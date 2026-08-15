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हिमंत सरमा तिरंगा झंडा फहरा रहे थे, किसी ने दी उन्हें जान से मारने की धमकी...जांच में जुटी पुलिस

अब्दुल मुतालेब नाम के शख्स ने हिमंत बिस्वा सरमा को जान से मारने की धमकी दी है. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है.

Death threat to CM Himanta Biswa Sarma during flag hoisting
झंडा फहराने के दौरान CM हिमंत बिस्वा सरमा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 15, 2026 at 1:40 PM IST

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गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा को जान से मारने की धमकी मिली है. यह घटना शनिवार को उस समय हुई जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सरमा गुवाहाटी के खानापारा में राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे थे.

यह धमकी अब्दुल मुतालेब नाम के एक शख्स ने फेसबुक पर दी. यह घटना उस समय हुई जब मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा झंडा फहरा रहे थे और लोगों को संबोधित कर रहे थे.

Death threat to CM Himanta Biswa Sarma during flag hoisting
अब्दुल मुतालेब नाम के शख्स ने हिमंत बिस्वा सरमा को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी (@Social Media)

मुख्यमंत्री का प्रोग्राम फेसबुक पर लाइव था जब अब्दुल मुतालेब ने उन्हें 1 करोड़ रुपये में जान से मारने की धमकी दी. उसने फेसबुक पर लिखा कि, अगर कोई उसे एक करोड़ रुपये देगा तो वह असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा को जान से मार डालेगा. साथ ही उसने एक मोबाइल नंबर भी दिया है. इतना ही नहीं उसने भारत के खिलाफ नारे भी लगाए और पाकिस्तान के पक्ष में कमेंट भी किया.

जाहिर है, फेसबुक पर अब्दुल मुतालेब के इन कमेंट्स में से एक ने असम पुलिस का ध्यान खींचा है. असम पुलिस साइबर सेल ने पहले ही इस घटना की जांच शुरू कर दी है. असम के डीजीपी हरमित सिंह ने कहा कि, मामले पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी. खास बात यह है कि फेसबुक पर पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट करने पर कई बार पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा है.

विभाजन के जख्मों को भुलाया नहीं जा सकता : हिमंत
इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को कहा था कि मुस्लिम लीग की तरफ से भारत पर थोपे गए विभाजन के जख्मों को भुलाया नहीं जा सकता और किसी को भी फिर से ‘देश को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

14 अगस्त को उन्होंने कहा था कि, "विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन सभी लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए और संकल्प लेते हैं कि किसी को भी दोबारा देश को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देंगे."

भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार 2021 से 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के तौर पर मना रही है. यह दिन देश के विभाजन के बाद हुए दंगों और उसके बाद हुए पलायन में जान गंवाने वालों की याद में मनाया जाता है.

ये भी पढ़ें: असम के CM ने किरेन रिजिजू से बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की, कहा- सरकार तेज करेगी पुनर्वास कार्य

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