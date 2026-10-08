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नोएडा ट्रेड शो में भारी-भरकम सौदे और MoUs पर हुए दस्तखत, ग्लोबल हब बना यूपी !

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS) का शानदार समापन. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: वैश्विक व्यापार के नक्शे पर उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है. ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS) का शानदार समापन हो चुका है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी' के सपने को रफ्तार देते हुए इस बार का ट्रेड शो न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ घरेलू और विदेशी बायर्स का गवाह बना, बल्कि हजारों करोड़ रुपये के व्यापारिक सौदों (MoUs) पर मुहर भी लगी. भदोही के कालीन से लेकर अलीगढ़ के ताले और एक्सप्रेस-वे से लेकर डिफेंस कॉरिडोर तक यूपी के हर कोने की धमक यहाँ दिखी. हमारी इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट और डेटा एनालिसिस में जानिए कि इस मेगा शो से यूपी के किस विभाग को क्या मिला और जमीनी स्तर पर रोजगार के कितने नए रास्ते खुलने जा रहे हैं.

उत्तर प्रदेश की पहचान केवल उसकी औद्योगिक क्षमता, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत से नहीं, बल्कि उसकी विविध खानपान परंपरा से भी जुड़ी है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पीढ़ियों से तैयार किए जा रहे व्यंजन और खाद्य उत्पाद अब स्थानीय बाजार की सीमाओं से बाहर निकल कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी जगह बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं. योगी सरकार की ‘एक जिला, एक व्यंजन’ (ओडीओसी) पहल इसी स्थानीय स्वाद को ब्रांड, कारोबार और वैश्विक बाजार से जोड़ने की कोशिश का हिस्सा है. उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 में ओडीओसी की भागीदारी ने इस अभियान को नया आयाम दिया. ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित यूपीआईटीएस-2026 में प्रदेश के 75 जिलों की पाक विरासत को एक बड़े कारोबारी मंच पर प्रस्तुत किया गया. इस दौरान ओडीओसी ने वॉलमार्ट वृद्धि, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग और बिड़ला एयरकॉन के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए. वहीं, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएफटीआरआई) और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) भी इस पहल के साझेदार बने. यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS) का शानदार समापन. (ईटीवी भारत) इन साझेदारियों का महत्व केवल एमओयू तक सीमित नहीं है. इनके जरिए स्थानीय खाद्य उत्पादों को आधुनिक पैकेजिंग, खाद्य सुरक्षा, तकनीकी सहयोग, गुणवत्ता सुधार और बड़े बाजारों तक पहुंच दिलाने की संभावनाएं मजबूत हुई हैं. यानी ओडीओसी का फोकस अब केवल पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित करने तक नहीं, बल्कि उन्हें व्यावसायिक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने पर भी है. 75 जिलों के स्वाद को एक मंच पर मिली पहचान यूपीआईटीएस में ओडीओसी पवेलियन को उत्तर प्रदेश की विविध पाक संस्कृति के अनुरूप तैयार किया गया। यहां ‘ब्रज की मिठास’, ‘अवध का जायका’, ‘रुहेली रसधार’, ‘बुंदेली बहार’, ‘पश्चिमी परिमल’ और ‘पुरबिया स्वाद’ जैसे क्षेत्रीय खंडों के माध्यम से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों की खानपान परंपराओं को प्रदर्शित किया गया. इस प्रस्तुति का उद्देश्य केवल आगंतुकों को व्यंजनों का स्वाद कराना नहीं था. इसके पीछे स्थानीय उत्पादों को उनकी भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ बाजार में स्थापित करने की कोशिश भी दिखाई दी. पारंपरिक स्वाद को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बाजार की जरूरतों से जोड़ने पर जोर दिया गया. ओडीओपी की सहायक आयुक्त नेहा के मुताबिक, नोएडा में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड शो ने उत्तर प्रदेश के उत्पादों को वैश्विक बाजार के सामने रखने का बड़ा अवसर दिया. उनका कहना है कि इस बार पिछले वर्ष की तुलना में अधिक लोगों की भागीदारी रही और चार हजार से अधिक एमओयू के जरिए प्रदेश में निवेश और रोजगार की संभावनाएं बनी हैं. सरकार का लक्ष्य इन समझौतों को आने वाले वर्षों में धरातल पर उतारना है, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसर पैदा हो सकें. यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS) का शानदार समापन. (ईटीवी भारत) उनके मुताबिक, एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर और ग्रीन कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं के साथ ओडीओपी और स्थानीय उत्पाद भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में उत्तर प्रदेश की नई पहचान बना रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने से भी इन उत्पादों की वैश्विक दृश्यता बढ़ी है. पांच दिनों में ₹66.49 करोड़ की कारोबारी गतिविधियां यूपीआईटीएस-2026 के ओडीओसी हॉल नंबर-16 में 25 से 29 सितंबर तक हुई कारोबारी गतिविधियों ने इस पहल की संभावनाओं को आंकड़ों के जरिए भी सामने रखा. 29 सितंबर तक ओडीओसी पवेलियन में कुल ₹66.49 करोड़ से अधिक की बी2सी और बी2बी गतिविधियां दर्ज की गईं. इनमें ₹6.76 करोड़ की बी2सी और ₹59.73 करोड़ की बी2बी गतिविधियां शामिल रहीं. इस दौरान कुल 2,223 बी2बी पूछताछ दर्ज की गईं. दैनिक कारोबार पर नजर डालें तो 25 सितंबर को ₹1.19 करोड़, 26 सितंबर को ₹9.58 करोड़, 27 सितंबर को ₹25.69 करोड़, 28 सितंबर को ₹21.30 करोड़ और 29 सितंबर को ₹8.72 करोड़ की बी2सी और बी2बी गतिविधियां दर्ज हुईं. ये आंकड़े संकेत देते हैं कि ओडीओसी के उत्पादों को लेकर केवल आम उपभोक्ताओं में ही रुचि नहीं रही, बल्कि कारोबारियों और संभावित खरीदारों ने भी इन उत्पादों में व्यावसायिक संभावनाएं देखीं. कन्नौज के इत्र को मिले अंतरराष्ट्रीय खरीदार यूपीआईटीएस में कन्नौज के इत्र की मौजूदगी भी खास रही. कन्नौज के इत्र कारोबारी अभिनय गुप्ता ने बताया कि ट्रेड शो में उन्होंने कन्नौज की पारंपरिक खुशबू को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के सामने प्रस्तुत किया. उन्हें राष्ट्रीय स्तर के खरीदारों के साथ-साथ विदेशों से भी ऑर्डर और कारोबारी पूछताछ मिली. अभिनय गुप्ता के मुताबिक, कन्नौज का इत्र सदियों से अपनी विशिष्ट खुशबू के लिए जाना जाता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए पैकेजिंग में सुधार बेहद जरूरी है. उनका कहना है कि यदि पारंपरिक इत्र को आधुनिक परफ्यूम की तर्ज पर आकर्षक और बाजार-अनुकूल पैकेजिंग में पेश किया जाए तो कन्नौज के इत्र की वैश्विक बाजार में संभावनाएं काफी बढ़ सकती हैं. उनके मुताबिक, ट्रेड शो में कई खरीदारों ने इत्र बनाने की प्रक्रिया, उत्पाद की गुणवत्ता और कारोबार को आगे बढ़ाने के तरीकों के बारे में जानकारी ली. उनके लिए यह आयोजन केवल बिक्री का अवसर नहीं था, बल्कि नए कारोबारी संपर्क बनाने का माध्यम भी साबित हुआ. पैकेजिंग से खाद्य सुरक्षा तक पूरी वैल्यू चेन पर जोर ओडीओसी के साथ हुए एमओयू इस पहल को केवल बिक्री और प्रदर्शन से आगे ले जाने की कोशिश को दिखाते हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ साझेदारी स्थानीय उत्पादों की पैकेजिंग को आधुनिक बाजार की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने में मदद कर सकती है. खाद्य उत्पादों के मामले में पैकेजिंग का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि इससे उत्पाद की शेल्फ लाइफ, सुरक्षा, प्रस्तुति और बाजार स्वीकार्यता प्रभावित होती है. वहीं, सीएफटीआरआई के साथ सहयोग से खाद्य उत्पादों के तकनीकी और प्रसंस्करण संबंधी पहलुओं को मजबूती मिलने की संभावना है. एफएसएसएआई की सहभागिता खाद्य सुरक्षा और निर्धारित मानकों के पालन को महत्वपूर्ण बनाती है. दूसरी ओर, वॉलमार्ट वृद्धि जैसे बड़े कारोबारी नेटवर्क के साथ साझेदारी स्थानीय उत्पादों को बड़े खरीद बाजार से जोड़ने का अवसर दे सकती है. बिड़ला एयरकॉन के साथ एमओयू भी ओडीओसी के संस्थागत सहयोग के विस्तार को दर्शाता है.