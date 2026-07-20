त्रिपुरा के DGP ऑफिस में मृत पाए गए, बागपत के गांव बिहारीपुर में पसरा मातम, नीरव मोदी केस में थे जांच अधिकारी
त्रिपुरा के DGP अनुराग धनखड़ बागपत के गांव बिहारीपुर के रहने वाले थे. पूरा गांव गहरे सदमे में है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 6:09 PM IST
बागपत : जिला स्थित बिहारपुर गांव निवासी और त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग धनखड़ की सोमवार को अगरतला पुलिस मुख्यालय में मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों व उनके पैतृक गांव में शोक की लहर दौड़ गई. उनका पूरा परिवार करीब 5 साल से बड़ौत में रह रहा है. परिवार के लोग अगरताल के लिए रवाना हो गए हैं.
अनुराग धनखड़ का जन्म बिहारीपुर गांव में हुआ था. बिहारीपुर से ही उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा-5) प्राइमरी पाठशाला में पूरी की. इसके बाद सरूरपुर खेड़की के इंटर कॉलेज से उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. फिर जनता वैदिक महाविद्यालय बड़ौत से बीएससी (कृषि) कंप्लीट किया. पहली नौकरी बड़ौत के सिंडिकेट बैंक में फील्ड ऑफिसर के पद पर की. नौकरी के साथ ही उन्होंने आईपीएस की तैयारी की और 1994 में आईपीएस अधिकारी बन गए.
2025 में संभाला था डीजीपी का पदभार : अनुराग धनखड़ ने मई 2025 में त्रिपुरा पुलिस प्रमुख का पदभार संभाला था. अचानक उनकी मृत्यु के समाचार ने न केवल परिजनों को, बल्कि पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है. गांव के लोगों को जानकारी मिली तो उन्हें पहले तो यकीन ही नहीं हुआ. जांच के लिए पुलिस गांव पहुंची और मौत की पुष्टि हुई तो सभी की आंखें नम हो गईं.
बड़ौत में रहता है परिवार, पिता दो बार प्रधान चुने गए थे : अनुराग धनखड़ के चचेरे भाई राजकुमार धनकड़ ने बताया, गांव से करीब 5 साल पहले अनुराग धनखड़ बड़ौत जाकर बस गए थे. उनके पिता सतपाल धनखड़ गांव में दो योजनाओं में लगातार ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए थे. अभी एक साल पहले ही उनका बड़ौत स्थित आवास पर निधन हो गया था, तभी अनुराग भी आए थे. उन्होंने बताया कि अनुराग तीन भाई हैं, जिनमे से एक बड़ा विवेक धनखड़ एयरफोर्स से सेवानिवृत्त हैं और दिल्ली में रहते हैं.
बेटा कनाडा में : अनुराग दूसरे नंबर पर थे. सबसे छोटा रविराज है जो बड़ौत में ही बिजनेस करता है. अनुराग के बाबा हीरासिंह धनखड़ सुपरिटेंडेंट जेलर रहे, जबकि पारिवारिक बाबा जयसिंह भी जेलर रहे थे. अनुराग धनखड़ की शादी बुढ़ाना के शाहपुर गांव के पास हुई थी. उनका एक बेटा कनाडा में है. उनकी मां रगबीरी बड़ौत में ही रहती हैं.
1984 सिख दंगा जांच समिति के अध्यक्ष थे : राजकुमार धनखड़ ने बताया, गांव बिहारीपुर में उनका पैतृक आवास बंद पड़ा हुआ है, जबकि जमीन को उन्होंने ईंट भट्ठे के लिए लीज पर दी हुई है. गांव में उनके परिवार के काफी सदस्य यहीं रहते हैं. उनके पारिवारिक बाबा जयप्रकाश धनखड़ ने बताया कि अनुराग बचपन से ही काफी मेधावी और अनुशासित थे. वर्तमान डीजीपी पद तक के सफर में भी उनका करियर साफ छवि वाला रहा है. उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों की विशेष जांच टीम के अध्यक्ष का पद भी संभाला था.
कौन थे अनुराग धनखड़
अनुराग धनखड़, त्रिपुरा कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी थे. राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद, उन्होंने त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (DGP) का पद संभाला था. डीजीपी का पद संभालने से पहले, उन्होंने त्रिपुरा के डीजीपी (इंटेलिजेंस) के तौर पर काम किया था.
तीन दशक से ज़्यादा के करियर में, धनखड़ ने सीबीआई (CBI), बीएसएएफ (BSF), सीआईएसएफ (CISF) और कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में काम किया.
सीबीआई में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी से जुड़े पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में एजेंसी की जांच का नेतृत्व किया. उन्होंने एजेंसी में कई वरिष्ठ पदों पर भी काम किया, जिनमें एसपी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, जॉइंट डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर शामिल हैं. धनखड़ ने सीआईएसएफ में इंस्पेक्टर जनरल (पर्सनल) के तौर पर भी काम किया और गृह मंत्रालय के तहत 1984 के सिख विरोधी दंगों पर विशेष जांच टीम की अध्यक्षता की.
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