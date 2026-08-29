रेलवे टेंडर घोटाला मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला फिर टला
कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.
Published : August 29, 2026 at 7:03 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को रेलवे टेंडर घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला फिर टाल दिया है. इसके पहले भी अदालत ने 14 अगस्त, 31 जुलाई, 16 जुलाई, 9 जून, 22 मई और 6 मई को फैसला टाल दिया था. अब कोर्ट ने इस मामले पर 7 सितंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया. इससे पहले कोर्ट ने 13 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
28 जनवरी 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी नियमित जमानत दी. कोर्ट ने एक-एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी. 19 जनवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी. कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2025 को रेलवे टेंडर घोटाले के सीबीआई से जुड़े मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.
The Rouse Avenue Court has deferred its order on framing charges against Lalu Prasad Yadav’s family in the IRCTC money laundering case. The court is likely to pronounce the order on September 7. The ED has filed a chargesheet against RJD chief Lalu Prasad Yadav, Tejashwi Yadav,… pic.twitter.com/tgOu9wQUir— IANS (@ians_india) August 29, 2026
कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जिन्हें आरोपी बनाया है उनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं.
लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किये थे. रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था.
सीबीआई केस में पहले ही तय हो चुके हैं आरोप
रेलवे होटल टेंडर घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में ट्रायल कोर्ट पहले ही कई आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर चुकी है. इनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में आरोप शामिल हैं. हालांकि, आरोपितों ने ईडी और सीबीआई के आरोपों से इन्कार किया है.
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