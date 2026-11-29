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उत्तराखंड: पौड़ी ईको वैन हादसा, हरिद्वार में एक साथ जलीं 7 चिताएं, नम हुई ग्रामीणों की आंखें

हरिद्वार में एक साथ जलीं 7 चिताएं ( PHOTO-ETV Bharat )

हरिद्वार: उत्तराखंड पौड़ी जिले में हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाली सात महिलाओं के शव रविवार को हरिद्वार लाए गए. यहां चंडीघाट पर सातों महिलाओं के शवों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया. एक ही गांव की सात महिलाओं की चिताएं एक साथ जलती देख घाट पर मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं. चंडीघाट पर परिजन रोते बिलखते बदहवास नजर आए.

बताया जा रहा है कि हादसे में जान गंवाने वाली सभी सात महिलाएं एक ही गांव की रहने वाली थीं और आपस में रिश्तेदार थीं. एक साथ कई घरों में मातम छा जाने से गांव में भी शोक का माहौल है. महिलाओं के अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गांव से बड़ी संख्या में गांव के लोग और रिश्तेदार हरिद्वार पहुंचे. चंडीघाट पर जैसे ही सातों महिलाओं की अर्थियां पहुंचीं, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया.