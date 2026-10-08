नोएडा ट्रेड शो में भारी-भरकम सौदे और MoUs पर हुए दस्तखत, ग्लोबल हब बना यूपी !
ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS) के शानदार समापन से उभरा उत्तर प्रदेश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 9:53 AM IST
लखनऊ: वैश्विक व्यापार के नक्शे पर उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है. ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS) का शानदार समापन हो चुका है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी' के सपने को रफ्तार देते हुए इस बार का ट्रेड शो न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ घरेलू और विदेशी बायर्स का गवाह बना, बल्कि हजारों करोड़ रुपये के व्यापारिक सौदों (MoUs) पर मुहर भी लगी. भदोही के कालीन से लेकर अलीगढ़ के ताले और एक्सप्रेस-वे से लेकर डिफेंस कॉरिडोर तक यूपी के हर कोने की धमक यहाँ दिखी. हमारी इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट और डेटा एनालिसिस में जानिए कि इस मेगा शो से यूपी के किस विभाग को क्या मिला और जमीनी स्तर पर रोजगार के कितने नए रास्ते खुलने जा रहे हैं.
उत्तर प्रदेश की पहचान केवल उसकी औद्योगिक क्षमता, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत से नहीं, बल्कि उसकी विविध खानपान परंपरा से भी जुड़ी है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पीढ़ियों से तैयार किए जा रहे व्यंजन और खाद्य उत्पाद अब स्थानीय बाजार की सीमाओं से बाहर निकल कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी जगह बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं. योगी सरकार की ‘एक जिला, एक व्यंजन’ (ओडीओसी) पहल इसी स्थानीय स्वाद को ब्रांड, कारोबार और वैश्विक बाजार से जोड़ने की कोशिश का हिस्सा है.
उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 में ओडीओसी की भागीदारी ने इस अभियान को नया आयाम दिया. ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित यूपीआईटीएस-2026 में प्रदेश के 75 जिलों की पाक विरासत को एक बड़े कारोबारी मंच पर प्रस्तुत किया गया. इस दौरान ओडीओसी ने वॉलमार्ट वृद्धि, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग और बिड़ला एयरकॉन के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए.
वहीं, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएफटीआरआई) और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) भी इस पहल के साझेदार बने.
इन साझेदारियों का महत्व केवल एमओयू तक सीमित नहीं है. इनके जरिए स्थानीय खाद्य उत्पादों को आधुनिक पैकेजिंग, खाद्य सुरक्षा, तकनीकी सहयोग, गुणवत्ता सुधार और बड़े बाजारों तक पहुंच दिलाने की संभावनाएं मजबूत हुई हैं. यानी ओडीओसी का फोकस अब केवल पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित करने तक नहीं, बल्कि उन्हें व्यावसायिक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने पर भी है.
75 जिलों के स्वाद को एक मंच पर मिली पहचान
यूपीआईटीएस में ओडीओसी पवेलियन को उत्तर प्रदेश की विविध पाक संस्कृति के अनुरूप तैयार किया गया। यहां ‘ब्रज की मिठास’, ‘अवध का जायका’, ‘रुहेली रसधार’, ‘बुंदेली बहार’, ‘पश्चिमी परिमल’ और ‘पुरबिया स्वाद’ जैसे क्षेत्रीय खंडों के माध्यम से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों की खानपान परंपराओं को प्रदर्शित किया गया.
इस प्रस्तुति का उद्देश्य केवल आगंतुकों को व्यंजनों का स्वाद कराना नहीं था. इसके पीछे स्थानीय उत्पादों को उनकी भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ बाजार में स्थापित करने की कोशिश भी दिखाई दी. पारंपरिक स्वाद को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बाजार की जरूरतों से जोड़ने पर जोर दिया गया.
ओडीओपी की सहायक आयुक्त नेहा के मुताबिक, नोएडा में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड शो ने उत्तर प्रदेश के उत्पादों को वैश्विक बाजार के सामने रखने का बड़ा अवसर दिया.
उनका कहना है कि इस बार पिछले वर्ष की तुलना में अधिक लोगों की भागीदारी रही और चार हजार से अधिक एमओयू के जरिए प्रदेश में निवेश और रोजगार की संभावनाएं बनी हैं. सरकार का लक्ष्य इन समझौतों को आने वाले वर्षों में धरातल पर उतारना है, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसर पैदा हो सकें.
उनके मुताबिक, एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर और ग्रीन कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं के साथ ओडीओपी और स्थानीय उत्पाद भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में उत्तर प्रदेश की नई पहचान बना रहे हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने से भी इन उत्पादों की वैश्विक दृश्यता बढ़ी है.
