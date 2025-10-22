ETV Bharat / bharat

रील्स बनाने और लाइक्स के चक्कर में दांव पर जिंदगी! स्टंट का शौक एक खतरनाक ट्रेंड

जेन Z को यह समझना होगा कि, रील्स के लिए खतरनाक स्टंट करना असल जिंदगी का हिस्सा नहीं है.

REEL OBSESSION SOCIAL MEDIA
प्रतीकात्मक तस्वीर (Freepik)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 22, 2025 at 6:16 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

मिनाती सिंघा

भुवनेश्वर: इंटरनेट के जमाने में लाइक और कमेंट की होड़ ने युवाओं को खतरनाक राह पर धकेल दिया है. खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील्स पर स्टंट करना एक बड़ा ही खतरनाक ट्रेंड बनता जा रहा है.

ओडिशा के पुरी में 15 साल के एक लड़के की जान रील्स बनाने के चक्कर में चली गई. पीड़ित बच्चे के माता-पिता के लिए मंगलवार का दिन किसी काले मंगलवार से कम नहीं रही होगा.

यहां जनकदेवपुर रेलवे स्टेशन के पास मोबाइल फोन पर रील रिकॉर्ड करने की कोशिश में तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आकर 15 साल का बच्चा अपनी जान गंवा बैठा. मंगलघाट निवासी बिस्वजीत साहू अपनी मां के साथ दक्षिणा काली मंदिर के दर्शन करके वापस लौट रहा था. इसी दौरान उसने रेलवे ट्रैक के पास रील बनाने का फैसला किया. उसके बाद जो दर्दनाक हादसा हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया.

यह घटना बच्चे के माता-पिता को जीवन भर परेशान करती रहेगी. हालांकि, समय के साथ ऐसी घटनाओं के बार-बार होने से जेनरेशन जेड के बीच कोई खास बदलाव नहीं आया है. वे आज भी घंटों तक स्क्रीन से चिपके रहते हैं. या तो वे रील्स का आनंद लेते हैं या रील्स बनाने के लिए खतरनाक स्टंट तक करने से नहीं हिचकिचाते हैं.

लेकिन इस जानलेवा हादसे ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए युवाओं के अपनी जान जोखिम में डालने की खतरनाक प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया है. मनोचिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों ने युवाओं में वायरल कंटेंट बनाने के बढ़ते जुनून पर गहरी चिंता व्यक्त की है, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी सुरक्षा की कीमत चुकानी पड़े.

एसयूएम अस्पताल के एक प्रमुख मनोचिकित्सक प्रोफेसर सुवेंदु नारायण मिश्रा ने का कहना है कि, वायरल होने, लाइक्स बटोरने और फॉलोअर्स बढ़ाने का दबाव युवाओं को ऐसे जोखिम उठाने पर मजबूर कर रहा है जिनकी वजह से उनकी जान भी जा सकती है.

उन्होंने आगे कहा कि, शुरुआत में तो ये बड़ा मजेदार लगता है, लेकिन कई बार अनहोनी हो जाती है. कई लोग भूल जाते हैं कि असल जिंदगी का मतलब कोई फिल्मी सीन क्रिएट करना नहीं होता है. ऐसी घटनाओं के पीछे मान्यता की जरूरत ही आम वजह होती है. उन्होंने आगे कहा कि ज्यादातर ऑनलाइन वीडियो कई बार बनावटी होते हैं, जिसमें एडिटिंग संपादित, पूर्वाभ्यास, मंचन या रूपांतरित होते हैं और उसका रियल लाइफ से कोई लेना-देना नहीं होता है. फिर भी लोग उन्हें असल जिंदगी में दोहराने की कोशिश करते हैं.

एसयूएम अस्पताल के एक प्रमुख मनोचिकित्सक प्रोफेसर सुवेंदु नारायण मिश्रा ने आगे कहा कि, कोई भी वायरल ट्रेंड जान देने लायक नहीं है. उन्होंने सलाह देते हुए आज के युवाओं से कहा कि, सोशल मीडिया केवल रचनात्मकता को प्रेरित करने के लिए होना चाहिए, न कि जान को खतरे में डालने के लिए होना चाहिए. पुरी त्रासदी कोई अकेला मामला नहीं है. पिछले कुछ महीनों में, पूरे ओडिशा से ऐसी ही कई घटनाएं सामने आई हैं:-

  • अगस्त 2025 में, 22 वर्षीय यूट्यूबर सागर कुंडू कोरापुट के दुदुमा झरने में एक रील बनाते समय पानी में बह गया.
  • सितंबर में, भुवनेश्वर में एक मां और बेटी की जोड़ी एक व्यस्त सड़क पर सोशल मीडिया वीडियो बनाते समय एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गई.

विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों ही मामलों में, सामान्य कारण साथियों का दबाव, रोमांच की चाहत और तुरंत फेमस होने का भ्रम है. मनम फाउंडेशन की संस्थापक और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ अनुराधा महापात्रा ने कहा कि रील बनाने की मजबूरी गहरी भावनात्मक जरूरतों से उपजी है. उन्होंने कहा कि, युवा अपनी पहचान और फेमस होने के लिए तरसते हैं.

युवा अपनी पहचान व्यक्त करना चाहते हैं और बड़े दर्शकों द्वारा देखे और सुने जाना चाहते हैं. छूट जाने का डर (FOMO) और बोरियत से बचने का रोमांच उन्हें स्टंट करके अपनी जान जोखिम में डालने की ओर ढकेल देता है.

महापात्रा ने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट और शेयर डोपामाइन ट्रिगर की तरह काम करते हैं, जो बार-बार जोखिम लेने के व्यवहार को प्रोत्साहित करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि,यह अब सिर्फ मनोरंजन नहीं है. कई लोगों के लिए, यह मान्यता, पहचान और आत्म-सम्मान है, जो वे इस बनावटी दुनिया से चाहते हैं.

उत्कल विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की रिटायर प्रोफेसर, प्रो. नमिता मोहंती ने सोशल मीडिया के चलन के एक और बुरे प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 'रील उन्माद' युवाओं में निर्णय लेने की क्षमता और भावनात्मक संतुलन को बिगाड़ देता है.

उन्होंने बताया कि, लाइक्स और पॉजिटिव कमेंट्स की होड़ में, युवा जान जोखिम में डालने से नहीं कतराते. डिजिटल दुनिया माइंडफुलनेस को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है. फेमस होने के चक्कर में युवा सुरक्षा को नजरअंदाज करते हैं. ऐसे उनका आवेग नियंत्रण कमजोर होता जा रहा है. उन्होंने कहा, "हम ऑनलाइन प्रसिद्धि के इस भ्रम में उज्ज्वल और आशाजनक जीवन खो रहे हैं."

विशेषज्ञों का सुझाव है कि, अब समय आ गया है कि डिजिटल साक्षरता और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को स्कूली शिक्षा और पारिवारिक बातचीत में शामिल किया जाए. अपूर्ण भावनात्मक जरूरतों को पहचानने और उनका समाधान करने के महत्व पर बोलते हुए, महापात्रा ने कहा कि, माता-पिता को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा कि, बच्चों के साथ अच्छे संबंध बनाते हुए उन्हें असल दुनिया की दोस्ती को प्रोत्साहित करना चाहिए. उन्हें यह समझने में मदद करनी चाहिए कि डिजिटल फेम छोटे समय के लिए होता है, लेकिन जिंदगी नहीं.

इन परिस्थितियों में शिक्षकों, स्कूल और दोस्त भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि, सोशल मीडिया के दबाव के बारे में बातचीत उतनी ही आम होनी चाहिए जितनी परीक्षा के तनाव या करियर के लक्ष्यों के बारे में बातचीत होती है.

ये भी पढ़ें: 'Sit Properly', योरस्टोरी की संस्थापक श्रद्धा से ताज होटल के मैनेजर ने कहा, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

TAGGED:

REEL OBSESSION SOCIAL MEDIA
YOUTH KILLED WHILE MAKING REELS
SOCIAL MEDIA ADDICTION AMONG YOUTHS
ODISHA PURI MISHAP
REEL OBSESSION SOCIAL MEDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का जताया आभार, दिवाली पर आतंकवाद के खिलाफ 'एकजुट' लड़ाई का किया आह्वान

थामा Vs एक दीवाने की दीवानियत: पहले ही दिन टूटा 'सैयारा' का रिकॉर्ड, हॉरर लव स्टोरी फिल्म बनी 2025 की चौथी बिगेस्ट ओपनर

BAN vs WI: दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को सुपर ओवर में मिली जीता, बांग्लादेश को एक रन से हराया

आज बंद है भारतीय शेयर बाजार, कल गुरुवार को फिर से शुरू होगा कारोबार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.