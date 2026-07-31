ETV Bharat / bharat

रेलवे टेंडर घोटाला मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला एक बार फिर टला

लालू यादव पर रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर करने और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी करने का आरोप है.

रेलवे टेंडर घोटाला मामला
रेलवे टेंडर घोटाला मामला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 31, 2026 at 8:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को रेलवे टेंडर घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला फिर टाल दिया है. इसके पहले भी कोर्ट ने 16 जुलाई, 9 जून, 22 मई और 6 मई को फैसला टाल दिया था. आज इस मामले पर सुनवाई कर रहे स्पेशल जज विशाल गोगने के उपलब्ध नहीं होने की वजह से फैसला टला है. अब इस मामले पर 14 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा.

इससे पहले, कोर्ट ने 13 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था. 28 जनवरी 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को भी नियमित जमानत दी थी. कोर्ट ने एक-एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी. 19 जनवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी. कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2025 को रेलवे टेंडर घोटाले के सीबीआई से जुड़े मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.

कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है. ईडी ने जिन्हें आरोपी बनाया है उनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं.

लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किये थे. रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था.

ये भी पढ़ें:

  1. रेलवे टेंडर घोटाला मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर चौथी बार फैसला टला
  2. रेलवे टेंडर घोटाला मामले में लालू यादव समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला फिर टला

TAGGED:

LALU PRASAD YADAV IRCTC SCAM
RAILWAY TENDER SCAM
IRCTC SCAM CASE
RJD LEADER LALU PRASAD YADAV
RAILWAY TENDER SCAM CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.