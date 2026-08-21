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भावनगर जहरीली शराब त्रासदी: मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ आठ, 25 का इलाज जारी

अभी भी चार मरीजों की हालत गंभीर है और एक वेंटिलेटर पर है, जबकि अस्पताल प्रभावित लोगों का इलाज जारी रखे हुए हैं.

Bhavnagar Jahrili Number of deaths in liquor case increases.
भावनगर जहरीली शराब मामले में मरने वालों की संख्या बढ़ी. (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2026 at 2:22 PM IST

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भावनगर (गुजरात) : भावनगर में जहरीली शराब हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है, जबकि 25 लोगों का इलाज चल रहा है. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

इस घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की वहीं दूसरी तरफ गुजरात में राजनीतिक आलोचना शुरू हो गई. यह दुखद घटना 17 अगस्त को हुई, जब खरकाड़ी गांव के लोगों ने कथित तौर पर जहरीली, मेथनॉल मिली नकली शराब पी ली.

अगले दो दिनों में स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें और पहली मौत की खबर मिली. भावनगर प्रशासन के अनुसार, अवैध शराब पीने से 61 लोग प्रभावित हुए. इनमें से आठ की मौत हो गई है, 25 का इलाज चल रहा है और 10 को छुट्टी दे दी गई है. अभी अस्पताल में भर्ती लोगों में से 15 की हालत स्थिर है, पांच आईसीयू में हैं, चार की हालत गंभीर है और एक वेंटिलेटर पर है. भावनगर के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट अक्षर व्यास ने टेलीफोन पर दिए बयान में इन आंकड़ों की पुष्टि की और कहा कि गंभीर रूप से बीमार मरीजों का गहन मेडिकल इलाज जारी है.

पुलिस कार्रवाई और जांच
मौतों के बाद, पुलिस महानिदेशक (DGP) ने जांच स्टेट मॉनिटरिंग सेल (SMC) को सौंप दी. कथित लापरवाही के कारण कई पुलिसवालों को सस्पेंड कर दिया गया, जिनमें स्थानीय क्राइम ब्रांच (LCB) पुलिस इंस्पेक्टर और वरतेज पुलिस इंस्पेक्टर शामिल हैं. एसएमसी ने नकली शराब सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने के लिए अपनी जांच गुजरात और पड़ोसी राज्यों तक बढ़ा दी है.

एक स्थानीय कोर्ट ने कथित मुख्य आरोपी रईस समेत 13 आरोपियों को 10 दिन की पुलिस कस्टडी दे दी. इसके बाद पुलिस आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए ले गई. पुलिस रिकॉर्ड से पता चलता है कि कुछ आरोपियों पर पहले भी शराब से जुड़े मामले दर्ज हैं.

विपक्ष ने हमला तेज कर दिया
इस दुखद घटना ने गुजरात के शराबबंदी कानून को लागू करने पर राजनीतिक बहस को भी तेज कर दिया है. गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने राज्य सरकार पर शराबबंदी लागू करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और अवैध शराब के व्यापार से जुड़े बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया.

उन्होंने हाई कोर्ट की निगरानी में और एक मौजूदा जज की अगुवाई में विशेष जांच दल (SIT) से जांच की मांग की. आप विधायक गोपाल इटालिया ने भावनगर के सर टी हॉस्पिटल में पीड़ितों से मुलाकात की और 2022 के बोटाद-बरवाला नकली शराब हादसे को याद करते हुए सरकार की आलोचना की.

उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध शराब के धंधे पर रोक लगाने में बार-बार नाकामी की वजह से पूरे गुजरात में लोगों की जान खतरे में पड़ रही है. आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी एक्स पर एक पोस्ट में राज्य सरकार की आलोचना की और सवाल उठाया कि गुजरात में शराबबंदी कानून होने और भाजपा के तीन दशकों से राज्य में राज करने के बावजूद गैर-कानूनी शराब से मौतें कैसे हो रही हैं.

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