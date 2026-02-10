ETV Bharat / bharat

मणिपुर में अफीम की अवैध खेती को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला घोषित करें: मैतेई गठबंधन का पीएम से अनुरोध

कहा गया कि मणिपुर संकट का मुख्य कारण अफीम की खेती का बिना रोक-टोक के बढ़ना और सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी है.

ILLICIT POPPY CULTIVATION MANIPUR
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 10, 2026 at 8:04 AM IST

नई दिल्ली: मैतेई प्रवासी संगठन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वे मणिपुर में गैर-कानूनी अफीम की खेती को राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरणीय इमरजेंसी का मामला घोषित करें. पीएमओ को सौंपे गए एक ज्ञापन में गठबंधन ने पीएम मोदी से संवैधानिक और कानूनी अधिकार के तहत भारत-म्यांमार सीमा प्रबंधन को मजबूत करने की भी अपील की है.

इसमें मणिपुर में गैर-कानूनी अफीम की खेती को समय पर खत्म करने के लिए सुरक्षा, खुफिया, वन और राजस्व अधिकारियों को मिलाकर एक यूनिफाइड सेंट्रल टास्क फोर्स बनाने की भी मांग की गई. साथ ही उन उग्रवादी संगठनों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (SoO) की समीक्षा और उसे वापस लेने की भी बात कही गई. इनका नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल होना साबित हो चुका है.

गठबंधन ने कहा कि मणिपुर लंबे समय से अंदरूनी संकट से जूझ रहा है. इसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है. बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हुए हैं. आजीविका खत्म हो गई है और संवैधानिक शासन कमजोर हुआ है. ईटीवी भारत के पास मौजूद ज्ञापन की एक कॉपी में कहा गया, 'इस संकट का एक मुख्य कारण राज्य के पहाड़ी जिलों में गैर-कानूनी अफीम की खेती का बिना रोक-टोक के बढ़ना और सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी है. इससे एक नार्को इकोनॉमी चल रही है जो बांटने वाली जातीय राजनीति को बढ़ावा देती है.'

अवैध अफीम की खेती के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत, मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा जारी आधिकारिक डेटा से पता चलता है कि पिछले साल 2 नवंबर से 8 फरवरी, 2026 तक तीन महीने से कुछ ज्यादा समय में कांगपोकपी, उखरुल, चुराचांदपुर, सेनापति, चंदेल, कामजोंग, तेंगनोउपाल और तामेंगलोंग जिलों में 2,618 एकड़ अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया.

मैतेई अलायंस ने पीएमओ को सौंपे गए अपने ज्ञापन में कहा, 'इन प्लांटेशन का पैमाना, भौगोलिक फैलाव और लगातार मौजूदगी साफ तौर पर संगठित और अच्छी तरह से समन्वित आपराधिक नेटवर्क के अस्तित्व को दिखाते हैं जो सीधे भारतीय कानून का उल्लंघन कर रहे हैं.

इतनी बड़ी मात्रा में खेती को सिर्फ गुजारे के लिए खेती नहीं कहा जा सकता. यह साफ तौर पर औद्योगिक पैमाने पर नशीले पदार्थों का उत्पादन है. यह ज्ञापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह को भी सौंपा गया.

रिपोर्ट के अनुसार मणिपुर में कच्चे अफीम की औसत पैदावार लगभग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ है. इस अनुमान के हिसाब से 2,618 एकड़ जमीन को नष्ट करने का मतलब है कि इस कम समय में लगभग 65,450 किलोग्राम कच्चा अफीम नष्ट कर दिया गया.

2025 में म्यांमार में कच्चे अफीम की खेत की कीमत लगभग 365 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम बताई गई है. इस तरह नष्ट किए गए अफीम की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 23.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर, या लगभग 217.4 करोड़ रुपये है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में यह कीमत लगभग दस गुना बढ़ जाती है. इसमें कहा गया है.

इसमें कहा गया, 'मैतेई अलायंस के अनुसार मणिपुर पुलिस के लेटेस्ट अपडेट से पता चलता है कि बार-बार खत्म करने की मुहिम और बड़े पैमाने पर सुरक्षा तैनात करने के बावजूद, गैर-कानूनी अफीम की खेती फिर से बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है.

यह बार-बार होने वाला पैटर्न एक गंभीर सच्चाई को दिखाता है. मणिपुर में अफीम की खेती कोई छिटपुट या अलग-थलग आपराधिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह एक मजबूत, संगठित नार्को-इकोनॉमी है. इसमें तब तक दोबारा पनपने की क्षमता है जब तक इसके सपोर्ट करने वाले नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म नहीं कर दिया जाता.'

