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तेलंगाना में 'SIR' की डेडलाइन तीन हफ्ते बढ़ाई गई

इसे अब बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दिया गया है. इसी तरह नोटिस स्टेज और कंप्लेंट के सॉल्यूशन की डेडलाइन जो ओरिजिनली 15 अक्टूबर तय थी, इसे बढ़ाकर 5 नवंबर कर दिया गया है. फाइनल वोटर रोल का पब्लिकेशन, जो पहले 19 अक्टूबर को होना था, उसे रीशेड्यूल करके 9 नवंबर कर दिया गया है.

हैदराबाद: भारत के चुनाव आयोग ने वोटर रोल के एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के बारे में ऑब्जेक्शन और कंप्लेंट जमा करने की डेडलाइन तीन हफ़्ते बढ़ा दी है. ऑब्जेक्शन और कंप्लेंट के लिए ओरिजिनल टाइम पिछले महीने की 17 तारीख से इस महीने की 16 तारीख तक था.

हाल ही में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर राज्य में एसआईआर आपत्ति और शिकायत के समय को एक महीने बढ़ाने का अनुरोध किया. कई राजनीतिक पार्टियों ने भी राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) से ऐसी ही अपील की थी. इन अनुरोधों के बाद सीईओ ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर तीन हफ़्ते का समय बढ़ाने की सिफारिश की. इसे आयोग ने बाद में मंज़ूरी दे दी.

चुनाव अधिकारी डेटा में गड़बड़ी और अनमैप्ड एंट्री जैसी दिक्कतों की वजह से राज्य में कुल 9.288 मिलियन (92.88 लाख) लोगों को नोटिस भेज रहे हैं. जबकि 4.779 मिलियन (47.79 लाख) लोगों को नोटिस पहले ही भेजे जा चुके हैं, 4.5 मिलियन (45 लाख) से ज़्यादा लोगों को अभी तक नोटिस नहीं मिले हैं. खास बात यह है कि जिन लोगों को नोटिस मिल चुके हैं, उनमें से 10 परसेंट से भी कम लोग अपने पहचान के डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए अधिकारियों के सामने आए हैं.