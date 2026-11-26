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इंजीनियर रशीद की जमानत पर फैसला टला: सह-आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के आदेश का अध्ययन करेगी हाईकोर्ट

इंजीनियर रशीद की जमानत फैसला टला ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद बारामूला के सांसद अब्दुल रशीद शेख उर्फ 'इंजीनियर रशीद' की जमानत याचिका पर अब 8 दिसंबर को अपना आदेश सुनाएगा. कोर्ट ने यह फैसला मामले के एक सह-आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के आदेश का अध्ययन करने के लिए लिया है.

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच को गुरुवार को ही इस याचिका पर अपना फैसला सुनाना था. हालांकि, सुनवाई के दौरान बेंच ने आदेश सुनाने की तारीख को 8 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया. कोर्ट ने तारीख आगे बढ़ाने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की समीक्षा करना चाहती है, जिसके तहत इसी मामले के एक अन्य सह-आरोपी को राहत दी गई है.