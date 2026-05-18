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चारधाम यात्रा में नहीं थम रहा श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला, 29 दिनों में 55 यात्रियों की मौत

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. इसके साथ ही श्रद्धालुओं के मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है.

Uttarakhand Chardham Yatra 2026
चारधाम यात्रा में बढ़ रहा श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 18, 2026 at 12:01 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरो शोरों पर चल रही है. चारों धामों के कपाट खुलने के बाद से अभी तक 15,63,672 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं. वहीं, ये आंकड़ा उत्तराखंड में मानसून सीजन शुरू होने से पहले तक करीब 25 लाख तक पहुंचने की संभावना है. जहां एक ओर चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है. वहीं, दूसरी ओर हृदय गति और स्वास्थ्य खराब होने की वजह से श्रद्धालुओं के मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है. चारधाम यात्रा में 17 मई तक यानी इन 29 दिनों में 55 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है.

दरअसल, देवभूमि की चारधाम यात्रा, 19 अप्रैल को गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो गई थी. इसके साथ ही 22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे. ऐसे में चारधाम की यात्रा पूर्ण रूप से शुरू हो गई. चारधाम यात्रा के कपाट खुलने के दौरान खासकर केदारनाथ और बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ देखी गई. वर्तमान समय में चारधाम के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 15 लाख 63 हजार 672 पहुंच गया है. हालांकि, इस दौरान मौसम खराब होने और धामों में बारिश-बर्फबारी होने के बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़ पर कोई असर नहीं पड़ा.

Kedarnath Dham
केदारनाथ धाम (Photo-ETV Bharat)

लेकिन उत्तराखंड चारधाम यात्रा के मार्गों पर हो रही श्रद्धालुओं की मौत अब सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौंती बनती जा रही है. जिसके पीछे की मुख्य वजह यही है कि लगातार श्रद्धालुओं के मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार, अभी तक 55 श्रद्धालुओं की मौत हृदय गति रुकने और स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हो चुकी है. जिसमें से सबसे अधिक बाबा केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 30 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है. इसके अलावा, बदरीनाथ धाम यात्रा मार्ग पर 10 श्रद्धालुओं, यमुनोत्री धाम के यात्रा मार्ग पर आठ श्रद्धालुओं और गंगोत्री धाम की यात्रा मार्ग पर सात श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है. वहीं, बीते दिन यानी, 17 अप्रैल को दो श्रद्धालुओं की मौत केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हुई है.

Badrinath Dham
बदरीनाथ धाम (Photo-ETV Bharat)

ईटीवी भारत संवाददाता से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस मामले को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है. ताकि लगातार हो रहे श्रद्धालुओं के मौतों के आंकड़ों पर लगाम लगाई जा सकें. हालांकि, चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले स्वास्थ्य विभाग में तमाम भाषाओं में हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की है. ऐसे में सरकार के प्रयासों के साथ श्रद्धालुओं को भी इस बात पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि जिन श्रद्धालुओं को हार्ट पेशेंट, हाइपरटेंशन या फिर शुगर की बीमारी है, वो स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद ही यात्रा शुरू करें.

Gangotri Dham
गंगोत्री धाम (Photo-ETV Bharat)

चारधाम यात्रा मार्ग पर लगातार बढ़ रहे श्रद्धालुओं के मौतों का आंकड़ा इसलिए भी चुनौंती बना हुआ है, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू हुए अभी महज एक महीने का ही वक्त पूरा होने जा रहा है. जबकि अभी भी यात्रा में 5 महीने का वक्त बचा हुआ है. इसके अलावा मानसून सीजन के दौरान चार धाम की यात्रा श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी चुनौंती होती है. इस दौरान भी श्रद्धालुओं के मौत के मामले पिछले सालों में देखे गए हैं. ऐसे में चारधाम की यात्रा पर लगातार हो रहे श्रद्धालुओं के मौत के आंकड़े में लगाम लगाना स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौंती बन गई है. जबकि यात्रा शुरू होने से पहले स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया था कि इस साल श्रद्धालुओं के मौतों के आंकड़े में कमी देखने को मिलेगी. बावजूद इसके आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है.

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