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उत्तराखंड: सर्दियों में बढ़ जाता है बाघों पर खतरा! NTCA के आंकड़ों ने खोला बड़ा राज

14 सालों में इतने टाइगर की हुई मौत: अगर इन आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पिछले 14 सालों में देशभर में कुल 1581 बाघों की मौत दर्ज की गई है. इनमें सबसे ज्यादा 182 बाघों की मौत साल 2023 में हुई, जबकि दूसरे नंबर पर 2025 में 167 बाघों की मौत दर्ज की गई. हालांकि इन आंकड़ों का सबसे चौंकाने वाला पहलू तब सामने आता है, जब इन्हें महीनों के हिसाब से देखा जाता है. आंकड़ों के मुताबिक जनवरी का महीना बाघों के लिए सबसे घातक साबित हुआ है. पिछले 14 वर्षों के दौरान देशभर में जनवरी महीने में ही 190 बाघों की मौत दर्ज की गई.

नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी रिपोर्ट: दरअसल नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी देशभर में बाघों की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ी प्रमुख एजेंसी है. यह एजेंसी न केवल देशभर में बाघों की संख्या पर निगरानी रखती है, बल्कि उनकी मौत, संरक्षण योजनाओं पर खर्च और सुरक्षा उपायों पर भी लगातार मॉनिटरिंग करती है. जरूरत पड़ने पर यह एजेंसी सीधे हस्तक्षेप भी करती है. इसी एजेंसी ने हाल ही में साल 2012 से 2025 तक के बीच देशभर में हुई बाघों की मौत के आंकड़े सार्वजनिक किए हैं. इन आंकड़ों में वर्षवार के साथ-साथ माहवार रिकॉर्ड भी सामने रखा गया है.

वन्यजीवों के व्यवहार में परिवर्तन: मौसमीय चक्र में बदलाव, जंगलों में बढ़ती मानवीय गतिविधियां और शिकारी वन्यजीवों के व्यवहार में आ रहे परिवर्तन को लेकर अब तक कई अध्ययन सामने आ चुके हैं. इन अध्ययनों में यह बताया गया है कि बदलते पर्यावरण और मानवीय दबाव के कारण जंगलों में वन्यजीवों का व्यवहार भी तेजी से बदल रहा है. लेकिन इस बार जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने बाघों की मौत के एक ऐसे पैटर्न की ओर इशारा किया है, जो अब तक चर्चा में कम ही रहा है. यह आंकड़े सीधे तौर पर साल के कुछ खास महीनों को चिन्हित करते हैं, जिनमें बाघों की मौत सबसे ज्यादा दर्ज की गई है.

देहरादून (उत्तराखंड): बाघ संरक्षण की मुहिम के बीच कुछ ऐसे हैरतअंगेज आंकड़े सामने आए हैं, जिन्होंने टाइगर्स की मौत और मानव-वन्यजीव संघर्ष को लेकर साल के कुछ खास महीनों को बेहद संवेदनशील बना दिया है. खास बात यह है कि जिन महीनों में देशभर में सबसे ज्यादा बाघों की मौत दर्ज हुई है, उत्तराखंड में वही समय इंसानों के लिए भी सबसे खतरनाक साबित हो रहा है. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) के आंकड़ों ने इस पैटर्न को सामने लाकर वन विभाग और वन्यजीव विशेषज्ञों को भी चौंका दिया है.

सर्दियों में बढ़ जाता है बाघों पर खतरा! (ETV Bharat)

बाघों के लिए सर्दियां जोखिम भरी: इसके बाद दिसंबर का महीना दूसरे नंबर पर है, जिसमें 14 सालों के दौरान 165 बाघों की मौत हुई है. यानी साफ तौर पर देखा जाए तो सर्दियों के महीने बाघों के लिए सबसे ज्यादा जोखिम भरे साबित हो रहे हैं. अगर उत्तराखंड के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां भी स्थिति कुछ अलग नहीं है. प्रदेश में पिछले 14 वर्षों के दौरान कुल 139 बाघों की मौत दर्ज की गई है. इसी अवधि में बाघों द्वारा इंसानों पर हमलों के मामले भी काफी सामने आए हैं.

मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती हैं घटनाएं (ETV Bharat Graphics)

बाघों के हमले में मौत का आंकड़ा: आंकड़ों के मुताबिक इन 14 सालों के दौरान बाघों ने 88 लोगों को अपना शिकार बनाकर उनकी जान ले ली, जबकि 96 अन्य लोग बाघों के हमलों में गंभीर रूप से घायल हुए. चौंकाने वाली बात यह है कि हाल के सालों में भी जनवरी का महीना इस संघर्ष के लिहाज से बेहद संवेदनशील बना हुआ है. यदि पिछले दो वर्षों के आंकड़ों को देखें तो साल 2025 में जनवरी महीने के दौरान तीन लोगों की बाघ के हमले में मौत हो गई थी. वहीं साल 2026 में भी जनवरी महीने में ही तीन लोगों को बाघ ने मार डाला. यानी साफ तौर पर यह महीना न सिर्फ बाघों की मौत के लिहाज से बल्कि इंसानों और बाघों के बीच टकराव के मामले में भी सबसे ज्यादा संवेदनशील बनकर सामने आया है.

