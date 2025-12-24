ETV Bharat / bharat

'डेड इकोनॉमी, डेड सोसाइटी': उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिलने पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: 2017 के उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की. उन्होंने इसे निराशाजनक और शर्मनाक बताया और सिस्टम द्वारा पीड़िता के साथ किए जा रहे बर्ताव पर सवाल उठाया. उन्होंने आगे दावा किया कि भारत न सिर्फ एक मरी हुई इकॉनमी बन रहा है, बल्कि ऐसी अमानवीय घटनाओं से एक मरा हुआ समाज भी बन रहा है.

एक्स पर एक पोस्ट मेंराहुल गांधी ने लिखा, "क्या गैंग रेप पीड़िता के साथ ऐसा बर्ताव सही है? क्या उसकी 'गलती' यह है कि उसमें न्याय के लिए आवाज उठाने की हिम्मत है? यह बात कि उसके गुनहगार (पूर्व BJP MLA) को जमानत मिल गई है, बहुत निराशाजनक और शर्मनाक है, खासकर तब जब पीड़िता को बार-बार परेशान किया जा रहा है और वह डर के साये में जी रही है."

'सर्वाइवर के साथ क्रिमिनल जैसा बर्ताव'

गांधी ने कहा, "रेपिस्ट को बेल देना और सर्वाइवर के साथ क्रिमिनल जैसा बर्ताव करना. यह कैसा इंसाफ है?" उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी हरकतें जस्टिस सिस्टम में लोगों का भरोसा खत्म करती हैं. सीनियर कांग्रेस लीडर ने आगे कहा कि इस तरह की घटनाएं न सिर्फ इंस्टीट्यूशनल फेलियर बल्कि गहरी मोरल गिरावट का भी इशारा करती हैं. हम सिर्फ एक मरी हुई इकॉनमी ही नहीं बन रहे हैं -- ऐसी अमानवीय घटनाओं से हम एक मरे हुए समाज में भी बदल रहे हैं.

उन्होंने कहा, "लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना अधिकार है और इसे दबाना अपराध है. सर्वाइवर सम्मान, सुरक्षा और न्याय का हकदार है - लाचारी, डर और अन्याय का नहीं." सर्वाइवर की मां ने आरोप लगाया कि जब उसे और उसकी दो बेटियों को CRPF की गाड़ी में ले जाया जा रहा था, तो उसे अचानक सड़क के किनारे उतार दिया गया और सिक्योरिटी गार्ड उसकी बेटियों को ले गए.