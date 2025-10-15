2023 में जन्म पंजीकरण में आई गिरावट, मृत्यु के आंकड़ों में वृद्धि, CRS रिपोर्ट में खुलासा
भारत के महापंजीयक कार्यालय ने 2023 के लिए CRS रिपोर्ट के आंकड़े जारी किए हैं. जिसमें सभी पंजीकृत जन्म और मृत्यु दर्ज की जाती हैं.
Published : October 15, 2025 at 2:27 PM IST
नई दिल्ली: भारत में जन्म पंजीकरण गिरावट आई है. सीआरएस डेटा के अनुसार, साल 2022 की तुलना में 2023 में दो लाख से ज्यादा कम जन्म पंजीकरण हुए, जो लगभग एक प्रतिशत की गिरावट है. हालांकि यह मामूली गिरावट है, लेकिन 2023 तक के पांच वर्षों में यह तीसरी बार है जब भारत में जन्म पंजीकरण में गिरावट आई है. इससे पहले साल 2020 और 2021 में भी जन्म पंजीकरण में गिरावट आई थी.
दूसरी ओर मृत्यु पंजीकरण में वृद्धि दर्ज की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2022 की तुलना में 2023 में मृत्यु पंजीकरण में केवल 9,749 या 0.1% की वृद्धि दर्ज की गई.
भारत के महापंजीयक कार्यालय (ओआरजीआई) ने हाल ही में ये आंकड़े जारी किए, जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है. ये 2023 के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) रिपोर्ट पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़ों में है. सीआरएस रिपोर्ट में देश में सभी पंजीकृत जन्म और मृत्यु दर्ज की जाती हैं.
हालांकि सभी जन्म और मृत्यु पंजीकृत नहीं हैं, लेकिन 2023 की रिपोर्ट के आंकड़े 3 सितंबर को नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) रिपोर्ट में प्रकाशित 2023 के सर्वेक्षण-आधारित अनुमानों के अनुरूप हैं. एसआरएस रिपोर्ट से पता चला है कि भारत की जन्म और मृत्यु दर 2022 की तुलना में 2023 में कम हुई है.
सीआरएस रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में 2.52 करोड़ जन्म पंजीकृत किए गए. यह 2022 की तुलना में 232,094 या 0.9% कम जन्म पंजीकरण है. दूसरी ओर, मृत्यु में वृद्धि हुई लेकिन केवल मामूली रूप से. 2023 में 86.6 लाख मौतें दर्ज की गईं, जो 2022 की तुलना में केवल 9,749 या 0.1% अधिक है.
सीआरएस रिपोर्ट जन्म और मृत्यु दोनों में एक प्रतिकूल प्रवृत्ति दर्शाती है. संस्थागत जन्म 74.7% थे, जो 2022 से 75.5% कम है. दूसरी ओर, बिना चिकित्सा देखभाल के होने वाली मौतों का अनुपात 2022 में 50.7% से बढ़कर 2023 में 53.4% हो गया.
सीआरएस रिपोर्ट 2023 की प्रमुख बातें
- जन्म – 2.52 करोड़ पंजीकृत हुए
- मृत्यु – 86.6 लाख पंजीकृत हुए
- जन्म दर – जन्म दर घटकर 18.4 प्रति 1,000 जनसंख्या रह गई, जो 2019 में 19.7 और 1971 में 36.9 से उल्लेखनीय गिरावट है.
- 2023 में जन्म पंजीकरण 98.4% तक पहुंच गया
- कुल पंजीकृत जन्मों में संस्थागत जन्मों का हिस्सा 2023 में 74.7% है.
- मृत्यु का पंजीकरण 86.6% तक पहुंच गया है.
90% से अधिक पंजीकरण वाले राज्य – गुजरात, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब.
80-90% पंजीकरण वाले राज्य - ओडिशा, मिजोरम, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश.
50-80% पंजीकरण वाले राज्य - असम, दिल्ली, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय और उत्तर प्रदेश.
लिंगानुपात - प्रति 1,000 पुरुषों पर जन्म लेने वाली महिलाओं की संख्या
झारखंड में सबसे कम लिंगानुपात 899 दर्ज किया गया, इसके बाद बिहार (900), तेलंगाना (906), महाराष्ट्र (909), गुजरात (910), हरियाणा (911) और मिजोरम (911) का स्थान रहा.
अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात 1,085 दर्ज किया गया, इसके बाद नगालैंड (1,007), गोवा (973), लद्दाख और त्रिपुरा (972), और केरल (967) का स्थान रहा.
रिपोर्ट के मुताबिक, जन्म दर में कमी का कारण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुंच, परिवार नियोजन पहल, महिला शिक्षा और रोजगार में वृद्धि, और समय से पहले या बार-बार गर्भधारण में कमी है.
