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दिल्ली के पार्कों में अब महज 1 रुपये में पिकनिक मना सकेंगे स्कूली बच्चे, DDA ने लॉन्च की नई 'सिंगल-विंडो' बुकिंग पॉलिसी

स्कूलों व अन्य शिक्षण संस्थानों को पार्क बुंकिंग में मिलेगी रियायत ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली: दिल्लीवासियों के लिए अच्छी खबर है. राजधानी के बड़े और खूबसूरत पार्कों में योग शिविर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बुक फेयर या बच्चों की पिकनिक आयोजित करना अब बेहद आसान और सस्ता हो गया है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने पार्कों की बुकिंग के लिए एक नई और पारदर्शी नीति लागू की है. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देशों पर तैयार इस पॉलिसी का मकसद आम लोगों, छात्रों और संस्थाओं को प्रकृति से जोड़ना है.

एक क्लिक पर होगी बुकिंग