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कागजों में मृत घोषित, परिजनों को मुआवजा भी मिल गया, पर सरकारी योजनाओं का अभी तक उठा रहे फायदा !

भुवनेश्वर : "ओडिशा सरकार कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी." श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा मंत्री गणेश राम सिंहखुंटिया ने शुक्रवार को एक ऑडिट रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही. इस रिपोर्ट में पाया गया था कि 2,487 निर्माण श्रमिकों को मृत घोषित कर दिया गया था और उनके नॉमिनी को मृत्यु सहायता राशि का भुगतान किया गया था, लेकिन बाद में उन्हीं लाभार्थियों को सब्सिडी वाला अनाज मिलता रहा.

मंत्री ने कहा, "ओडिशा भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले में जीरो टॉलरेंस (बिल्कुल बर्दाश्त न करने) की नीति अपनाता है. विभाग को ऐसी गड़बड़ियों के बारे में न तो कोई आधिकारिक शिकायत या जानकारी मिली है और न ही कोई ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्ट मिलने के बाद, मामले की उचित जांच की जाएगी और जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा."

यह मामला PA-ReSHRAM और निर्माण श्रमिक पोर्टल के कार्यान्वयन के सूचना-प्रणाली ऑडिट के दौरान सामने आया. ऑडिट के नतीजों के अनुसार, खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग द्वारा साझा किए गए डेटा से पता चला कि 2,487 निर्माण-श्रमिक लाभार्थियों ने 'निर्माण श्रमिक कल्याण योजना' के तहत मृत घोषित किए जाने के बाद भी प्रमाणीकरण (ऑथेंटिकेशन) के जरिए राशन प्राप्त किया. ऑडिट में यह भी पता चला कि लगभग 753 मामलों में मृत निर्माण श्रमिकों के नॉमिनी को 15.10 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला था, जबकि बाद में उन्हीं लाभार्थियों ने आधार प्रमाणीकरण के बाद अपना पीडीएस कोटा लेना जारी रखा.

ओडिशा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन सुभाष सिंह ने कहा, "यह वाकई दुखद है कि राज्य के वेलफेयर डेटाबेस की वेरिफिकेशन प्रक्रिया में धोखाधड़ी हो रही है. लेबर डिपार्टमेंट और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के रिकॉर्ड्स के बीच क्रॉस-चेकिंग की कमी है. इस धोखाधड़ी की जांच होनी चाहिए और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए."