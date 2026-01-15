ETV Bharat / bharat

बिहार में अपहरण कर महिला और उसके तीन बच्चों की हत्या, नदी किनारे से शव बरामद

मुजफ्फरपुर में 4 शव बरामद ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में 4 शव मिले हैं. इनमें महिला और उनके तीन बच्चे शामिल है. ये सभी लोग कई दिनों से लापता थे. वहीं पति ने किडनैपिंग और मर्डर का आरोप लगाया है. मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदवारा का है. फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है. 10 जनवरी से लापता थे सभी: जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदवारा पुल के पास से चारों का शव बरामद हुआ है. ये लोग 10 जनवरी से लापता थे. मृतकों में महिला और उसके तीन बच्चे हैं. जिनमें एक बेटी और दो बेटे हैं. मृत महिला के पति ने पत्नी और बच्चों की किडनैपिंग कर हत्या करने का आरोप लगाया है. उसने कहा कि शादी की नीयत से पत्नी का पहले अपहरण किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई. नदी किनारे से चारों शव बरामद (ETV Bharat) 12 जनवरी को की थाने में शिकायत: मृतक महिला के पति ने बताया कि शनिवार को मेरी पत्नी और उनके बच्चे अचानक गायब हो गए. खोजबीन के बाद भी पता नहीं चला. सोमवार को सुबह एक अनजान नंबर से कॉल आई. कॉल उठाने पर उधर से कोई नहीं बोला. फिर मेरी एक रिलेटिव की महिला ने बात की और बताया कि ममता को हमने किडनैप कर लिया है. धमकी के बाद पुलिस को लिखित आवेदन भी दिया लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया. इसी बीच आज सूचना मिली कि चंदवारा पुल के पास सभी के शव पड़े हुए हैं.