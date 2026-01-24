ETV Bharat / bharat

मानसिक बीमारी के कारण की गई हत्या के लिए मौत की सजा नहीं दी जा सकती: तेलंगाना हाई कोर्ट

हैदराबाद: मानसिक बीमारी से जूझ रही एक महिला के द्वारा अपनी ही बेटी की हत्या किए जाने के मामले में निचली अदालत से मिली मौत की सजा को तेलंगाना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया. साथ ही कोर्ट ने महिला को बरी कर दिया.

इस बारे में तेलंगाना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया. इसमें कहा गया कि एक मां जो पुरानी मानसिक बीमारी से जूझ रही थी, जिसने अपनी बेटी की हत्या कर दी, जबकि वह ऐसी हालत में थी जहां उसे अपने कामों और उसके नतीजों के बारे में पता नहीं था, उसे इस काम के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.

कोर्ट ने भानोथु भारती उर्फ ​​लास्या उर्फ ​​बुज्जी को निचली अदालत से मिली मौत की सजा को पलट दिया. महिला पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया (मतिभ्रम) से पीड़ित थी और उसने सूर्यापेट जिले में अपनी सात महीने की बेटी को यह सोचकर मार डाला था कि इससे सांपों से जुड़ा श्राप हट जाएगा.

लेकिन, उसके पिछले बर्ताव को देखते हुए और उसे समाज में छोड़ना खतरनाक मानते हुए, कोर्ट ने उसे एर्रागड्डा मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का आदेश दिया. साथ ही हाई कोर्ट ने महिला को मौत की सजा देने वाले निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया.

बता दें कि अप्रैल 2025 में, सूर्यापेट कोर्ट ने भारती को 15 अप्रैल, 2021 को मोथे मंडल के मेकलपति थांडा में अपनी नवजात बेटी का गला और जीभ काटकर हत्या करने के लिए मौत की सजा सुनाई.

हाई कोर्ट में जस्टिस के. लक्ष्मण और जस्टिस वक्ति रामकृष्ण रेड्डी की डिवीजन बेंच ने जिला कोर्ट की अपील पर सुनवाई की, जिसमें सजा को कन्फर्म करने की मांग की गई थी और भारती ने इसे कैंसल करने का अनुरोध किया था.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने पाया कि आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले पति और उसके भाई के बयानों में अंतर था. घटना के समय बिस्तर पर पड़े उसके ससुर का बयान दर्ज नहीं किया गया. वहीं उसके पति अपने पिछले बयान से मुकर गए.