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नीट पेपर लीक मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर फैसला सुरक्षित, फैसला कल

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के पेपर लीक मामले की सुनवाई करनेवाली फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. स्पेशल जज अजय गुप्ता ने संज्ञान लेने पर कल यानि 7 अगस्त को फैसला सुनाने का आदेश दिया.

कोर्ट ने इस मामले के आरोपी मंगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल और विकास बिवाल ने खुद के पॉलीग्राफ और लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए दाखिल अर्जी पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट ने दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की जमानत याचिका पर 18 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की ओर से पेश वकील एपी सिंह ने कहा कि चार्जशीट करीब दो हजार पन्नों की है, इसलिए इसे पढ़ने में समय लगेगा। उसके बाद कोर्ट ने 18 अगस्त को दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई करने का आदेश दिया.

सीबीआई ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवलदार शामिल हैं. ये सभी आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 315(5), 318(4), 61(2), 238, 303(2), भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) और 13(1)(ए) और पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट की धारा 10 ,धारा 3, 4, 5 और 11 के तहत एफआईआर दर्ज किया था.