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'प्रसाद' में मिला मरा हुआ सांप, अस्पताल में रातभर लगी रही श्रद्धालुओं की लंबी लाइन

ओडिशा में 'भागवत परायण' उत्सव के दौरान प्रसाद में मृत सांप मिलने से हड़कंप मच गया. 250 से अधिक श्रद्धालुओं ने अस्पताल में जांच कराई.

Odisha Prasad Snake Incident
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 19, 2026 at 10:02 PM IST

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राधाकांत मोहंती

केंद्रपाड़ा (ओडिशा): केंद्रपाड़ा जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जहां 'भागवत परायण' उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं को परोसे गए प्रसाद (दालमा) में एक मरा हुआ सांप मिला. इस खबर के फैलते ही प्रसाद ग्रहण कर चुके लोगों में डर और घबराहट फैल गई. प्रशासन के अनुसार यह केवल मानसिक डर था. प्रशासन ने लोगों से किसी भी तरह की पैनिक (घबराहट) का शिकार न होने की सलाह दी है.

अस्पताल में श्रद्धालुओं की लंबी लाइन

जैसे ही सांप मिलने की बात फैली, प्रसाद खा चुके लगभग 250 लोगों में हड़कंप मच गया. अनहोनी की आशंका से बुधवार देर रात से ही लोगों ने पट्टामुंडई उप-जिला अस्पताल पहुंचना शुरू कर दिया. गुरुवार 19 मार्च की सुबह तक अस्पताल में जांच कराने वालों की लंबी कतारें देखी गईं. हालांकि, राहत की बात यह रही कि किसी भी भक्त की तबीयत वास्तव में नहीं बिगड़ी.

डॉक्टरों ने कहा-'सभी सुरक्षित'

अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉ. निराकार परिदा ने बताया कि रात में करीब 30 लोग घबराहट की स्थिति में अस्पताल आए थे. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रसाद खाने से अब तक कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ा है और न ही किसी को भर्ती करने की जरूरत पड़ी. लोग केवल एहतियात के तौर पर और मानसिक डर की वजह से चेकअप करवाने आ रहे हैं. फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सभी श्रद्धालु स्वस्थ हैं.

क्या है घटना

पट्टामुंडई नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 और 10 में हर साल की तरह इस बार भी चार दिवसीय 'भागवत परायण' का भव्य आयोजन किया गया था. बुधवार 18 मार्च को उत्सव के समापन पर भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई थी. ग्रामीण धीरेन मलिक के अनुसार, तीन बैच के लोग खाना खा चुके थे, तभी अचानक परोसी जा रही दाल (दालमा) में किसी की नजर एक मरे हुए सांप पर पड़ी.

सावधानी संदेश

विशेषज्ञों का मानना है कि भय और घबराहट (पैनिक) अक्सर शारीरिक समस्या से ज्यादा मानसिक तनाव पैदा करती है. यदि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, तो तुरंत चिकित्सा परामर्श लें, लेकिन अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही डरे.

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KENDRAPARA PRASAD SNAKE INCIDENT
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ओडिशा प्रसाद में सांप
PANIC OVER SNAKE IN PRASAD
ODISHA PRASAD SNAKE INCIDENT

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