इंजीनियर रशीद की जमानत पर फैसला टला: सह-आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के आदेश का अध्ययन करेगी हाईकोर्ट
सुनवाई के दौरान बेंच ने आदेश सुनाने की तारीख को 8 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया.
Published : November 26, 2026 at 8:54 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद बारामूला के सांसद अब्दुल रशीद शेख उर्फ 'इंजीनियर रशीद' की जमानत याचिका पर अब 8 दिसंबर को अपना आदेश सुनाएगा. कोर्ट ने यह फैसला मामले के एक सह-आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के आदेश का अध्ययन करने के लिए लिया है.
जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच को गुरुवार को ही इस याचिका पर अपना फैसला सुनाना था. हालांकि, सुनवाई के दौरान बेंच ने आदेश सुनाने की तारीख को 8 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया. कोर्ट ने तारीख आगे बढ़ाने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की समीक्षा करना चाहती है, जिसके तहत इसी मामले के एक अन्य सह-आरोपी को राहत दी गई है.
बेंच ने अपने आदेश में दर्ज किया कि आज यह मामला फैसला सुनाने के लिए सूचीबद्ध था. हालांकि, अपीलकर्ता (इंजीनियर रशीद) के वकील ने कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने 'नईम मोहम्मद खान बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)' मामले में आरोपी को जमानत दे दी है.
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इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और सांसद इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल इंवेस्टिगेटिव एजेंसी (एनआईए) से पूछा था कि क्या केवल दिल्ली में रहने जैसी कड़ी शर्तों के आधार पर जमानत दी जा सकती है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने एनआईए की ओर से पेश वकील से इस सवाल पर निर्देश लेकर आने का निर्देश दिया.
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