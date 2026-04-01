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देश से नक्सलियों के सफाये की डेडलाइन खत्म, झारखंड में निर्णायक मोड़ पर अभियान

बाहरी राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़ और बंगाल के कई माओवादी वर्तमान में झारखंड में सक्रिय हैं. नई इनामी लिस्ट से भी इसकी पुष्टि होती है कि झारखंड में बाहरी राज्यों के कमांडरों का वर्चस्व कायम है. बाहरी राज्यों के 21 नक्सली झारखंड में एक लाख से एक करोड़ तक के इनामी हैं. आईजी अभियान डॉ. माइकल राज ने बताया कि वर्तमान समय में कुछ महिला नक्सलियों के साथ-साथ ऐसे कैडर बचे हुए हैं जिनमें से अधिकांश बाहर के हैं.

झारखंड में नक्सलियों के शीर्ष नेतृत्व पर अभी भी बाहरी राज्यों के नक्सल कमांडरों का वर्चस्व है. पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के नक्सली नेता झारखंड के कैडरों पर हावी हैं. झारखंड के कुछ नक्सली कमांडरों को छोड़ दें तो अधिकांश कैडर और कमांडर का संगठन में कोई खास पूछ नहीं है. झारखंड के नक्सली कैडर भी अंदर ही अंदर बाहरी लोगों से खफा हैं. हाल के एनकाउंटरों में बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने से संगठन में काफी आक्रोश है.

यह लिस्ट दर्शाती है कि नक्सल संगठन मुख्य रूप से CPI (Maoist) के आसपास सिमट गए हैं, लेकिन TPC, PLFI, JJMP जैसे स्प्लिंटर ग्रुप भी सक्रिय हैं. ज्यादातर नक्सली झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा के बॉर्डर क्षेत्रों से जुड़े हैं.

झारखंड पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट और 30 मार्च 2026 की अपडेटेड लिस्ट के अनुसार राज्य में इनामी नक्सलियों की संख्या अभी भी 48 है. आंकड़ों के अनुसार:

झारखंड पुलिस मुख्यालय के अनुसार सारंडा में एक करोड़ के इनामी नक्सली असीम मंडल उर्फ आकाश और मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर के साथ लगभग 48 नक्सली मौजूद हैं. पिछले छह महीनों से उनकी कोई बड़ी गतिविधि सामने नहीं आई है. खुफिया विभाग को सूचना मिली है कि एक करोड़ का इनामी मिसिर बेसरा कभी भी सरेंडर कर सकता है और पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उनके परिवार के संपर्क में हैं.

झारखंड पुलिस मुख्यालय के अनुसार राज्य का करीब 95 प्रतिशत हिस्सा नक्सल मुक्त हो चुका है. बचे हुए नक्सली लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं और सुरक्षा बल उनके पीछे लगे हुए हैं. आईजी अभियान ने बताया कि कई नक्सली सरेंडर करने के लिए संपर्क कर रहे हैं और जल्द ही उनका समर्पण भी होगा.

भले ही केंद्र सरकार ने नक्सलवाद के पूर्ण सफाए का दावा किया है, लेकिन हकीकत यह है कि झारखंड में नक्सलियों का अस्तित्व अभी भी बरकरार है. राज्य का सारंडा क्षेत्र आज भी इनाम घोषित नक्सलियों का पनाहगाह बना हुआ है. झारखंड पुलिस के आईजी अभियान डॉ. माइकल राज ने स्पष्ट किया कि राज्य में नक्सलियों के खात्मे का अभियान निर्णायक चरण में पहुंच गया है. हमारी पूरी ताकत सारंडा में लगी हुई है. एक बड़ा हिट झारखंड से नक्सलियों को पूरी तरह साफ कर देगा और यह बहुत जल्द होगा.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 मार्च 2026 को संसद में घोषणा की कि देश नक्सलियों से मुक्त होने की ओर अग्रसर है और बस्तर क्षेत्र से नक्सलवाद लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुका है. हालांकि झारखंड में अभी भी कुछ जड़ें बाकी हैं, जहां नक्सलियों का अस्तित्व कायम है, भले ही उनकी गतिविधियां काफी कम हो गई हों.

रांची: नक्सलवाद के सफाये की केंद्र सरकार द्वारा तय डेडलाइन 31 मार्च 2026 को समाप्त हो गई है. झारखंड में सुरक्षा एजेंसियों का अभियान अब अपने अंतिम और निर्णायक चरण में पहुंच चुका है. राज्य का लगभग 95 प्रतिशत इलाका नक्सल मुक्त हो चुका है, जबकि बचे हुए इलाकों, खासकर सारंडा वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है.

ऑपरेशन मेगाबुरु और डबल बुल से टूटा नक्सलियों का गढ़

पिछले डेढ़ साल में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है. जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक 58 नक्सली मुठभेड़ों में मारे गए हैं, जबकि 45 नक्सलियों ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा का रास्ता अपनाया है. ‘ऑपरेशन मेगाबुरु’ और ‘ऑपरेशन डबल बुल’ के तहत उन इलाकों में भी घुसपैठ कर कार्रवाई की गई, जिन्हें कभी नक्सलियों का अभेद्य किला माना जाता था.

