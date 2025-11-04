ETV Bharat / bharat

पहले महावीर चक्र विजेता थे शहीद दीवान सिंह दानू, ब्रेन गन से मारे थे 15 कबायली, पंडित नेहरू ने लिखा पत्र

21 साल की उम्र में हो गए थे शहीद: विकासखंड मुनस्यारी के ग्राम पंचायत गिन्नी के पुरदम तोक निवासी उदय सिंह दानू और रमुली देवी के पुत्र दीवान सिंह दानू का जन्म 4 मार्च 1923 को हुआ. दीवान सिंह 20 वर्ष की उम्र में भारतीय सेना में भर्ती हुए. 1 जून 1946 को उनकी पहली पोस्टिंग चार कुमाऊं रेजीमेंट में हुई. 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली. इसके कुछ ही समय बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया. पाकिस्तान के साथ हुए प्रथम युद्ध में सिपाही दीवान सिंह कश्मीर के बडगाम में 3 नवम्बर 1947 को शहीद हो गए. जब दीवान सिंह शहीद हुए थे उस समय उनकी उम्र महज 21 साल थी.

दीवान सिंह ने 15 कबायली आक्रमणकारियों को मारा था: सीमांत जिला पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र के मुनस्यारी निवासी भारत के प्रथम महावीर चक्र विजेता सिपाही शहीद दीवान सिंह दानू ने पाकिस्तान के साथ हुए प्रथम युद्ध में 3 नवंबर 1947 को जम्मू कश्मीर में अपना बलिदान दिया था. 15 कबायलियों को मौत के घाट उतारने के बाद दुश्मनों की गोलियों का सामना करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने के बाद भी ब्रेन गन उनके हाथों में ही बंधी थी.

पिथौरागढ़: उत्तराखंड को वीरों की भूमि भी कहा जाता है. इस पहाड़ी प्रदेश ने देश को एक से बढ़कर एक सैनिक दिए हैं. ऐसे ही एक वीर सैनिक हुए हैं देश के पहले महावीर चक्र विजेता दीवान सिंह दानू. दानू ने कबायली आक्रमणकारियों के खिलाफ ऐसी वीरता दिखाई थी कि शहीद होने के बाद वो देश के पहले महावीर चक्र विजेता बने. सोमवार को महावीर चक्र विजेता दीवान सिंह दानू की पुण्यतिथि यानी शहादत दिवस था.

हवाई अड्डे की सुरक्षा में तैनात थे दीवान सिंह: सिपाही दीवान सिंह की प्लाटून जम्मू के बडगाम में हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए तैनात थी. दीवान सिंह कुमाऊं रेजीमेंट की डी कंपनी में ब्रेन गनर के रूप में तैनात थे. पाकिस्तान समर्थक कबायलियों ने हवाई अड्डे पर अचानक आक्रमण कर दिया. भारतीय सेना ने उनका कड़ा मुकाबला किया था. सिपाही दीवान सिंह ने ब्रेन गन से 15 से अधिक पाकिस्तानी कबायलियों को मौत के घाट उतार दिया. इसी बीच कबायलियों की गोलियों का सामना करते हुए दीवान सिंह शहीद हो गए थे. जब उनका पार्थिव शरीर मिला तो ब्रेन गन उनके हाथों में जकड़ी हुई थी. कुमाऊं रेजीमेंट की इतिहास पुस्तक में भी दीवान सिंह के अदम्य साहस की गाथा लिखी हुई है.

मरणोपरांत दिया गया प्रथम महावीर चक्र: जम्मू कश्मीर हवाई अड्डे पर पाकिस्तानी सेना के हमले को रोकने के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र जबकि सिपाही दीवान सिंह को मरणोपरांत प्रथम महावीर चक्र से सम्मानित किया गया.

दीवान सिंह की शहादत के बाद तत्कालीन पीएम पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा उनके परिजनों को भेजा गया पत्र (Photo courtesy: Ex-Servicemen Organization)

प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने शहीद दीवान सिंह के पिता को लिखा था पत्र: तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने शहीद दीवान सिंह के पिता उदय सिंह को हस्तलिखित पत्र भेजा था. जिसमें लिखा था-

हिंद की जनता की ओर से और अपनी तरफ से मैं आपके दुख और रंज में यह संदेश भेज रहा हूं. हमारी दिली हमदर्दी आपके साथ है. देश की सेवा में जो यह बलिदान हुआ है, इसके लिए देश कृतज्ञ है. हमारी प्रार्थना है कि इससे आपको कुछ धीरज और शांति मिले.

रानीखेत के आर्मी क्षेत्र में दीवान सिंह के नाम पर है दीवान हाल: कुमाऊं रेजीमेंट के सेंटर रानीखेत में प्रथम महावीर चक्र विजेता दीवान सिंह के नाम पर दीवान हाल बनाया गया है. राजकीय इंटर कॉलेज बिर्थी और शहीद के गांव पुरदम तक जाने वाले मोटर मार्ग का नामकरण शहीद दीवान सिंह दानू के नाम पर रखा गया है. बिर्थी इंटर कॉलेज में उनकी एक मूर्ति भी स्थापित की गई है. पूर्व सैनिक संगठन के प्रयासों से 76 वीं पुण्यतिथि पर 3 नवंबर 2023 के दिन वीर की प्रतिमा और स्मारक स्थापित किया गया.

परिवारजनों को याद नहीं था दीवान सिंह का चेहरा: देश के प्रथम महावीर चक्र विजेता की तस्वीर किसी ने नहीं देखी थी. यहां तक कि उनके परिवारजनों को भी उनका चेहरा याद नहीं था. इसके बाद पूर्व सैनिक संगठन के प्रयासों से उनके सैन्य दस्तावेजों से कुमाऊं रेजीमेंट सेंटर रानीखेत से उनकी फोटो प्राप्त की. उसके माध्यम से उनकी प्रतिमा बनाई गई. पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष मयूख भट्ट बताते हैं कि-

देश की रक्षा के लिए शहीद दीवान सिंह ने अपने प्राणों की आहूति दी, लेकिन उनकी प्रतिमा बनाने के लिए परिजनों के पास फोटो नहीं थी. इसके बाद रानीखेत मुख्यालय में संपर्क किया गया. वहां से फोटो मिलने के बाद प्रतिमा का निर्माण किया गया.

-मयूख भट्ट, अध्यक्ष, पूर्व सैनिक संगठन-

अब पहुंची है प्रथम महावीर चक्र विजेता के गांव सड़क: देश के पहले महावीर चक्र प्राप्त शहीद दीवान सिंह दानू के गांव के लिए उनकी शहादत के 78 साल बाद भी सड़क नहीं थी. गांव के लोगों को मीलों की दूरी पैदल तय करनी पड़ती थी. उनके गांव के लिए इसी साल सड़क पहुंची है. अब ग्रामीण काफी खुश हैं.

