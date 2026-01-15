बिहार में अपहरण कर महिला और उसके तीन बच्चों की हत्या, नदी किनारे से शव बरामद
बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां महिला और उसके तीन बच्चों की लाश मिली है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : January 15, 2026 at 2:22 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में 4 शव मिले हैं. इनमें महिला और उनके तीन बच्चे शामिल है. ये सभी लोग कई दिनों से लापता थे. वहीं पति ने किडनैपिंग और मर्डर का आरोप लगाया है. मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदवारा का है. फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है.
10 जनवरी से लापता थे सभी: जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदवारा पुल के पास से चारों का शव बरामद हुआ है. ये लोग 10 जनवरी से लापता थे. मृतकों में महिला और उसके तीन बच्चे हैं. जिनमें एक बेटी और दो बेटे हैं. मृत महिला के पति ने पत्नी और बच्चों की किडनैपिंग कर हत्या करने का आरोप लगाया है. उसने कहा कि शादी की नीयत से पत्नी का पहले अपहरण किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई.
12 जनवरी को की थाने में शिकायत: मृतक महिला के पति ने बताया कि शनिवार को मेरी पत्नी और उनके बच्चे अचानक गायब हो गए. खोजबीन के बाद भी पता नहीं चला. सोमवार को सुबह एक अनजान नंबर से कॉल आई. कॉल उठाने पर उधर से कोई नहीं बोला. फिर मेरी एक रिलेटिव की महिला ने बात की और बताया कि ममता को हमने किडनैप कर लिया है. धमकी के बाद पुलिस को लिखित आवेदन भी दिया लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया. इसी बीच आज सूचना मिली कि चंदवारा पुल के पास सभी के शव पड़े हुए हैं.
"शनिवार के दिन सुबह में हम गाड़ी चलाने के लिए चले गए थे. शाम को 6 बजे घर पहुंचे तो मेरी मां ने बताया कि बच्चों के साथ बहू मार्केट के लिए गई थी. अभी तक नहीं आए हैं. काफी खोजबीन की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली. पुलिस को भी शिकायत की. आज सभी की लाश नदी किनारे मिली है."- कृष्ण मोहन कुमार, मृतक महिला के पति
दुपट्टे से बंधे थे शव: महिला और तीनों बच्चों के शव तैरते हुए मिले हैं. शवों को देखकर अंदेशा जताया जा रहा है कि यह मामला आत्महत्या का नहीं, बल्कि किसी साजिश के तहत की गई हत्या का हो सकता है. महिला और बच्चों के शव दुपट्टे से बंधे हुए पाए गए हैं.
तफ्तीश में जुटी पुलिस: वहीं शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है. जांच के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है. पुलिस के मुताबिक ये लोग मुजफ्फरपुर शहर के रहने वाले हैं. दो महीने पहले ही यहां आए थे. पुलिस इसे प्रेम प्रसंग का मामला मान रही है. एसएसपी कांतेश मिश्रा ने कहा कि सभी एंगल से जांच चल रही है, जल्द ही हत्या का खुलासा हो जाएगा.
"ये महिला 10 जनवरी से गायब थी. 12 तारीख को उसके पति ने थाने में आवेदन दिया था. आवेदन पर प्राथमिकी दर्जकर छानबीन की जा रही है. पति ने अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगाया है. मामले में जो भी दोषी होंगे, उनको सजा दिलाई जाएगी."- कांतेश मिश्रा, एसएसपी, मुजफ्फरपुर
