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हिमंत सरमा तिरंगा झंडा फहरा रहे थे, किसी ने दी उन्हें जान से मारने की धमकी...जांच में जुटी पुलिस

मुख्यमंत्री का प्रोग्राम फेसबुक पर लाइव था जब अब्दुल मुतालेब ने उन्हें 1 करोड़ रुपये में जान से मारने की धमकी दी. उसने फेसबुक पर लिखा कि, अगर कोई उसे एक करोड़ रुपये देगा तो वह असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा को जान से मार डालेगा. साथ ही उसने एक मोबाइल नंबर भी दिया है. इतना ही नहीं उसने भारत के खिलाफ नारे भी लगाए और पाकिस्तान के पक्ष में कमेंट भी किया.

अब्दुल मुतालेब नाम के शख्स ने हिमंत बिस्वा सरमा को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी (@Social Media)

यह धमकी अब्दुल मुतालेब नाम के एक शख्स ने फेसबुक पर दी. यह घटना उस समय हुई जब मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा झंडा फहरा रहे थे और लोगों को संबोधित कर रहे थे.

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा को जान से मारने की धमकी मिली है. यह घटना शनिवार को उस समय हुई जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सरमा गुवाहाटी के खानापारा में राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे थे.

जाहिर है, फेसबुक पर अब्दुल मुतालेब के इन कमेंट्स में से एक ने असम पुलिस का ध्यान खींचा है. असम पुलिस साइबर सेल ने पहले ही इस घटना की जांच शुरू कर दी है. असम के डीजीपी हरमित सिंह ने कहा कि, मामले पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी. खास बात यह है कि फेसबुक पर पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट करने पर कई बार पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा है.

विभाजन के जख्मों को भुलाया नहीं जा सकता : हिमंत

इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को कहा था कि मुस्लिम लीग की तरफ से भारत पर थोपे गए विभाजन के जख्मों को भुलाया नहीं जा सकता और किसी को भी फिर से ‘देश को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

14 अगस्त को उन्होंने कहा था कि, "विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन सभी लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए और संकल्प लेते हैं कि किसी को भी दोबारा देश को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देंगे."

भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार 2021 से 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के तौर पर मना रही है. यह दिन देश के विभाजन के बाद हुए दंगों और उसके बाद हुए पलायन में जान गंवाने वालों की याद में मनाया जाता है.

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