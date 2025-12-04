ETV Bharat / bharat

ओडिशा: एक गांव, जिसने शहरों को छोड़ा पीछे, हर घर में जलता है LPG सिलेंडर

धोद्रो-कुसुम में लगभग 50 आदिवासी परिवार रहते हैं. ग्रामीणों ने स्वच्छता के मामले में शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है.

ओडिशा के संबलपुर में स्थित धोद्रो-कुसुम गांव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 4, 2025 at 12:07 PM IST

Updated : December 4, 2025 at 1:23 PM IST

संबलपुर (ओडिशा): संबलपुर के डेब्रीगढ़ अभयारण्य और हिराकुड जलाशय के किनारे स्थित आदिवासी गांव धोद्रो-कुसुम अब पूरे देश में स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और सतत विकास का उदाहरण बन चुका है. यह गांव प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ अपनी स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत के लिए भी प्रसिद्ध है.

स्वच्छता और पर्यावरणीय सजगता
धोद्रो-कुसुम में लगभग 50 आदिवासी परिवार रहते हैं और कुल जनसंख्या लगभग 200 है. ग्रामीणों ने स्वच्छता के मामले में शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है. हर घर में शौचालय हैं और खुले में शौच पूरी तरह निषिद्ध है. हर घर में डस्टबिन उपलब्ध हैं और ग्रामीण प्लास्टिक और पॉलीथीन के उपयोग को लगभग समाप्त कर चुके हैं. गांव के हर कोने में साफ-सफाई दिखाई देती है.

ओडिशा: एक गांव, जिसने शहरों को छोड़ा पीछे (ETV Bharat)

लकड़ी का चूल्हा अब गांव में नहीं चलता, सभी घरों में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है. ग्रामीणों की यह जागरूकता 2023 में उन्हें ग्रीन विलेज का खिताब दिलाने में मददगार रही.

सांस्कृतिक और कलात्मक छवि
गांव की दीवारें संभलपुरी कला और स्थानीय सांस्कृतिक चित्रकारी से सजी हैं. रात का माहौल जीवंत और रंगीन होता है. पर्यटक यहां आकर बार-बार लौटने का मन बनाते हैं. हर घर में पर्यावरण और कला की झलक मिलती है, जो गांव की सुंदरता को और बढ़ा देती है.

धोद्रो-कुसुम में लगभग 50 आदिवासी परिवार रहते हैं और कुल जनसंख्या लगभग 200 है
धोद्रो-कुसुम में लगभग 50 आदिवासी परिवार रहते हैं और कुल जनसंख्या लगभग 200 है (ETV Bharat)

पर्यटन और होमस्टे से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति मजबूत
डेब्रीगढ़ अभयारण्य प्रशासन ने पिछले तीन वर्षों में ग्रामीणों को पर्यटन और स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक किया. 25 नवंबर 2023 को राज्य का पहला विलेज होमस्टे प्रोजेक्ट शुरू हुआ. शुरुआत में पांच होमस्टे बनाए गए हैं, जिन्हें ग्रामीणों ने मिट्टी और लकड़ी से निर्माण किया और बिजली व प्लंबिंग का कार्य भी स्वयं किया.

महिला सशक्तिकरण
इस होमस्टे को तीन आदिवासी महिलाएं संचालित करती हैं. लक्ष्मी गुरु, जिन्होंने अपने पति के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी संभाली, अब होमस्टे चला कर अपनी जीविका चला रही हैं. वहीं,सजाता भूये जैसी महिलाएं भी घर से ही काम करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं. होमस्टे महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का स्रोत बन चुका है.

वर्तमान में पांच होमस्टे काम कर रहे हैं और जल्द ही दस और होमस्टे बनाए जाएंगे.
वर्तमान में पांच होमस्टे काम कर रहे हैं और जल्द ही दस और होमस्टे बनाए जाएंगे. (ETV Bharat)

स्थानीय भोजन और आतिथ्य
पर्यटक यहां पारंपरिक आदिवासी भोजन का अनुभव कर सकते हैं, जिसमें चावल, दाल, सब्ज़ी, मछली का करी, बैंगन-टमाटर स्टू आदि शामिल हैं. गांववासियों का आतिथ्य और स्वच्छता पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करती है.

मानव-वन्य जीव संघर्ष में कमी
एलपीजी और शौचालय जैसी आधुनिक सुविधाओं के कारण ग्रामीण अब जंगल पर निर्भर नहीं हैं. इससे मानव और वन्य जीव संघर्ष में कमी आई है. ग्रामीणों की सरल जीवनशैली और स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता ने धोद्रो-कुसुम को ग्रीन विलेज का खिताब दिलाया है.

ग्रामीणों की यह जागरूकता 2023 में उन्हें ग्रीन विलेज का खिताब दिलाने में मददगार रही.
ग्रामीणों की यह जागरूकता 2023 में उन्हें ग्रीन विलेज का खिताब दिलाने में मददगार रही. (ETV Bharat)

भविष्य की योजनाएं
वर्तमान में पांच होमस्टे काम कर रहे हैं और जल्द ही दस और होमस्टे बनाए जाएंगे. गांववासियों का उद्देश्य है कि धोद्रो-कुसुम आदिवासी संस्कृति, स्वच्छता और पर्यटन का मॉडल गांव बने. यहां आने वाले पर्यटक आदिवासी जीवन, कला और संस्कृति का वास्तविक अनुभव ले सकते हैं.

पर्यावरण, संस्कृति और विकास का आदर्श उदाहरण
धोद्रो-कुसुम गांव ने यह साबित कर दिया है कि छोटे आदिवासी समुदाय भी पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और पर्यटन को बढ़ावा देकर मॉडल गांव बन सकते हैं. यह गांव अब न केवल आदिवासी संस्कृति का केंद्र है बल्कि *स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और सतत पर्यटन का प्रतीक भी बन चुका है.

गांव की दीवारें संभलपुरी कला और स्थानीय सांस्कृतिक चित्रकारी से सजी हैं. हर घर में पर्यावरण और कला की झलक मिलती है. (ETV Bharat)

