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कागजों में मृत घोषित, परिजनों को मुआवजा भी मिल गया, पर सरकारी योजनाओं का अभी तक उठा रहे फायदा !

मंत्री ने कहा, ऑडिट में ऐसी गड़बड़ी की जानकारी नहीं है, फिर भी जांच करवाएंगे. मिनाती सिंघा की रिपोर्ट.

Ganesh Ram
श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा मंत्री गणेश राम सिंहखुंटिया (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2026 at 7:19 PM IST

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भुवनेश्वर : "ओडिशा सरकार कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी." श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा मंत्री गणेश राम सिंहखुंटिया ने शुक्रवार को एक ऑडिट रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही. इस रिपोर्ट में पाया गया था कि 2,487 निर्माण श्रमिकों को मृत घोषित कर दिया गया था और उनके नॉमिनी को मृत्यु सहायता राशि का भुगतान किया गया था, लेकिन बाद में उन्हीं लाभार्थियों को सब्सिडी वाला अनाज मिलता रहा.

मंत्री ने कहा, "ओडिशा भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले में जीरो टॉलरेंस (बिल्कुल बर्दाश्त न करने) की नीति अपनाता है. विभाग को ऐसी गड़बड़ियों के बारे में न तो कोई आधिकारिक शिकायत या जानकारी मिली है और न ही कोई ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्ट मिलने के बाद, मामले की उचित जांच की जाएगी और जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा."

यह मामला PA-ReSHRAM और निर्माण श्रमिक पोर्टल के कार्यान्वयन के सूचना-प्रणाली ऑडिट के दौरान सामने आया. ऑडिट के नतीजों के अनुसार, खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग द्वारा साझा किए गए डेटा से पता चला कि 2,487 निर्माण-श्रमिक लाभार्थियों ने 'निर्माण श्रमिक कल्याण योजना' के तहत मृत घोषित किए जाने के बाद भी प्रमाणीकरण (ऑथेंटिकेशन) के जरिए राशन प्राप्त किया. ऑडिट में यह भी पता चला कि लगभग 753 मामलों में मृत निर्माण श्रमिकों के नॉमिनी को 15.10 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला था, जबकि बाद में उन्हीं लाभार्थियों ने आधार प्रमाणीकरण के बाद अपना पीडीएस कोटा लेना जारी रखा.

ओडिशा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन सुभाष सिंह ने कहा, "यह वाकई दुखद है कि राज्य के वेलफेयर डेटाबेस की वेरिफिकेशन प्रक्रिया में धोखाधड़ी हो रही है. लेबर डिपार्टमेंट और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के रिकॉर्ड्स के बीच क्रॉस-चेकिंग की कमी है. इस धोखाधड़ी की जांच होनी चाहिए और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए."

उन्होंने आगे कहा कि यह धोखाधड़ी "समस्या का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है और इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए." सूत्रों के अनुसार, निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के तहत, रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों के परिवार मौत के बाद मिलने वाली सहायता के हकदार हैं.

ऑडिट में यह बात सामने आई कि लाभार्थियों को स्वाभाविक मौत होने पर एक लाख रुपये और दुर्घटना में मौत होने पर दो लाख रुपये का डेथ बेनिफिट (मृत्यु लाभ) मिला, साथ ही अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 5,000 रुपये भी दिए गए.

ओडिशा सरकार के डिजिटल निर्माण श्रमिक पोर्टल में लाभार्थियों का डिजिटल रिकॉर्ड और रजिस्ट्रेशन मौजूद है और यह कई सरकारी सिस्टम से जुड़ा हुआ है. उम्मीद की जा रही है कि ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट की बातें 2024-25 फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगी, जिससे कथित गड़बड़ियों के दायरे और प्रकृति का पता लगाने में सरकार का जवाब और उसके बाद की जांच अहम हो जाएगी.सिंहखुंटिया ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार मामले की जांच करेगी और उचित कार्रवाई करेगी.

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पेपर में मृत सरकारी योजना में जिंदा
ओडिशा मृत व्यक्ति को राशन
DEAD ON PAPERS ALIVE FOR RATION

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