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त्रिपुरा के DGP ऑफिस में मृत पाए गए, बागपत के गांव बिहारीपुर में पसरा मातम, नीरव मोदी केस में थे जांच अधिकारी

बागपत के गांव बिहारीपुर गांव के रहने वाले थे डीजीपी अनुराग धनखड़. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बागपत : जिला स्थित बिहारपुर गांव निवासी और त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग धनखड़ की सोमवार को अगरतला पुलिस मुख्यालय में मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों व उनके पैतृक गांव में शोक की लहर दौड़ गई. उनका पूरा परिवार करीब 5 साल से बड़ौत में रह रहा है. परिवार के लोग अगरताल के लिए रवाना हो गए हैं. अनुराग धनखड़ का जन्म बिहारीपुर गांव में हुआ था. बिहारीपुर से ही उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा-5) प्राइमरी पाठशाला में पूरी की. इसके बाद सरूरपुर खेड़की के इंटर कॉलेज से उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. फिर जनता वैदिक महाविद्यालय बड़ौत से बीएससी (कृषि) कंप्लीट किया. पहली नौकरी बड़ौत के सिंडिकेट बैंक में फील्ड ऑफिसर के पद पर की. नौकरी के साथ ही उन्होंने आईपीएस की तैयारी की और 1994 में आईपीएस अधिकारी बन गए. पूरा गांव गहरे सदमे में है. (Video Credit; ETV Bharat) 2025 में संभाला था डीजीपी का पदभार : अनुराग धनखड़ ने मई 2025 में त्रिपुरा पुलिस प्रमुख का पदभार संभाला था. अचानक उनकी मृत्यु के समाचार ने न केवल परिजनों को, बल्कि पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है. गांव के लोगों को जानकारी मिली तो उन्हें पहले तो यकीन ही नहीं हुआ. जांच के लिए पुलिस गांव पहुंची और मौत की पुष्टि हुई तो सभी की आंखें नम हो गईं. बड़ौत में रहता है परिवार, पिता दो बार प्रधान चुने गए थे : अनुराग धनखड़ के चचेरे भाई राजकुमार धनकड़ ने बताया, गांव से करीब 5 साल पहले अनुराग धनखड़ बड़ौत जाकर बस गए थे. उनके पिता सतपाल धनखड़ गांव में दो योजनाओं में लगातार ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए थे. अभी एक साल पहले ही उनका बड़ौत स्थित आवास पर निधन हो गया था, तभी अनुराग भी आए थे. उन्होंने बताया कि अनुराग तीन भाई हैं, जिनमे से एक बड़ा विवेक धनखड़ एयरफोर्स से सेवानिवृत्त हैं और दिल्ली में रहते हैं.