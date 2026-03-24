ETV Bharat / bharat

नक्सलवाद समाप्ति की डेडलाइन के 7 दिन शेष, अब भी बस्तर में सक्रिय हैं 40 माओवादी, बड़े नक्सली नेता का सरेंडर जल्द संभव

नक्सलवाद समाप्ति की डेडलाइन ( ETV Bharat Chhattisgarh )