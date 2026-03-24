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नक्सलवाद समाप्ति की डेडलाइन के 7 दिन शेष, अब भी बस्तर में सक्रिय हैं 40 माओवादी, बड़े नक्सली नेता का सरेंडर जल्द संभव

बीजापुर में आज एसजेडसीएम पापाराव अपने 12 से 15 साथियों के साथ सरेंडर कर सकते हैं, जिनमें कई महिला नक्सली भी शामिल है.

DEADLINE FOR ENDING NAXALISM
नक्सलवाद समाप्ति की डेडलाइन (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 24, 2026 at 11:14 AM IST

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जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में चार दशक से काबिज माओवादियों की समाप्ति के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 की आखिरी डेडलाइन तय की है. इस डेडलाइन को अब मात्र 7 दिन ही शेष रह गए हैं. लेकिन अब भी बस्तर के जंगलों में कई माओवादी मौजूद हैं, जो हथियार लेकर जंगल में घूम रहे हैं. जिनके खिलाफ स्थानीय सुरक्षाबल के जवान कार्यवाही में जुटे हुए हैं. वहीं दूसरी ओर पुलिस विभाग माओवादियों से संपर्क कर उन्हें पुनर्वास करने की अपील भी कर रहे हैं.

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि माओवाद समाप्ति की तारीख नजदीक आ रही है, लिहाजा सुरक्षाबल के जवान, पुलिस और सरकार माओवादियों से लड़ी जा रही लड़ाई में एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ के बस्तर के दंडकारण्य इलाके में माओवादियों की संख्या काफी कम हो गई है.

बस्तर में सक्रिय हैं 40 माओवादी

आईजी ने बताया कि करीब 30 से 40 की संख्या में माओवादी पूरे बस्तर इलाके में मौजूद हैं. जिनके खिलाफ पुलिस रणनीति बनाकर कार्य कर रही है. जंगल में घूम रहे माओवादियों से लगातार अपील की जा रही है कि वह मुख्यधारा में शामिल हो. अन्यथा उन सभी माओवादियों को सुरक्षाबल के जवानों की कार्यवाही का नुकसान भुगतना पड़ सकता है.

बस्तर आईजी जी ने बताया कि दंडकारण्य के इलाके में डीकेएसजेडसी मेंबर पापाराव और डिवीजनल कमेटी मेम्बर चंद्र कचलाम, रूपी जैसे नाम इलाके में सक्रिय हैं, जिनसे लगातार पुनर्वास करने की अपील की जा रही है.

पापाराव का सरेंडर (ETV Bharat Chhattisgarh)

पापाराव का सरेंडर आज

ऐसी संभावना जताई जा रही है बड़ा नक्सली लीडर पापाराव जल्द सरेंडर कर सकता है.

31 मार्च नजदीक है. इसलिए पापाराव सरेंडर कर रहे हैं तो अच्छी बात है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

बता दें कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने सोमवार को कवर्धा में एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर बड़ा बयान दिया. डिप्टी सीएम ने कहा कि 31 मार्च नजदीक है. मंगलवार को कुछ बड़ा होने वाला है.

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