पांच दिनों में ₹66.49 करोड़ की कारोबारी गतिविधियां
यूपीआईटीएस-2026 के ओडीओसी हॉल नंबर-16 में 25 से 29 सितंबर तक हुई कारोबारी गतिविधियों ने इस पहल की संभावनाओं को आंकड़ों के जरिए भी सामने रखा. 29 सितंबर तक ओडीओसी पवेलियन में कुल ₹66.49 करोड़ से अधिक की बी2सी और बी2बी गतिविधियां दर्ज की गईं.
इनमें ₹6.76 करोड़ की बी2सी और ₹59.73 करोड़ की बी2बी गतिविधियां शामिल रहीं. इस दौरान कुल 2,223 बी2बी पूछताछ दर्ज की गईं.
दैनिक कारोबार पर नजर डालें तो 25 सितंबर को ₹1.19 करोड़, 26 सितंबर को ₹9.58 करोड़, 27 सितंबर को ₹25.69 करोड़, 28 सितंबर को ₹21.30 करोड़ और 29 सितंबर को ₹8.72 करोड़ की बी2सी और बी2बी गतिविधियां दर्ज हुईं.
ये आंकड़े संकेत देते हैं कि ओडीओसी के उत्पादों को लेकर केवल आम उपभोक्ताओं में ही रुचि नहीं रही, बल्कि कारोबारियों और संभावित खरीदारों ने भी इन उत्पादों में व्यावसायिक संभावनाएं देखीं.
कन्नौज के इत्र को मिले अंतरराष्ट्रीय खरीदार
यूपीआईटीएस में कन्नौज के इत्र की मौजूदगी भी खास रही. कन्नौज के इत्र कारोबारी अभिनय गुप्ता ने बताया कि ट्रेड शो में उन्होंने कन्नौज की पारंपरिक खुशबू को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के सामने प्रस्तुत किया. उन्हें राष्ट्रीय स्तर के खरीदारों के साथ-साथ विदेशों से भी ऑर्डर और कारोबारी पूछताछ मिली.
अभिनय गुप्ता के मुताबिक, कन्नौज का इत्र सदियों से अपनी विशिष्ट खुशबू के लिए जाना जाता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए पैकेजिंग में सुधार बेहद जरूरी है. उनका कहना है कि यदि पारंपरिक इत्र को आधुनिक परफ्यूम की तर्ज पर आकर्षक और बाजार-अनुकूल पैकेजिंग में पेश किया जाए तो कन्नौज के इत्र की वैश्विक बाजार में संभावनाएं काफी बढ़ सकती हैं.
उनके मुताबिक, ट्रेड शो में कई खरीदारों ने इत्र बनाने की प्रक्रिया, उत्पाद की गुणवत्ता और कारोबार को आगे बढ़ाने के तरीकों के बारे में जानकारी ली. उनके लिए यह आयोजन केवल बिक्री का अवसर नहीं था, बल्कि नए कारोबारी संपर्क बनाने का माध्यम भी साबित हुआ.
पैकेजिंग से खाद्य सुरक्षा तक पूरी वैल्यू चेन पर जोर
ओडीओसी के साथ हुए एमओयू इस पहल को केवल बिक्री और प्रदर्शन से आगे ले जाने की कोशिश को दिखाते हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ साझेदारी स्थानीय उत्पादों की पैकेजिंग को आधुनिक बाजार की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने में मदद कर सकती है.
खाद्य उत्पादों के मामले में पैकेजिंग का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि इससे उत्पाद की शेल्फ लाइफ, सुरक्षा, प्रस्तुति और बाजार स्वीकार्यता प्रभावित होती है. वहीं, सीएफटीआरआई के साथ सहयोग से खाद्य उत्पादों के तकनीकी और प्रसंस्करण संबंधी पहलुओं को मजबूती मिलने की संभावना है.
एफएसएसएआई की सहभागिता खाद्य सुरक्षा और निर्धारित मानकों के पालन को महत्वपूर्ण बनाती है. दूसरी ओर, वॉलमार्ट वृद्धि जैसे बड़े कारोबारी नेटवर्क के साथ साझेदारी स्थानीय उत्पादों को बड़े खरीद बाजार से जोड़ने का अवसर दे सकती है. बिड़ला एयरकॉन के साथ एमओयू भी ओडीओसी के संस्थागत सहयोग के विस्तार को दर्शाता है.
इस तरह देखा जाए तो ओडीओसी अब केवल ‘स्थानीय व्यंजन दिखाने’ की योजना नहीं रह गई है, बल्कि उत्पाद विकास से लेकर पैकेजिंग, गुणवत्ता, प्रमाणन, बाजार और खरीदार तक पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करने की दिशा में बढ़ रही है.
