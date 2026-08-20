ETV Bharat / bharat

चार लड़कियों के यौन उत्पीड़न के दोषी पादरी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

ड़कियों के यौन उत्पीड़न के दोषी पाए गए पादरी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा ( प्रतीकात्मक फोटो -IANS )

तिरुनेलवेली (तमिलनाडु) : तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में नेल्लवी जिला पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने चर्च में आई चार लड़कियों का यौन उत्पीड़न के आरोप में एक पादरी एस अब्राहम को गुरुवार को मौत की सजा सुनाई.

इस संबंध में 2022 में शिकायत मिली थी कि नेल्लई जिले के देवरकुलम पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले इलाके में लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया गया. इस बारे में पुलिस की जांच में पता चला कि एक धार्मिक उपदेशक (पादरी) अब्राहम (उम्र 47) के खिलाफ चर्च में प्रार्थना करने आई लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न किया गया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी पादरी को गिरफ्तार कर लिया.

वहीं पादरी अब्राहम से पूछताछ के दौरान पता चला कि उसने चर्च में आई चार लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया था. इसके बाद, इस मामले का ट्रायल नेल्लई जिला पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में चल रहा था.

ट्रायल के अंत में, पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने घोषणा की कि अब्राहम के खिलाफ आरोप साबित हो गए हैं. इसके बाद जिला पॉक्सो कोर्ट के जज सुरेश कुमार ने गुरुवार (20 अगस्त) पादरी अब्राहम को मौत की सजा सुनाई.