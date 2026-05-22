'बांग्लादेश निर्वासित किए गए कुछ व्यक्तियों को वापस लाएगी भारत सरकार'
यह जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी. सरकार ने कहा, मानवीय आधार पर लिया गया निर्णय.
Published : May 22, 2026 at 6:38 PM IST
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने बांग्लादेश निर्वासित किए गए कुछ व्यक्तियों को वापस लाने का निर्णय लिया है और बाद में उनकी भारतीय नागरिकता के दावों का सत्यापन करेगी.यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष आया.
केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इसे अन्य मामलों में अनुकरणीय मिसाल न मानते हुए, सरकार ने उन्हें वापस लाने का निर्णय लिया है.
मेहता ने कहा, “सरकार उन्हें वापस लाएगी और उसके बाद उनकी स्थिति की जांच करेगी. परिणाम के आधार पर, हम तदनुसार कदम उठाएंगे.”मेहता ने कहा कि इन व्यक्तियों को भारत वापस लाने में 8-10 दिन लग सकते हैं. मेहता की दलीलें सुनने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई 2026 में निर्धारित की है.
पीठ केंद्र सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के 26 सितंबर, 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी. उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के सुनाली खातून और अन्य को बांग्लादेश निर्वासित करने के फैसले को "अवैध" करार देते हुए रद्द कर दिया था.
पिछले साल दिसंबर में सर्वोच्च न्यायालय ने "मानवीय आधार" पर खातून और उनके आठ वर्षीय बच्चे को भारत में प्रवेश की अनुमति दी थी, उन्हें बांग्लादेश भेजे जाने के महीनों बाद यह निर्णय लिया गया था. सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को नाबालिग की देखभाल करने का निर्देश दिया था और बीरभूम जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को गर्भवती खातून को मुफ्त प्रसव सहित हर संभव चिकित्सा सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया था.
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