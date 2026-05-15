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NEET-UG पेपर लीक मामला: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने NTA, शामिल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

नई दिल्ली: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के केंद्र से NEET परीक्षा पूरी तरह से रद्द करने और राज्यों को मेडिकल सीटें भरने का अधिकार देने की अपील की थी. उस अपील के कुछ दिनों बाद, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने शुक्रवार को मांग की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री एक पारदर्शी और जवाबदेह ढांचा के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ज्यादा जिम्मेदारी देकर नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा के संचालन का विकेंद्रीकरण करें.

आईएमए ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और पेपर लीक घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है. आईएमए (IMA) ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से यह भी मांग की है कि वे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में NEET-UG परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित करें ताकि परीक्षा पत्र लीक और परीक्षा में दूसरी गड़बड़ियों की संभावना कम से कम हो सके. असल में, प्रधान ने शुक्रवार सुबह घोषणा की है कि NEET परीक्षा मौजूदा OMR फॉर्मेट के बजाय कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी.

धर्मेंद्र प्रधान को भेजे एक पत्र में, जिसकी एक कॉपी ईटीवी भारत के पास है, आईएमए ने यह भी मांग की कि पेपर लीक की घटना में शामिल सभी दोषियों को गिरफ्तार करके एक भरोसेमंद और समय पर सीबीआई जांच सुनिश्चित की जाए. साथ ही मांग की गई कि पेपर लीक मामले में, रोजाना सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं और परीक्षा में गड़बड़ियों से जुड़े कानूनों के तहत सख्त सजा दी जाए.

आईएमए ने कहा, "पिछले चार सालों में, NTA द्वारा आयोजित NEET-UG परीक्षा को बार-बार विवादों का सामना करना पड़ा है, जिसमें पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों की घटनाओं के कारण दो बार परीक्षा रद्द करना भी शामिल है. ऐसी घटनाओं ने 22.5 लाख से ज्यादा छात्रों और उनके परिवारों के लिए बहुत ज्यादा मानसिक सदमा, तनाव, मुश्किल और अनिश्चितता पैदा की है, जो इस बहुत प्रतियोगी परीक्षा के लिए सालों से ईमानदारी से तैयारी करते हैं."