सर्दियों में बना रहता है खतरा (ETV Bharat Graphics)

जानें क्या कर रहे वन विभाग के अधिकारी: इस पूरे मामले पर उत्तराखंड के APCCF वन्यजीव विवेक पांडेय का कहना है कि सर्दियों के मौसम में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं ज्यादा सामने आती हैं. उनके मुताबिक ठंड के मौसम में कोहरा ज्यादा होता है और विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है. वन विभाग भी मानता है कि सर्दियों के दौरान कोहरे और कम दिखने (विजिबिलिटी) के कारण जंगलों में काम कर रहे लोगों का शिकारी वन्यजीवों के साथ आमना-सामना होने की संभावना बढ़ जाती है. कई बार लोग जंगल में घास, लकड़ी या अन्य काम के लिए जाते हैं और अचानक उनका सामना बाघ या दूसरे शिकारी वन्यजीव से हो जाता है. ऐसी स्थिति में जंगली जानवर खुद को खतरे में महसूस करता है और हमला कर देता है, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ जाती हैं.

संकट में जंगल का शिकारी (Photo: Forest Department)

वन्यजीव विशेषज्ञ की क्या है राय: दूसरी तरफ वन्यजीव विशेषज्ञ भी सर्दियों के इन महीनों को बेहद संवेदनशील मानते हैं. उत्तराखंड वन विभाग के पूर्व प्रमुख व वन्यजीव विशेषज्ञ जयराज का कहना है कि सर्दियों में दिन का समय कम हो जाता है और जल्दी अंधेरा हो जाता है. इसके साथ ही भारी ठंड के कारण जंगलों में गश्त की गतिविधियां भी कुछ हद तक प्रभावित हो सकती हैं. ऐसे में शिकारियों के सक्रिय होने की संभावना भी बढ़ जाती है, जो बाघों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है.

बाघों की मौत पर NTCA के आंकड़ों ने चौकाया (Photo: Forest Department)

इन महीनों में कम हुई बाघों की मौत: हालांकि इन आंकड़ों का एक दूसरा पहलू भी सामने आया है. NTCA के आंकड़ों के मुताबिक साल के कुछ महीने ऐसे भी हैं जब बाघों की मौत सबसे कम दर्ज की गई है. इनमें जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने शामिल हैं. यानी बरसात और उसके बाद का समय बाघों के संरक्षण के लिहाज से सबसे सुरक्षित माना जा सकता है.

उत्तराखंड में बाघों की मौत (Photo: Forest Department)

बाघों की मौत और मानव-वन्यजीव संघर्ष चिंताजनक: विशेषज्ञों का मानना है कि बरसात के दौरान जंगलों में पानी और शिकार की उपलब्धता ज्यादा रहती है, जिससे बाघों की गतिविधियां अपेक्षाकृत स्थिर रहती हैं और मानव-वन्यजीव संघर्ष भी कम होता है. देखा जाए तो सामने आए ये आंकड़े यह संकेत दे रहे हैं कि जंगलों में सुरक्षा रणनीति को अब मौसम के हिसाब से और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है. खासकर सर्दियों के उन महीनों में जब बाघों की मौत और मानव-वन्यजीव संघर्ष दोनों ही ज्यादा सामने आते हैं. ऐसे में वन विभाग के लिए जरूरी हो जाता है कि इन संवेदनशील महीनों के दौरान जंगलों में गश्त बढ़ाई जाए और स्थानीय लोगों को भी ज्यादा सतर्क और जागरूक बनाया जाए, ताकि इंसानों और बाघों के बीच टकराव को कम किया जा सके और बाघ संरक्षण की मुहिम को और मजबूत बनाया जा सके.

इतने लोग गंवा चुके जान: गौर हो कि उत्तराखंड वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बाघों के हमले में उत्तराखंड में साल 2020 में एक व्यक्ति की जान गई, जबकि 10 लोग घायल हुए. इसी तरह साल 2021 में दो लोगों की मौत हुई और आठ लोग घायल हुए. साल 2022 में बाघ ने 16 लोगों को मारा और 10 लोग घायल हुए. जबकि साल 2023 में 17 लोगों की जान गई और नौ लोग घायल हुए. साल 2024 में 12 लोगों की जान गई और चार लोग घायल हुए. जबकि 2025 में भी 12 लोगों को टाइगर ने हमला करते हुए उन्हें अपना शिकार बनाया और उनकी जान ले ली, जबकि हमले में घायल होने वालों की संख्या पांच रही.

टाइगर्स मौत चिंताजनक: 2012 में 13 बाघों की मौत हुई, इसके बाद साल 2013 में 12 बाघ मारे गए, जबकि साल 2014 में 8 बाघों ने अपनी जान गवाई, इसके बाद साल 2015 में 10 टाइगर मारे गए. जबकि साल 2016 में 14 बाघों ने अपनी जान गंवाई, इसके बाद साल 2017 में 17 बाघ मारे गए जबकि साल 2018 में 8 टाइगर्स की मौत हुई. इसके अगले ही साल 2019 में यह संख्या घटी और कुल 7 टाइगर्स की मौत रिकॉर्ड की गई. साल 2020 जो की कॉविड का वर्ष भी था इसमें मरने वाले टाइगर्स की संख्या घटकर 4 हो गई. साल 2021 में 3 टाइगर्स मरे, साल 2022 में कुल 6 टाइगर्स की मौत हुई. जबकि साल 2023 में सभी रिकॉर्ड टूट गए और कुल 21 टाइगर्स ने अपनी जान गंवाई. साल 2024 में 9 टाइगर्स की मौत हुई और साल 2025 में 7 टाइगर्स की मौत हुई.

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