मानसिक बीमारी के कारण की गई हत्या के लिए मौत की सजा नहीं दी जा सकती: तेलंगाना हाई कोर्ट
हाई कोर्ट ने अपने बच्चे की हत्या करने वाली मां को दोषी नहीं माना और महिला को एर्रागड्डा मेंटल हॉस्पिटल भेजने के लिए कहा.
Published : January 24, 2026 at 3:27 PM IST
हैदराबाद: मानसिक बीमारी से जूझ रही एक महिला के द्वारा अपनी ही बेटी की हत्या किए जाने के मामले में निचली अदालत से मिली मौत की सजा को तेलंगाना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया. साथ ही कोर्ट ने महिला को बरी कर दिया.
इस बारे में तेलंगाना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया. इसमें कहा गया कि एक मां जो पुरानी मानसिक बीमारी से जूझ रही थी, जिसने अपनी बेटी की हत्या कर दी, जबकि वह ऐसी हालत में थी जहां उसे अपने कामों और उसके नतीजों के बारे में पता नहीं था, उसे इस काम के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.
कोर्ट ने भानोथु भारती उर्फ लास्या उर्फ बुज्जी को निचली अदालत से मिली मौत की सजा को पलट दिया. महिला पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया (मतिभ्रम) से पीड़ित थी और उसने सूर्यापेट जिले में अपनी सात महीने की बेटी को यह सोचकर मार डाला था कि इससे सांपों से जुड़ा श्राप हट जाएगा.
लेकिन, उसके पिछले बर्ताव को देखते हुए और उसे समाज में छोड़ना खतरनाक मानते हुए, कोर्ट ने उसे एर्रागड्डा मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का आदेश दिया. साथ ही हाई कोर्ट ने महिला को मौत की सजा देने वाले निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया.
बता दें कि अप्रैल 2025 में, सूर्यापेट कोर्ट ने भारती को 15 अप्रैल, 2021 को मोथे मंडल के मेकलपति थांडा में अपनी नवजात बेटी का गला और जीभ काटकर हत्या करने के लिए मौत की सजा सुनाई.
हाई कोर्ट में जस्टिस के. लक्ष्मण और जस्टिस वक्ति रामकृष्ण रेड्डी की डिवीजन बेंच ने जिला कोर्ट की अपील पर सुनवाई की, जिसमें सजा को कन्फर्म करने की मांग की गई थी और भारती ने इसे कैंसल करने का अनुरोध किया था.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने पाया कि आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले पति और उसके भाई के बयानों में अंतर था. घटना के समय बिस्तर पर पड़े उसके ससुर का बयान दर्ज नहीं किया गया. वहीं उसके पति अपने पिछले बयान से मुकर गए.
बेंच ने कहा, "शुरू में भारती अपने क्लासमेट से प्यार करती थी, लेकिन उसके माता-पिता ने मना कर दिया और उसकी शादी किसी और से कर दी. जब उसने उससे तलाक ले लिया, तो उन्होंने उसकी शादी उसके क्लासमेट से करवा दी. ऐसे बयान मिले हैं जिनसे पता चलता है कि रस्में इसलिए की गईं क्योंकि माना जाता था कि उसे 'सांप का श्राप' था.
हालांकि दूसरी शादी से पहले उन्हें मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट मिला था, लेकिन उन्होंने दवा लेना बंद कर दिया. दूसरी शादी के बाद भी, उसका पति उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले गया. इस बात के साफ सबूत हैं कि वह एक पुरानी बीमारी से पीड़ित थी और घटना के समय मानसिक रूप से ठीक नहीं थी.
बेंच ने आगे कहा, "उसका यह बयान कि बच्चा उसे सांप जैसा लगा, उसकी बीमारी की ओर इशारा करता है." निचली अदालत ने इस बीमारी पर विचार किए बिना या डॉक्टरों से रिपोर्ट लिए बिना ही ट्रायल कर दिया.
कोर्ट ने कहा, "मर्डर डिलीवरी के बाद के समय में हुआ, जब वह फिजिकली कमजोर थी. इस फेज को मेडिकली हाई स्ट्रेस का समय माना जाता है. इसके अलावा, कोर्ट ने मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की एक टीम से एक रिपोर्ट हासिल की है. उस रिपोर्ट के अनुसार, यह साबित हुआ कि आरोपी मानसिक बीमारी से पीड़ित थी. मौत की सज़ा सिर्फ़ बहुत कम मामलों में ही दी जानी चाहिए."
बेंच ने समझाया, "मौजूदा मामले में, गंभीर मानसिक बीमारी, उस समय क्या कर रही थी, यह न जानने और क्रिमिनल रिकॉर्ड न होने की वजह से, आरोपी कानून के तहत सुरक्षा की हकदार है." फलस्वरूप तेलंगाना हाई कोर्ट ने भारती को बरी कर दिया.
