मणिपुर में अफीम की अवैध खेती को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला घोषित करें: मैतेई गठबंधन का पीएम से अनुरोध

नई दिल्ली: मैतेई प्रवासी संगठन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वे मणिपुर में गैर-कानूनी अफीम की खेती को राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरणीय इमरजेंसी का मामला घोषित करें. पीएमओ को सौंपे गए एक ज्ञापन में गठबंधन ने पीएम मोदी से संवैधानिक और कानूनी अधिकार के तहत भारत-म्यांमार सीमा प्रबंधन को मजबूत करने की भी अपील की है.

इसमें मणिपुर में गैर-कानूनी अफीम की खेती को समय पर खत्म करने के लिए सुरक्षा, खुफिया, वन और राजस्व अधिकारियों को मिलाकर एक यूनिफाइड सेंट्रल टास्क फोर्स बनाने की भी मांग की गई. साथ ही उन उग्रवादी संगठनों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (SoO) की समीक्षा और उसे वापस लेने की भी बात कही गई. इनका नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल होना साबित हो चुका है.

गठबंधन ने कहा कि मणिपुर लंबे समय से अंदरूनी संकट से जूझ रहा है. इसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है. बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हुए हैं. आजीविका खत्म हो गई है और संवैधानिक शासन कमजोर हुआ है. ईटीवी भारत के पास मौजूद ज्ञापन की एक कॉपी में कहा गया, 'इस संकट का एक मुख्य कारण राज्य के पहाड़ी जिलों में गैर-कानूनी अफीम की खेती का बिना रोक-टोक के बढ़ना और सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी है. इससे एक नार्को इकोनॉमी चल रही है जो बांटने वाली जातीय राजनीति को बढ़ावा देती है.'

अवैध अफीम की खेती के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत, मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा जारी आधिकारिक डेटा से पता चलता है कि पिछले साल 2 नवंबर से 8 फरवरी, 2026 तक तीन महीने से कुछ ज्यादा समय में कांगपोकपी, उखरुल, चुराचांदपुर, सेनापति, चंदेल, कामजोंग, तेंगनोउपाल और तामेंगलोंग जिलों में 2,618 एकड़ अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया.

मैतेई अलायंस ने पीएमओ को सौंपे गए अपने ज्ञापन में कहा, 'इन प्लांटेशन का पैमाना, भौगोलिक फैलाव और लगातार मौजूदगी साफ तौर पर संगठित और अच्छी तरह से समन्वित आपराधिक नेटवर्क के अस्तित्व को दिखाते हैं जो सीधे भारतीय कानून का उल्लंघन कर रहे हैं.