ETV Bharat / bharat

भावनगर जहरीली शराब त्रासदी: मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ आठ, 25 का इलाज जारी

भावनगर (गुजरात) : भावनगर में जहरीली शराब हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है, जबकि 25 लोगों का इलाज चल रहा है. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

इस घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की वहीं दूसरी तरफ गुजरात में राजनीतिक आलोचना शुरू हो गई. यह दुखद घटना 17 अगस्त को हुई, जब खरकाड़ी गांव के लोगों ने कथित तौर पर जहरीली, मेथनॉल मिली नकली शराब पी ली.

अगले दो दिनों में स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें और पहली मौत की खबर मिली. भावनगर प्रशासन के अनुसार, अवैध शराब पीने से 61 लोग प्रभावित हुए. इनमें से आठ की मौत हो गई है, 25 का इलाज चल रहा है और 10 को छुट्टी दे दी गई है. अभी अस्पताल में भर्ती लोगों में से 15 की हालत स्थिर है, पांच आईसीयू में हैं, चार की हालत गंभीर है और एक वेंटिलेटर पर है. भावनगर के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट अक्षर व्यास ने टेलीफोन पर दिए बयान में इन आंकड़ों की पुष्टि की और कहा कि गंभीर रूप से बीमार मरीजों का गहन मेडिकल इलाज जारी है.

पुलिस कार्रवाई और जांच

मौतों के बाद, पुलिस महानिदेशक (DGP) ने जांच स्टेट मॉनिटरिंग सेल (SMC) को सौंप दी. कथित लापरवाही के कारण कई पुलिसवालों को सस्पेंड कर दिया गया, जिनमें स्थानीय क्राइम ब्रांच (LCB) पुलिस इंस्पेक्टर और वरतेज पुलिस इंस्पेक्टर शामिल हैं. एसएमसी ने नकली शराब सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने के लिए अपनी जांच गुजरात और पड़ोसी राज्यों तक बढ़ा दी है.

एक स्थानीय कोर्ट ने कथित मुख्य आरोपी रईस समेत 13 आरोपियों को 10 दिन की पुलिस कस्टडी दे दी. इसके बाद पुलिस आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए ले गई. पुलिस रिकॉर्ड से पता चलता है कि कुछ आरोपियों पर पहले भी शराब से जुड़े मामले दर्ज हैं.