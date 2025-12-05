ETV Bharat / bharat

बच्ची से महापाप के आरोपी को मौत की सजा

गुजरात के वलसाड स्पेशल POCSO कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया.

DEATH SENTENCE
December 5, 2025

वलसाड (गुजरात): गुजरात के वलसाड स्पेशल POCSO कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में, अक्टूबर-2023 में वलसाड जिले के वापी तालुका में 6 साल की बच्ची को किडनैप करने, रेप करने और बेरहमी से मर्डर करने वाले आरोपी को मौत की सजा सुनाई. इसके साथ ही, पीड़ित के परिवार को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया.

बच्ची का रेप और मर्डर: गौर करें तो यह घटना 20 अक्टूबर, 2023 की है. बच्ची शाम 5:30 बजे घर के बाहर खेलते समय लापता हो गई थी. परिवार ने जब पुलिस स्टेशन में शिकायत दी, तो पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी. रात में कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान बच्ची का शव करवड़ पटियामोरा के पास जंगल के इलाके में मिला. पोस्टमॉर्टम में रेप और गला घोंटने की पुष्टि होने पर मामला और गंभीर हो गया.

17 दिन में 700 पेज की चार्जशीट तैयार: वलसाड रेंज के IG और SP डॉ. करणराज वाघेला के गाइडेंस में, DYSP बी. एन. दवे की लीडरशिप में LCB, SOG और डुंगरा पुलिस की टीमों ने तेजी से इन्वेस्टिगेशन की. सिर्फ 19 दिन में 700 पेज की चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में जमा कर दी गई.

कोर्ट में 70 गवाहों, CCTV सहित सबूत पेश किए गए: केस में 70 से ज़्यादा गवाह, CCTV फुटेज, DNA रिपोर्ट, फोरेंसिक सबूत, गेट एनालिसिस और फेशियल रिकग्निशन पेश किए गए. वलसाड जिले में पहली बार किसी गंभीर जुर्म में गेट एनालिसिस और फेशियल रिकग्निशन का इस्तेमाल करके आरोपी को फांसी दी गई है. इसे पुलिस की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का एक बेहतरीन उदाहरण माना जा सकता है.

बच्ची की आत्मा को शांति मिली: पब्लिक प्रॉसिक्यूटर: स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नयन सुखदवाला और सरकारी वकील ने कोर्ट में मजबूत दलीलें देकर आरोपी को सख्त से सख्त सजा सुनाई. फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई इस कार्रवाई में आखिरकार न्याय हुआ और बेगुनाह की आत्मा को शांति मिली है. वहीं वलसाड पुलिस की इस तेज, साइंटिफिक और असरदार जांच की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं.

संपादक की पसंद

