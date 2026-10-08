ETV Bharat / bharat

सूरजपुर डबल मर्डर केस : तीन आरोपियों को मृत्युदंड, चौथे को आजीवन कारावास

सूरजपुर : सूरजपुर के दोहरे हत्याकांड मामले में आरोपियों में से तीन को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है,जबकि एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है. अदालत ने कुलदीप साहू,रिंकू उर्फ फूल सिंह और एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी को फांसी की सजा दी है. वहीं आर्यन उर्फ गोल्डी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. जिला न्यायालय के फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आनंद प्रकाश ने आरोपियों के खिलाफ सजा का ऐलान किया.

सूरजपुर जिले के बहुचर्चित कबाड़ी और जिलाबदर आरोपी कुलदीप साहू मामले में कोर्ट ने पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला और वाहन चढ़ाने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया था. इसके लिए कोर्ट ने कुलदीप को 10 साल की सजा सुनाई थी. वहीं इसी मामले से जुड़े प्रधान आरक्षक पत्नी और 14 वर्षीय बेटी की हत्या करने के मामले में आरोपी को मृत्युदंड दिया गया है.

इस पूरे मामले में न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को सामने रखते हुए अपराध और अपराध करने की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है. प्रधान आरक्षक की पत्नी और बच्ची की नृशंस हत्या करने वाले मुख्य आरोपी कुलदीप साहू, उसके सहयोगी रिंकू उर्फ फूल सिंह और चंद्रकांत चौधरी को मृत्युदंड मिला है.साथ ही इस मामले में आरोपियों के साथ अपराध के बाद भी संपर्क रखने वाले गोल्डी विश्वकर्मा को अपराध का हिस्सा मानते हुए अदालत ने 20 साल आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि अपराधी को उसके अपराध के मुताबिक सजा मिलना जरुरी है,ताकि समाज में उचित संदेश जाए- सुरेंद्र शर्मा,सरकारी वकील

अदालत से निकलते वक्त मुस्कुरा रहा था कुलदीप

इस दौरान सरकारी वकील ने कुलदीप साहू के अदालत से निकलते वक्त मुस्कुराने के वाक्ये पर भी बात रखी. वकील के मुताबिक भले ही जज ने इस बारे में कोई टिप्पणी ना की हो,लेकिन समाज और पूरे क्षेत्र में इस बात की चर्चा हुई कि अपराधी को अपराध करने के बाद भी अपने किए पर पछतावा नहीं है.ऐसे में अदालत इस पहलू को भी देखता है कि अपराध भले ही हुआ लेकिन उस अपराध को करने वाले आरोपी को इसे लेकर कोई पछतावा है या नहीं.

क्या था पूरा मामला ?

13 अक्टूबर 2024 की रात सूरजपुर कोतवाली के पुलिसकर्मी पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में गश्त कर रहे थे. इसी दौरान एक पुलिसकर्मी की नजर चोरी के कई मामलों में संलिप्त जिलाबदर किए गए कबाड़ी कुलदीप साहू पर पड़ी. जिलाबदर अवधि के दौरान आरक्षक ने कुलदीप से वहां होने का कारण पूछा.जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ. विवाद के दौरान कुलदीप ने बिरयानी दुकान के चूल्हे में गर्म हो रहे तेल को आरक्षक के ऊपर डाल दिया और भागने लगा.इसी दौरान कुछ अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने के की कोशिश की.लेकिन उसने पुलिसकर्मियों को ही गाड़ी से कुचलने की कोशिश की.इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसकी तलाश शुरु की.

प्रधान आरक्षक के घर पर खूनी खेल

इसी दौरान इस मामले ने उस वक्त गंभीर मोड़ ले लिया, जब प्रधान आरक्षक घर पहुंचे और उन्हें पत्नी और बेटी नहीं मिली. रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया,लेकिन दोनों का पता नहीं चला.घर पर बिखेरे खून ने अनहोनी का अंदेशा पहले ही दे दिया था.अगली सुबह प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी का शव पांच किलोमीटर दूर खेतों में मिला था. इस मामले में पुलिस ने एक-एक करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया. वहीं कुलदीप को बाद में पुलिस ने ट्रैस करके पकड़ा.

