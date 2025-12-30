ETV Bharat / bharat

WhatsApp और Google Maps के सहारे मूक-बधिर दंपती बने सफल कारोबारी, अपने जैसे दिव्यांगों को दे रहे रोजगार

उनकी इन्हीं कोशिशों के अगले कदम के रूप में 'नम्मा लॉन्ड्री' की शुरुआत हुई. उन्होंने अपने फाउंडेशन के माध्यम से पिछले साल जनवरी (2025) में कोयंबटूर के साईबाबा कॉलोनी में 'नम्मा लॉन्ड्री' शुरू की. इस ब्रांच की शुरुआत लगभग 2 लाख रुपये के निवेश से हुई थी. शुरुआत में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब न केवल साईबाबा कॉलोनी बल्कि आसपास के इलाकों के लोग भी 'नम्मा लॉन्ड्री' को खूब पसंद और सपोर्ट कर रहे हैं.

मुरली और सुधा कोयंबटूर के इदायरपलायम के रहने वाले हैं. पिछले 15 वर्षों से वे 'डेफ लीडर्स फाउंडेशन' (Deaf Leaders Foundation) नामक संस्था चला रहे हैं, जिसका उद्देश्य अपने जैसे मूक-बधिर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है. इस संस्था के जरिए उन्होंने कई लोगों को शिक्षा और प्रशिक्षण दिया है और उन्हें नौकरी दिलाने में मदद की है.

कोयंबटूर में इन दिनों 'नम्मा लॉन्ड्री' (Namma Laundry) काफी लोकप्रिय हो रही है. आप सोच रहे होंगे कि कपड़े धोने, सुखाने और प्रेस करने वाली एक लॉन्ड्री की दुकान में भला ऐसा क्या खास हो सकता है? लेकिन 'नम्मा लॉन्ड्री' की कई विशेषताएं हैं. इसे मुरली और उनकी पत्नी सुधा चलाते हैं. ये दोनों बोल और सुन नहीं सकते. इतना ही नहीं, यहां काम करने वाले अन्य पांच लोग भी मूक-बधिर (बोलने और सुनने में अक्षम) हैं, जो नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे.

कोयंबटूर (तमिलनाडु): रोजगार... आज के दौर में युवाओं के लिए सबसे बड़ा सपना है. बड़ी-बड़ी डिग्रियां लेने के बावजूद कई लोग नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं. ऐसे में जब बात दिव्यांगजनों की आती है, तो चुनौती और भी बड़ी हो जाती है. लेकिन, तमिलनाडु के बोलने और सुनने में अक्षम दंपति ने खामोशी के साथ अपने जैसे ही लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं. एक तरह से नई क्रांति की शुरुआत की है.

इसकी लोकप्रियता का कारण केवल यह नहीं है कि वहां काम करने वाले पांचों लोग बोल और सुन नहीं सकते, बल्कि उनका पेशेवर काम (प्रोफेशनलिज्म) भी इसकी बड़ी वजह है. यहां कैसे काम होता है यह जानने के लिए ईटीवी भारत तमिलनाडु की टीम, साईबाबा कॉलोनी स्थित 'नम्मा लॉन्ड्री' पहुंची. वहां दो महिलाओं सहित तीन कर्मचारी कपड़े प्रेस कर रहे थे. वे किसी की उपस्थिति से पूरी तरह अनजान थे. बहुत ही सलीके से कपड़ों की तह बना रहे थे.

थोड़ी देर बाद, 'नम्मा लॉन्ड्री' के मालिक और 'डेफ लीडर्स फाउंडेशन' के निदेशक मुरली वहां पहुंचे. उन्होंने सांकेतिक भाषा (साइन लैंग्वेज) में बात करना शुरू किया. उनकी बेटी स्नेहा ने ईटीवी भारत की टीम के लिए उनके शब्दों का अनुवाद किया.

ग्राहक के घर से कपड़ा लेकर आता स्टाफ. (ETV Bharat)

मुरली ने बताया, "पिछले एक साल से हम 'नम्मा लॉन्ड्री' नाम से यह सर्विस चला रहे हैं. दो निजी संस्थाओं की मदद से हमने इसे उन पांच मूक-बधिर लोगों के साथ शुरू किया था, जिनके पास कोई रोजगार नहीं था. हमारे पास रोज़ाना 300 से 400 ग्राहक आते हैं. यहां हम अपने ग्राहकों को बहुत ही कम दरों पर कपड़े धोना, प्रेस करना, स्टीम आयरनिंग और ड्राई क्लीनिंग जैसी सेवाएं देते हैं."

जब मुरली से यह पूछा गया कि यहां काम करने वाले सभी लोग बोल और सुन नहीं सकते, तो वे ग्राहकों से बातचीत (कम्युनिकेशन) कैसे करते हैं? मुरली ने जवाब दिया, "हमें अपने ग्राहकों के साथ कोई समस्या नहीं आई है. हमने 'नम्मा लॉन्ड्री' के लिए एक समर्पित व्हाट्सएप नंबर रखा है. ग्राहक इसी नंबर के जरिए हमसे संपर्क करते हैं. कुछ लोग खुद यहां आकर अपने कपड़े धोने और प्रेस करने के लिए दे जाते हैं और बाद में ले जाते हैं. जो लोग नहीं आ सकते, वे हमें मैसेज करते हैं और हम उनसे गूगल मैप्स पर अपना पता भेजने को कहते हैं. लोकेशन मिलने के बाद, हम खुद उनके घर जाकर कपड़े ले आते हैं."

स्नेहा ने अपने पिता के काम के बारे में बताया, "मेरे पिता के पास बहुत से दिव्यांग लोग नौकरी की तलाश में आए थे. उन्हें रोजगार के अवसर देने के मकसद से ही उन्होंने 'नम्मा लॉन्ड्री' शुरू की और आज इसे सफलतापूर्वक चला रहे हैं. हमें व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारे ऑर्डर मिलते हैं. 100 से ज्यादा लोग तो हमारे पक्के (रेगुलर) ग्राहक हैं. जनता हमें बहुत सहयोग दे रही है."

इसे भी पढ़ेंः