पे चर्चा केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि छात्रों के मानसिक तनाव को कम करने और परीक्षा को लेकर सकारात्मक सोच विकसित करने का महत्वपूर्ण मंच है, इसलिए इसमें अधिकतम भागीदारी जरूरी है." -साकेत रंजन, डीईओ, पटना

राज्य में 35 फीसदी रजिस्ट्रेशन: जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को पत्र भेजकर तय समय-सीमा के भीतर पंजीकरण पूरा कराने का निर्देश दिया है, ताकि पटना से अधिक से अधिक छात्र इस राष्ट्रीय स्तर के संवाद कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें. पूरे बिहार की बात करें तो बिहार में 5808058 रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य है. अब तक लक्ष्य का लगभग 35 फीसदी रजिस्ट्रेशन हासिल हुआ है.

शेखपुरा सबसे अव्वल: शेखपुरा जिला सबसे अव्वल है, जहां 2 जनवरी तक 69.50 फ़ीसदी से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुका है. वैशाली में भी 47.95 फ़ीसदी से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुका है. सबसे फिसड्डी पूर्वी चंपारण जिला है, जहां लक्ष्य का 10% भी रजिस्ट्रेशन हासिल नहीं हुआ है. मात्र 6.15 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन हुआ है. नालंदा और दरभंगा में भी 15 फ़ीसदी से कम रजिस्ट्रेशन हुआ है.

PM Modi Pariksha Pe Charcha 2026
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

स्कूल बंद होना कारण: पटना के एक निजी स्कूल संचालक सुशान अहमद ने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से उन लोगों को निर्देश आए हुए हैं. फॉलो अप भी हो रहा है कि कितने रजिस्ट्रेशन 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के लिए हुए हैं. उन्होंने भी अपने विद्यालय में कक्षा 6 और उससे ऊपर के छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में इस संबंध में नोटिस डाल दिए हैं कि 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं. अपने अभिभावकों का भी रजिस्ट्रेशन कराएं.

"स्कूल के ऐप पर भी नोटिस दे दिया गया है. लेकिन अभी ठंड के कारण स्कूल बंद चल रहे हैं, जिसके कारण थोड़ी शिथिलता है. स्कूल खुलते ही जब सभी विद्यार्थियों से शिक्षक वन-टू-वन पूछेंगे या छात्र ही आपस में चर्चा करेंगे तो जागरूकता बढ़ेगी. उम्मीद है कि अच्छी संख्या में 11 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे." -सुशान अहमद, निजी स्कूल संचालक

PM Modi Pariksha Pe Charcha 2026
निजी स्कूल संचालक सुशान अहमद (ETV Bharat)

अभिभावक कराएंगे रजिस्ट्रेशन: निजी विद्यालय में पढ़ने वाली नवीं कक्षा की छात्रा की मां शायमा प्रवीण ने 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन का लिंक स्कूल के तरफ से उपलब्ध हुआ है. 2 दिन पहले उन्होंने रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की थी, लेकिन फॉर्म में बहुत कुछ भरना और लिखना था. पहली बार में सक्सेसफुल नहीं हो पाया.

"11 जनवरी के पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे. अपनी बेटी के साथ-साथ खुद का भी रजिस्ट्रेशन करूंगी. मैं भी कार्यक्रम का हिस्सा बनूंगी. शिक्षकों ने बताया है कि एग्जाम के समय स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाता है, यही प्रधानमंत्री बताएंगे. यह एक अच्छा कार्यक्रम है." -शायमा प्रवीण, छात्रा के परिजन

PM Modi Pariksha Pe Charcha 2026
शायमा प्रवीण, छात्रा के परिजन (ETV Bharat)

बच्चों का प्रैक्टिकल अप्रोच कम: रजिस्ट्रेशन कम होने के कई और कारण हैं. मनोरोग विशेषज्ञ और बिहार की प्रख्यात साइकोथैरेपिस्ट डॉ बिंदा सिंह ने बताया कि अगर परीक्षा पे चर्चा जरूरी है तो विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य कर दिए जाएं. इसलिए, क्योंकि अभी के समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट के युग में बच्चों को लग रहा है कि उन्हें कोई ज्ञान सुनने की जरूरत नहीं. उन्हें जो ज्ञान चाहिए वह जब चाहे तब हासिल कर सकते हैं.

