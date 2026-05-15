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NEET-UG पेपर लीक मामला: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने NTA, शामिल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

IMA ने धर्मेंद्र प्रधान से कहा कि, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ज्यादा जिम्मेदारी देकर NEET-UG परीक्षा के आयोजन को डीसेंट्रलाइज करें.

Decentralize conduct of NEET-UG examination
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 15, 2026 at 1:29 PM IST

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नई दिल्ली: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के केंद्र से NEET परीक्षा पूरी तरह से रद्द करने और राज्यों को मेडिकल सीटें भरने का अधिकार देने की अपील की थी. उस अपील के कुछ दिनों बाद, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने शुक्रवार को मांग की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री एक पारदर्शी और जवाबदेह ढांचा के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ज्यादा जिम्मेदारी देकर नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा के संचालन का विकेंद्रीकरण करें.

आईएमए ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और पेपर लीक घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है. आईएमए (IMA) ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से यह भी मांग की है कि वे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में NEET-UG परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित करें ताकि परीक्षा पत्र लीक और परीक्षा में दूसरी गड़बड़ियों की संभावना कम से कम हो सके. असल में, प्रधान ने शुक्रवार सुबह घोषणा की है कि NEET परीक्षा मौजूदा OMR फॉर्मेट के बजाय कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी.

धर्मेंद्र प्रधान को भेजे एक पत्र में, जिसकी एक कॉपी ईटीवी भारत के पास है, आईएमए ने यह भी मांग की कि पेपर लीक की घटना में शामिल सभी दोषियों को गिरफ्तार करके एक भरोसेमंद और समय पर सीबीआई जांच सुनिश्चित की जाए. साथ ही मांग की गई कि पेपर लीक मामले में, रोजाना सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं और परीक्षा में गड़बड़ियों से जुड़े कानूनों के तहत सख्त सजा दी जाए.

आईएमए ने कहा, "पिछले चार सालों में, NTA द्वारा आयोजित NEET-UG परीक्षा को बार-बार विवादों का सामना करना पड़ा है, जिसमें पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों की घटनाओं के कारण दो बार परीक्षा रद्द करना भी शामिल है. ऐसी घटनाओं ने 22.5 लाख से ज्यादा छात्रों और उनके परिवारों के लिए बहुत ज्यादा मानसिक सदमा, तनाव, मुश्किल और अनिश्चितता पैदा की है, जो इस बहुत प्रतियोगी परीक्षा के लिए सालों से ईमानदारी से तैयारी करते हैं."

IMA के अध्यक्ष अनिलकुमार जे नायक ने कहा, "हर साल परिक्षार्थियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए, पूरे देश में एक ही चरण में और एक ही दिन में फिजिकल क्वेश्चन पेपर्स का इस्तेमाल करके इतनी बड़ी परीक्षा कराना बहुत मुश्किल काम हो गया है. इसलिए, इस बात का गंभीर डर है कि अगर परीक्षा सिस्टम में बड़े सुधार नहीं किए गए तो भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा हो सकती हैं."

नीट-यूजी 2026 में, 22.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी, जो पूरे भारत में 551 से ज़्यादा शहरों और 5,500 से ज्यादा सेंटर पर आयोजित की गई थी.

ये भी पढ़ें: NEET परीक्षा अगले साल से ऑनलाइन मोड में होगी, पेपर लीक के बाद सरकार का फैसला

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