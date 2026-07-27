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तमिलनाडु में 'अवैध' पटाखा फैक्टरी में हुए धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई पांच

अवैध पटाखा फैक्टरी में आग लगने के बाद भागते लोग. ( ETV Bharat )

विरुधुनगर (तमिलनाडु) : तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में शिवकाशी के पास एक कथित अवैध पटाखा निर्माण इकाई में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है. मामले में सोमवार सुबह यहां एक अस्पताल में एक और श्रमिक की मौत हो गई.

मृतक की पहचान रामचंद्रन (39) के तौर पर हुई है. विरुधुनगर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जहां उन्हें रविवार को गंभीर रूप से जलने की वजह से भर्ती कराया गया था.

बता दें कि रविवार को चेंगमालापट्टी इलाके में टिन की छत वाले एक स्ट्रक्चर में धमाका होने से चार लोगों की मौत हो गई थी, जहां कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे.

मरने वालों की पहचान यूनिट के मालिक राम प्रकाश (32), इन्नासी मुथु (44), अय्यप्पाराजा (37) और पंडितुराई (35) के तौर पर हुई है. कहा जा रहा है कि वे पटाखे बना रहे थे, तभी धमाके से आग लग गई, जिससे उन सभी की मौत हो गई.