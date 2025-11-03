ETV Bharat / bharat

कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर सीएम सिद्धारमैया बोले- आलाकमान का फैसला अंतिम

कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर चल रही अफवाहों पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बड़ा बयान दिया है.

Siddaramaiah
मीडिया से बात करते मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (ANI)
By ANI

Published : November 3, 2025 at 1:46 PM IST

2 Min Read
बेंगलुरु: कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर चल रही अफवाहों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को कहा कि इस मुद्दे पर अंतिम फैसला कांग्रेस पार्टी आलाकमान लेगा. उन्होंने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में मंत्रिमंडल फेरबदल पर कांग्रेस के टॉप नेतृत्व के साथ चर्चा की जाएगी.

उन्होंने कहा कि लोगों की राय चाहे जो भी हो, आलाकमान का फैसला अंतिम होता है. पार्टी आलाकमान ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है.बिहार चुनाव के बाद राज्य में मंत्रिमंडल फेरबदल पर आलाकमान के साथ चर्चा की जाएगी.

सिद्धारमैया ने मैसूर में मीडिया से कहा. इससे पहले 29 अक्टूबर को कर्नाटक के मंत्री बिरथी सुरेश ने मंत्रिमंडल में नेतृत्व परिवर्तन की अफवाहों को खारिज करते हुए दोहराया था कि राज्य में मुख्यमंत्री का पद 'रिक्त नहीं'है और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राज्य के प्रशासन को कुशलतापूर्वक संभाल रहे हैं.

'सब कुछ अटकलबाजी'
कर्नाटक के शहरी विकास एवं शहरी नियोजन मंत्री ने कहा,"राज्य में मुख्यमंत्री का पद रिक्त नहीं है. कोई भी यह नहीं कह रहा है कि यह पद हटाकर हमें दे दिया जाए." कोलार में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कोई 'रेवोलूशन' नहीं है, कोई भ्रम नहीं है. सब कुछ अटकलबाजी है.

'कांग्रेस पार्टी के सिपाही'
राज्य में दलित मुख्यमंत्री के सवाल पर मंत्री ने कहा, "लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को कोई भी पद मांगने का अधिकार है. इसलिए उन्होंने सवाल किया कि दलित को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहने में क्या गलत है." उन्होंने आगे कहा, "मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और मैं सभी कांग्रेस पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं. किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय हमारा कुशल आलाकमान लेगा."

डीके शिवकुमार का बयान
नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 27 अक्टूबर को कहा कि वह मुख्यमंत्री के बयान के अनुसार ही चलेंगे. उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री के बयान के बाद क्या कहना बाकी रह गया है? हम उनकी बात मानते हैं."शिवकुमार ने पत्रकारों से यह बात तब कही जब उनसे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के उस बयान के बारे में पूछा गया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस आलाकमान सहमत हो तो वह मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे.

इससे पहले, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा था कि नेतृत्व परिवर्तन और कर्नाटक मंत्रिमंडल में फेरबदल पर विधायकों के बयान अप्रासंगिक हैं, क्योंकि अंतिम निर्णय कांग्रेस आलाकमान को लेना है.

