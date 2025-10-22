ETV Bharat / bharat

रील्स बनाने और लाइक्स के चक्कर में दांव पर जिंदगी! स्टंट का शौक एक खतरनाक ट्रेंड

मिनाती सिंघा

भुवनेश्वर: इंटरनेट के जमाने में लाइक और कमेंट की होड़ ने युवाओं को खतरनाक राह पर धकेल दिया है. खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील्स पर स्टंट करना एक बड़ा ही खतरनाक ट्रेंड बनता जा रहा है.

ओडिशा के पुरी में 15 साल के एक लड़के की जान रील्स बनाने के चक्कर में चली गई. पीड़ित बच्चे के माता-पिता के लिए मंगलवार का दिन किसी काले मंगलवार से कम नहीं रही होगा.

यहां जनकदेवपुर रेलवे स्टेशन के पास मोबाइल फोन पर रील रिकॉर्ड करने की कोशिश में तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आकर 15 साल का बच्चा अपनी जान गंवा बैठा. मंगलघाट निवासी बिस्वजीत साहू अपनी मां के साथ दक्षिणा काली मंदिर के दर्शन करके वापस लौट रहा था. इसी दौरान उसने रेलवे ट्रैक के पास रील बनाने का फैसला किया. उसके बाद जो दर्दनाक हादसा हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया.

यह घटना बच्चे के माता-पिता को जीवन भर परेशान करती रहेगी. हालांकि, समय के साथ ऐसी घटनाओं के बार-बार होने से जेनरेशन जेड के बीच कोई खास बदलाव नहीं आया है. वे आज भी घंटों तक स्क्रीन से चिपके रहते हैं. या तो वे रील्स का आनंद लेते हैं या रील्स बनाने के लिए खतरनाक स्टंट तक करने से नहीं हिचकिचाते हैं.

लेकिन इस जानलेवा हादसे ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए युवाओं के अपनी जान जोखिम में डालने की खतरनाक प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया है. मनोचिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों ने युवाओं में वायरल कंटेंट बनाने के बढ़ते जुनून पर गहरी चिंता व्यक्त की है, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी सुरक्षा की कीमत चुकानी पड़े.

एसयूएम अस्पताल के एक प्रमुख मनोचिकित्सक प्रोफेसर सुवेंदु नारायण मिश्रा ने का कहना है कि, वायरल होने, लाइक्स बटोरने और फॉलोअर्स बढ़ाने का दबाव युवाओं को ऐसे जोखिम उठाने पर मजबूर कर रहा है जिनकी वजह से उनकी जान भी जा सकती है.

उन्होंने आगे कहा कि, शुरुआत में तो ये बड़ा मजेदार लगता है, लेकिन कई बार अनहोनी हो जाती है. कई लोग भूल जाते हैं कि असल जिंदगी का मतलब कोई फिल्मी सीन क्रिएट करना नहीं होता है. ऐसी घटनाओं के पीछे मान्यता की जरूरत ही आम वजह होती है. उन्होंने आगे कहा कि ज्यादातर ऑनलाइन वीडियो कई बार बनावटी होते हैं, जिसमें एडिटिंग संपादित, पूर्वाभ्यास, मंचन या रूपांतरित होते हैं और उसका रियल लाइफ से कोई लेना-देना नहीं होता है. फिर भी लोग उन्हें असल जिंदगी में दोहराने की कोशिश करते हैं.

एसयूएम अस्पताल के एक प्रमुख मनोचिकित्सक प्रोफेसर सुवेंदु नारायण मिश्रा ने आगे कहा कि, कोई भी वायरल ट्रेंड जान देने लायक नहीं है. उन्होंने सलाह देते हुए आज के युवाओं से कहा कि, सोशल मीडिया केवल रचनात्मकता को प्रेरित करने के लिए होना चाहिए, न कि जान को खतरे में डालने के लिए होना चाहिए. पुरी त्रासदी कोई अकेला मामला नहीं है. पिछले कुछ महीनों में, पूरे ओडिशा से ऐसी ही कई घटनाएं सामने आई हैं:-