इनामी नक्सली असीम मंडल (ETV Bharat)

घट रही नक्सली कांडों की संख्या

एक समय था जब झारखंड के आधा दर्जन जिलों में एक ही जिले में 20 से ज्यादा नक्सल कांड दर्ज होते थे. अब ज्यादातर दर्ज मामले नक्सलियों के एनकाउंटर और गिरफ्तारी से जुड़े हैं. 2025 में मासिक नक्सल कांडों की संख्या काफी कम रही:

अक्टूबर 2025: मात्र 11

सितंबर 2025: मात्र 2

अगस्त 2025: 14

जुलाई 2025: 20

जून 2025: 19

मई 2025: 25

अप्रैल 2025: 20

मार्च 2025: 21

फरवरी 2025: 11

जनवरी 2025: 28

2025-26 में मुठभेड़ और सरेंडर के आंकड़े

जनवरी 2025 से मार्च 2026 के बीच मारे गए 58 नक्सलियों में 2025 के 41 और 2026 में अब तक 17 शामिल हैं. 22 जनवरी 2026 को पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में पोलित ब्यूरो सदस्य पतिराम मांझी उर्फ अनल दा (जिस पर कुल 2.35 करोड़ रुपये का इनाम था) के मारे जाने से नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा. इसके अलावा बिहार-झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के सदस्य अनमोल उर्फ सुशांत (90 लाख का इनाम) भी मुठभेड़ में मारा गया.

इनामी नक्सली मिसिर बेसरा (ETV Bharat)

2025 झारखंड पुलिस के लिए नक्सल फ्रंट पर बेहद कामयाब वर्ष रहा. इस वर्ष 32 नक्सली एनकाउंटर में मारे गए, 30 ने हथियार डाले और 279 को गिरफ्तार किया गया. 2001 से 2025 तक कुल 235 नक्सली एनकाउंटर में मारे गए, जिनमें से 32 सिर्फ 2025 में थे.

2025 में प्रमुख एनकाउंटर

2025 में हुए प्रमुख एनकाउंटर (ETV Bharat)

सारंडा की वर्तमान स्थिति और मजबूत घेराबंदी

फिलहाल सारंडा में नक्सली गतिविधियां बिल्कुल थम गई हैं. आईजी अभियान माइकल राज के अनुसार हमने सारंडा में नक्सलियों की घेराबंदी जबरदस्त की है. वे आईईडी बमों के सहारे खुद को बचाने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन झारखंड पुलिस की बीडीएस टीम लगातार काम पर है. जंगल से आईईडी को सुरक्षा के साथ निष्क्रिय करने का काम जारी है.

सारंडा में झारखंड के नक्सल इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा अभियान लगातार जारी है. झारखंड आर्म्ड फोर्स (गोरखा बटालियन) की पांच कंपनियों, झारखंड जगुआर की सभी कंपनियों, चाईबासा पुलिस, कोबरा, सीआरपीएफ और जैप मिलकर अभियान चला रही हैं. अभियान की मॉनिटरिंग के लिए 15 डीएसपी सहित कई आईपीएस अधिकारी मौजूद हैं.

ऑपरेशन के दौरान जवान (ETV Bharat)

रसद पर लगी पूरी तरह ब्रेक

वर्तमान समय में नक्सलवाद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है. सारंडा में भले ही दो एक करोड़ के इनामी सहित लगभग 48 कुख्यात नक्सली छुपे हुए हैं, लेकिन आमने-सामने की लड़ाई करने की ताकत उनके पास अब नहीं बची है. पुलिस ने उन्हें जंगल में घेर लिया है और उनकी रसद भी पूरी तरह बंद कर दी है. नए कैडर तक नहीं मिल रहे हैं. जंगलों में रहकर मुकाबला करने में अनाज, कपड़े और दवाइयों की कमी बड़ी मुसीबत बन गई है. कई ठिकानों पर उनकी बंकरों को ध्वस्त कर दिया गया है.

नक्सल क्षेत्रों की बदलती तस्वीर

वह इलाके जो कभी नक्सली गतिविधियों का केंद्र थे लेकर अब विकास की राह पर (ETV Bharat)

केंद्र की डेडलाइन और वास्तविकता, प्रगति साफ, अंतिम लड़ाई बाकी

केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म (LWE) समाप्त करने का लक्ष्य रखा था. पूरे देश में प्रभावित जिलों की संख्या 200 से घटकर अब केवल 6-7 रह गई है. झारखंड में भी हिंसा में भारी कमी आई है. फिर भी झारखंड सरकार की 30 मार्च 2026 की 48 इनामी लिस्ट याद दिलाती है कि कुछ जड़ें अभी भी बाकी हैं. मिसिर बेसरा, असीम मंडल जैसे नाम फरार हैं. राज्य में सक्रिय कैडर अब 38-60 के आसपास बताए जा रहे हैं, जो मुख्य रूप से सारंडा जंगल तक सिमट गए हैं.

विकास और सुरक्षा का संतुलन, स्थायी समाधान की राह

नक्सल समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सुरक्षा अभियान के साथ-साथ विकास कार्य भी तेज हुए हैं. सड़क, बिजली, मोबाइल कनेक्टिविटी और आदिवासी कल्याण योजनाओं ने गांवों को मुख्यधारा से जोड़ा है. समर्पण नीति के तहत दर्जनों नक्सलियों को जमीन और पुनर्वास पैकेज दिए गए हैं. 2001 से 2023 तक नक्सल हिंसा में सैकड़ों मौतें हुई थीं, लेकिन अब लेवी वसूली, जन अदालत और विकास परियोजनाओं पर हमले लगभग समाप्त हो चुके हैं.

निर्णायक चरण में अंतिम प्रयास

डेडलाइन खत्म होने के साथ झारखंड और पूरे देश में नक्सलवाद के सफाए का अभियान निर्णायक मोड़ पर है. ऑपरेशन मेगाबुरु और डबल बुल जैसी सफलताएं, 58 मुठभेड़ों में 58 नक्सलियों का सफाया और 45 सरेंडर इस दिशा में मजबूत कदम हैं. सुरक्षाबलों का मानना है कि अंतिम चरण में सतर्कता और दृढ़ता बनाए रखते हुए लक्ष्य को पूरा करेंगे.

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