"आजकल के बच्चे चैट जीपीटी से हर समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं. इंटरनेट की दुनिया में इस कदर डूब गए हैं कि प्रैक्टिकल अप्रोच कम हो गया है. 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम एक तरीके से पूरा प्रैक्टिकल एनालिसिस है. बच्चों के बीच में परीक्षा शब्द को अलग नजरिए से समझने का एक मौका भी देता है." -डॉ बिंदा सिंह, मनोरोग विशेषज्ञ

'अभिभावक हों जागरूक': डॉ बिंदा सिंह कहते हैं कि माता-पिता को भी लग रहा है कि ज्ञान की बातें चैट जीपीटी से तो पता चल ही जाएगी, लेकिन सच यह है कि कार्यक्रम में लाइव जुड़कर एक समूह के बीच में बैठकर सुनने का जो लाभ मिलता है, वह नहीं मिलेगा. माता-पिता को भी चाहिए कि रील की दुनिया से बाहर निकल कर ऐसे सकारात्मक कार्यों में समय दें. बच्चों को और खुद का भी ऐसे कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन करें.

PM Modi Pariksha Pe Charcha 2026
डॉ बिंदा सिंह, मनोरोग विशेषज्ञ (ETV Bharat)

"परीक्षा पे चर्चा में परीक्षा के समय स्ट्रेस हैंडल के टिप्स मिलेंगे. परीक्षा के मूल महत्व का भी पता चलेगा. कई अभिभावक बच्चों की परीक्षा को लेकर इस कदर हो गए हैं, जैसे बच्चे को कहीं जंग में जाना है. बच्चों का खेलना कूदना सब बंद हो गया है. वे मानते हैं कि यह सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे मेंटली डिस्टर्ब होंगे." -डॉ बिंदा सिंह, मनोरोग विशेषज्ञ

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?: 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए भारत सरकार के mygov ऐप पर जाना होता है. जरूरी जानकारी भरनी होती है और अपने मन में चल रहे सवालों को 500 शब्दों में लिखकर भेजना होता है. इसके बाद इन प्रश्नों में से ही चयन कर प्रधानमंत्री स्वयं कार्यक्रम के दिन बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद करेंगे.

रजिस्ट्रेशन के चरण इस प्रकार हैं

  • https://innovateindia1.mygov.in पर जाएं
  • नीचे स्क्रॉल करने पर हिस्सा लेने की प्रक्रिया आएगी
  • छात्र-शिक्षक और परिजन के लिए अलग अलग भाग हैं
  • Participate Now बटन पर क्लिक करें
  • अपनी श्रेणी चुनें
  • कक्षा 6-12 तक के विद्यार्थी स्वयं या शिक्षक के माध्यम से भाग ले सकते हैं
  • शिक्षक/अभिभावक अपनी विशिष्ट श्रेणियों में भाग ले सकते हैं.
  • नाम और मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का उपयोग करें
  • ओटीपी (OTP) के माध्यम से लॉगिन करें
  • DigiLocker का उपयोग भी कर सकते हैं
  • विवरण भरें और सबमिट करें
  • MCQ या निबंध पूरी करें
  • अधिकतम 500 शब्दों में अपना प्रश्न लिखें
  • रजिस्ट्रेशन के बाद एक डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त करें

फरवरी होना है आयोजन: रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 11 जनवरी तक है. संभावना जताई जा रही है कि 'परीक्षा पे चर्चा' 2026 का आयोजन 20 जनवरी के बाद और फरवरी माह के प्रथम सप्ताह के बीच हो सकता है. हालांकि इसको लेकर कोई अधिकारिक तारीख नहीं आयी है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

परीक्षा पे चर्चा
PARIKSHA PE CHARCHA
परीक्षा पे चर्चा का रजिस्ट्रेशन
PARIKSHA PE CHARCHA REGISTRATION
PARIKSHA PE CHARCHA 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.