ETV Bharat / bharat

कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर सीएम सिद्धारमैया बोले- आलाकमान का फैसला अंतिम

मीडिया से बात करते मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ( ANI )

By ANI 2 Min Read

बेंगलुरु: कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर चल रही अफवाहों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को कहा कि इस मुद्दे पर अंतिम फैसला कांग्रेस पार्टी आलाकमान लेगा. उन्होंने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में मंत्रिमंडल फेरबदल पर कांग्रेस के टॉप नेतृत्व के साथ चर्चा की जाएगी. उन्होंने कहा कि लोगों की राय चाहे जो भी हो, आलाकमान का फैसला अंतिम होता है. पार्टी आलाकमान ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है.बिहार चुनाव के बाद राज्य में मंत्रिमंडल फेरबदल पर आलाकमान के साथ चर्चा की जाएगी. सिद्धारमैया ने मैसूर में मीडिया से कहा. इससे पहले 29 अक्टूबर को कर्नाटक के मंत्री बिरथी सुरेश ने मंत्रिमंडल में नेतृत्व परिवर्तन की अफवाहों को खारिज करते हुए दोहराया था कि राज्य में मुख्यमंत्री का पद 'रिक्त नहीं'है और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राज्य के प्रशासन को कुशलतापूर्वक संभाल रहे हैं. 'सब कुछ अटकलबाजी'

कर्नाटक के शहरी विकास एवं शहरी नियोजन मंत्री ने कहा,"राज्य में मुख्यमंत्री का पद रिक्त नहीं है. कोई भी यह नहीं कह रहा है कि यह पद हटाकर हमें दे दिया जाए." कोलार में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कोई 'रेवोलूशन' नहीं है, कोई भ्रम नहीं है. सब कुछ अटकलबाजी है.