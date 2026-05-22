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'बांग्लादेश निर्वासित किए गए कुछ व्यक्तियों को वापस लाएगी भारत सरकार'

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने बांग्लादेश निर्वासित किए गए कुछ व्यक्तियों को वापस लाने का निर्णय लिया है और बाद में उनकी भारतीय नागरिकता के दावों का सत्यापन करेगी.यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष आया.

केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इसे अन्य मामलों में अनुकरणीय मिसाल न मानते हुए, सरकार ने उन्हें वापस लाने का निर्णय लिया है.

मेहता ने कहा, “सरकार उन्हें वापस लाएगी और उसके बाद उनकी स्थिति की जांच करेगी. परिणाम के आधार पर, हम तदनुसार कदम उठाएंगे.”मेहता ने कहा कि इन व्यक्तियों को भारत वापस लाने में 8-10 दिन लग सकते हैं. मेहता की दलीलें सुनने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई 2026 में निर्धारित की है.