छोटे उद्यमियों को बड़े खरीदारों से जोड़ने का मंच
ओडीओसी लाइव पवेलियन में प्रदेश के विभिन्न जिलों के छोटे और पारंपरिक कारोबारियों को सीधे ग्राहकों और संभावित खरीदारों तक पहुंचने का अवसर मिला. कई ऐसे उत्पाद यहां पहुंचे, जिनकी पहचान अब तक मुख्य रूप से उनके स्थानीय बाजार तक सीमित थी.
गोंडा के कचौड़ी जंक्शन को शुरुआती तीन दिनों में करीब 40 हजार रुपये की बी2सी बिक्री के साथ 150 से अधिक कारोबारी पूछताछ मिली. उन्नाव की सक्षम एंटरप्राइजेज ने करीब 90 हजार रुपये की बिक्री दर्ज की. आजमगढ़ की लौंगलता, रामपुर का हब्शी हलवा और अयोध्या के मौर्य मिष्ठान भंडार जैसे पारंपरिक उत्पादों को भी ग्राहकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली.
इन उदाहरणों से साफ है कि ओडीओसी जैसे मंच छोटे कारोबारियों के लिए केवल बिक्री का माध्यम नहीं हैं. इनके जरिए कारोबारी यह भी समझ सकते हैं कि बड़े बाजार में ग्राहक किस तरह की पैकेजिंग, गुणवत्ता, कीमत और प्रस्तुति की अपेक्षा करता है.
यूपीआईटीएस में 5.99 लाख से अधिक लोगों की मौजूदगी
पांच दिनों तक चले यूपीआईटीएस-2026 में देश-विदेश के कारोबारियों, निवेशकों, खरीदारों, उद्यमियों और आम लोगों की बड़ी भागीदारी रही. आयोजन में 5.99 लाख से अधिक आगंतुक पहुंचे.
इस दौरान देशी-विदेशी खरीदारों और प्रदेश के उद्यमियों के बीच 41,500 से अधिक बी2बी बैठकें हुईं. विभिन्न क्षेत्रों में करीब 4,400 एमओयू हुए. इनके जरिए लगभग ₹6,500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव और करीब ₹15,500 करोड़ के संभावित कारोबार की संभावनाएं सामने आईं.
इस लिहाज से यूपीआईटीएस केवल प्रदर्शनी या उत्पाद प्रदर्शन का आयोजन नहीं रहा. इसने उत्तर प्रदेश के कारोबारियों को संभावित खरीदारों से सीधे जोड़ने, निवेशकों के सामने राज्य की औद्योगिक क्षमता रखने और स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का मंच उपलब्ध कराया.
छह देशों की भागीदारी ने बढ़ाया अंतरराष्ट्रीय दायरा
नेहा ने बताया कि इस वर्ष वियतनाम, जापान, सिंगापुर, रूस, ऑस्ट्रिया और बेलारूस यूपीआईटीएस के पार्टनर देशों के रूप में जुड़े. विदेशी प्रतिनिधियों और खरीदारों की मौजूदगी ने उत्तर प्रदेश के कारोबारियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार की जरूरतों और संभावनाओं को समझने का अवसर दिया.
ट्रेड शो में 36 विदेशी प्रदर्शकों और 100 अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की भागीदारी ने भी आयोजन के वैश्विक स्वरूप को मजबूत किया. विदेशी बाजारों में उत्पाद बेचने के इच्छुक स्थानीय कारोबारियों के लिए ऐसे मंच बाजार की मांग, गुणवत्ता मानकों और निर्यात की संभावनाओं को समझने का माध्यम बनते हैं.
ओडीओपी से ओडीओसी तक स्थानीय पहचान का विस्तार
यूपीआईटीएस में ओडीओसी की मौजूदगी को व्यापक ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’ मॉडल के विस्तार के रूप में भी देखा जा सकता है. ओडीओपी ने जहां जिलों की विशिष्ट औद्योगिक, हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पाद पहचान को बाजार से जोड़ने पर जोर दिया, वहीं ओडीओसी उसी सोच को खानपान और खाद्य विरासत तक विस्तार देता है.
नेहा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के लिए इसका महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यहां हर क्षेत्र की खानपान परंपरा अलग है. अवध का स्वाद, ब्रज की मिठाइयां, रुहेलखंड के पारंपरिक व्यंजन, बुंदेलखंड के स्थानीय खाद्य उत्पाद और पूर्वांचल के विशिष्ट पकवान प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता को भी सामने रखते हैं.
