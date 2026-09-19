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दिल्ली SIR: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कटे लाखों नाम को जुड़वाने की बढ़ सकती है मियाद, मुख्य निर्वाचन अधिकारी से खास बातचीत

एसआईआर की आगे की प्रक्रिया और कार्रवाई को लेकर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) अशोक कुमार ने 'ईटीवी भारत' से खास बातचीत में स्पष्ट किया कि आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि किसी भी वैध मतदाता का नाम सूची से न छूटे. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद जिन 47.5 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटे हैं, यदि उनमें किसी प्रकार की तकनीकी या स्थानीय विसंगति पाई जाती है, तो आयोग प्रभावित क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाकर नाम जोड़ने का काम कर रहा है. जनता की मांग के अनुसार संबंधित इलाकों में शिविर लगाए जा रहे हैं.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की चल रही प्रक्रिया के बीच निर्वाचन आयोग द्वारा 31 अगस्त को जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है. इस संशोधित ड्राफ्ट सूची से 47.5 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जा चुके हैं. इसके साथ ही, करीब 33 लाख ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिनके दस्तावेजों या विवरणों में विसंगतियां पाई गई हैं.

मतदाताओं की सुविधा के लिए इस महीने बड़े स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं. दिल्ली में आगामी 20 सितंबर और 27 सितंबर (रविवार) के दिन बड़े पैमाने पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे. आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो बेघर लोग विभिन्न रैन बसेरों में निवास करते हैं, उनके नाम भी मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे. दिल्ली के जिन 10 विधानसभा क्षेत्रों में 40 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से कटे हैं, वहां विशेष जांच की जा रही है. एसआईआर प्रक्रिया के तहत जिन लोगों ने अपने नाम काटे जाने पर आपत्ति जताई है और दावे प्रस्तुत किए हैं, उनकी गहन जांच के बाद उन्हें सूची में जोड़ा जाएगा. अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को जारी की जाएगी.

क्या बढ़ सकती है आवेदन की अंतिम तारीख?

ड्राफ्ट सूची से बाहर हुए 47.5 लाख मतदाताओं की तुलना में अब तक नाम जोड़ने के लिए मिलने वाले दावों और आवेदनों की संख्या महज 70 हजार के आसपास ही पहुंच पाई है. जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार से यह सवाल किया गया कि क्या आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (30 सितंबर) को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने संकेत दिया कि इस बात की संभावना है कि तारीख बढ़ाई जाए. हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय आखिरी दिनों की स्थिति को देखकर ही लिया जाएगा. जिन मतदाताओं के आवेदनों या प्रपत्रों में त्रुटियां हैं, जैसे नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि, या दादा-दादी/ग्रैंड पेरेंट्स के नाम में गड़बड़ी उन्हें नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया है. आयोग ने अपील की है कि दिल्ली के लोग समय रहते अपना जवाब दें और किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर विभिन्न माध्यमों से निर्वाचन आयोग के कार्यालय व ऑनलाइन जवाब दे सकते हैं.

चांदनी चौक के बेला स्टेट पर विशेष नजर

चर्चा में आए चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बेला स्टेट का विशेष मामला भी सामने आया है, जहां कुल 729 मतदाताओं में से 728 के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे. इस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वहां विशेष तौर पर शिविर लगाया गया है. लोगों से वैध दस्तावेज सबूत के तौर पर लेकर उनके नाम दोबारा जोड़ने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है. 'ईटीवी भारत' ने सबसे पहले इस बूथ से हटाए गए मतदाताओं के मामलों को प्रमुखता से उजागर किया था, जिसके बाद आयोग ने वहां विशेष अधिकारियों को तैनात किया है. सीईओ ने दोहराया कि जिन मतदाताओं के नाम शिफ्ट होने, मृत्यु हो जाने या डुप्लीकेट होने के कारण हटाए गए हैं, यदि किसी को उस पर आपत्ति है, तो वे 30 सितंबर तक वैध दस्तावेजों के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं.

मालूम हो कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर किए गए करीब 47.5 लाख मतदाताओं की तुलना में नाम जुड़वाने के लिए आने वाले आवेदनों की रफ्तार बेहद धीमी बनी हुई है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, 31 अगस्त से 16 सितंबर तक के भीतर कुल 68,043 लोगों ने ही अपने नाम गलत तरीके से कटने के दावे किए हैं. लगभग 43 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम एब्सेंटी, शिफ्टेड, डुप्लीकेट और डेड (ASDD) श्रेणी या अन्य विसंगतियों के चलते प्रभावित सूची के दायरे में हैं. ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद से लोग फॉर्म-6 के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम दोबारा दर्ज कराने के लिए आवेदन कर रहे हैं. निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि यानी 30 सितंबर का इंतजार किए बिना समय रहते अपने दस्तावेजों की जांच कर लें और निर्धारित फॉर्म भरकर अपने मताधिकार को सुरक्षित करें.



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