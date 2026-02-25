ETV Bharat / bharat

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पोते का कुल्लू में निधन, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर

रांचीः पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पोते वीर सोरेन की कल्लू-मनाली में मौत की खबर से झारखंड के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है. जानकारी के मुताबिक वीर सोरेन अपने दोस्तों के साथ हिमाचल प्रदेश घूमने गए थे. इसी दौरान वहां उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई.

मंत्री सुदिव्य कुमार और दीपिका पांडे सिंह ने जताया दुख

मंत्री सुदिव्य कुमार ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि हमारी संवेदनाएं हैं परिवार के साथ, चंपाई सोरेन आज भलें ही हमारे साथ नहीं हैं मगर संगठन में उनके साथ बिताए गये लंबे समय को याद करते हैं. ईश्वर दुख की इस घड़ी में चंपाई दा को शक्ति प्रदान करे. इधर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में हमारी परिवार के साथ पूरी सहानुभूति है. ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि चंपाई सोरेन को इस दुख से निकालने का काम करे.

मंत्री और विधायकों के बयान (Etv Bharat)

भाजपा विधायक ने भी दुख जताया

भाजपा विधायक अमित महतो ने भी दुख जताते हुए कहा कि यह घटना बेहद ही दुखदाई है. यह कैसे हुआ नहीं मालूम. वह दोस्तों के साथ कुल्लू घूमने गए थे. झरखंड ने एक युवा लड़के को असमय खो दिया है. भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने घटना पर शोक जताते हुए दुख की इस घड़ी से चंपाई सोरेन परिवार को उबारने की कामना की है. विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए प्रदीप प्रसाद ने कहा कि यह बेहद ही दुखदायी घटना है.