यदि इन उत्पादों को गुणवत्ता, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और खाद्य सुरक्षा के मानकों के साथ बड़े बाजार से जोड़ा जाता है तो ये स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं.
युवाओं और स्थानीय उद्यमिता को भी मिला अवसर
यूपीआईटीएस में सीएम युवा एक्सपो और कौशल विकास से जुड़े पवेलियनों के जरिए युवाओं की उद्यमशीलता और नवाचार को भी मंच मिला. स्टार्टअप, एमएसएमई और तकनीक आधारित उद्यमों ने अपने उत्पादों और सेवाओं को संभावित खरीदारों और निवेशकों के सामने प्रस्तुत किया.
इन पहलों का व्यापक असर स्थानीय रोजगार पर पड़ सकता है. किसी पारंपरिक खाद्य उत्पाद की मांग बढ़ने पर केवल उत्पाद बनाने वाले कारोबारी को ही लाभ नहीं होता, बल्कि कच्चे माल की आपूर्ति, पैकेजिंग, परिवहन, विपणन और बिक्री से जुड़े लोगों के लिए भी अवसर पैदा होते हैं.
विरासत को अर्थव्यवस्था से जोड़ने की कोशिश
उत्तर प्रदेश की पारंपरिक पाक विरासत लंबे समय से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और स्थानीय संस्कृति का हिस्सा रही है. चुनौती यह रही है कि इन उत्पादों को स्थानीय पहचान से आगे निकाल कर संगठित बाजार और वैश्विक व्यापार से कैसे जोड़ा जाए.ओडीओसी इसी चुनौती का जवाब तलाशने वाली पहल के रूप में सामने आ रही है.
यूपीआईटीएस-2026 में हुए एमओयू, बी2बी पूछताछ, बिक्री और संस्थागत साझेदारियां संकेत देती हैं कि स्थानीय स्वाद को अब केवल विरासत के रूप में नहीं, बल्कि आर्थिक संसाधन और कारोबारी अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है.
ट्रेड शो समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके दौरान बने कारोबारी संपर्क, संभावित ऑर्डर, निवेश प्रस्ताव और संस्थागत साझेदारियां आने वाले समय में कितनी जमीन पर उतरती हैं, यही ओडीओसी की वास्तविक सफलता का पैमाना होगा. यदि स्थानीय उत्पादों को लगातार गुणवत्ता, पैकेजिंग, प्रमाणन, ब्रांडिंग और बाजार उपलब्ध कराया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के जिलों की पारंपरिक पाक पहचान बड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थायी जगह बना सकती है.
यूपीआईटीएस-2026 ने कम से कम इतना जरूर साबित किया है कि उत्तर प्रदेश का स्थानीय स्वाद अब केवल स्थानीय पहचान नहीं रहना चाहता. वह ब्रांड बनने, बाजार पाने और दुनिया तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
ओडीओसी उद्यमियों को मिले नए कारोबारी अवसर
यूपीआईटीएस-2026 के ओडीओसी लाइव पवेलियन में प्रदेश के पारंपरिक खाद्य कारोबारियों और छोटे उद्यमियों को बड़े बाजार से सीधे जुड़ने का अवसर मिला. गोंडा के कचौड़ी जंक्शन को शुरुआती तीन दिनों में करीब 40 हजार रुपये की बी2सी बिक्री के साथ 150 से अधिक कारोबारी पूछताछ मिली.
उन्नाव की सक्षम एंटरप्राइजेज ने करीब 90 हजार रुपये की बिक्री दर्ज की. आजमगढ़ की लौंगलता, रामपुर का हब्शी हलवा और अयोध्या के मौर्य मिष्ठान भंडार जैसे उत्पादों को भी ग्राहकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली.
कई उद्यमियों को बी2बी पूछताछ और संभावित ऑर्डर मिले. इससे संकेत मिलता है कि ओडीओसी स्थानीय कारोबारियों को सिर्फ ग्राहकों तक पहुंचाने का नहीं, बल्कि उन्हें नए खरीदारों, बाजारों और कारोबारी साझेदारियों से जोड़ने का मंच भी बन रहा है.
ग्रेटर नोएडा का यह अंतरराष्ट्रीय मेला महज एक प्रदर्शनी नहीं था, बल्कि यह बदलते उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जो अब केवल कृषि प्रधान राज्य नहीं, बल्कि एक ग्लोबल बिजनेस डेस्टिनेशन बन चुका है, हालांकि, इन बड़े व्यापारिक समझौतों (MoUs) की असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये जमीन पर कितनी जल्दी उतरते हैं और सुदूर जिलों के छोटे बुनकरों व कारीगरों के बैंक खातों तक इसका कितना लाभ पहुंचता है.
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