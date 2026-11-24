दिल्ली के पार्कों में अब महज 1 रुपये में पिकनिक मना सकेंगे स्कूली बच्चे, DDA ने लॉन्च की नई 'सिंगल-विंडो' बुकिंग पॉलिसी
डीडीए की तरफ से फिल्म या कमर्शियल शूटिंग के लिए भी अलग से दरें तय की गई हैं. भीड़ के हिसाब से श्रेणियां तय होंगी.
Published : November 24, 2026 at 2:05 PM IST
नई दिल्ली: दिल्लीवासियों के लिए अच्छी खबर है. राजधानी के बड़े और खूबसूरत पार्कों में योग शिविर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बुक फेयर या बच्चों की पिकनिक आयोजित करना अब बेहद आसान और सस्ता हो गया है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने पार्कों की बुकिंग के लिए एक नई और पारदर्शी नीति लागू की है. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देशों पर तैयार इस पॉलिसी का मकसद आम लोगों, छात्रों और संस्थाओं को प्रकृति से जोड़ना है.
एक क्लिक पर होगी बुकिंग
अक्सर सरकारी पार्कों की बुकिंग के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है. DDA ने अपनी वेबसाइट (www.dda.gov.in) से जुड़ा एक 'सिंगल-विंडो' ऑनलाइन पोर्टल (https://online.dda.org.in/booking/selectpark.aspx) तैयार किया है. इस पोर्टल पर जाकर आप घर बैठे देख सकेंगे कि किस तारीख को कौन-सा पार्क खाली है, वहां कितनी भीड़ जुट सकती है और उसका किराया क्या है? आवेदन से लेकर पेमेंट और मंजूरी तक का सारा काम डिजिटल तरीके से होगा. हालांकि, आयोजन से कम से कम 5 कार्यदिवस पहले इसका आवेदन करना होगा.
स्कूली बच्चों के लिए 1 रुपये का खास तोहफा
पॉलिसी की सबसे बड़ी खासियत स्कूली छात्रों के लिए दी गई विशेष छूट है. बच्चों को क्लासरूम की चारदीवारी से बाहर निकालकर प्रकृति और पर्यावरण के करीब लाने के लिए DDA ने तय किया है कि स्कूल अपने छात्रों की शैक्षणिक और मनोरंजक गतिविधियों जैसे पिकनिक, पेंटिंग, फोटोग्राफी प्रतियोगिता या वाद-विवाद (डिबेट) के लिए महज 1 रुपये में पार्क बुक कर सकेंगे. इसके अलावा, स्कूल अगर किसी अन्य कार्यक्रम के लिए पार्क बुक करते हैं, तो उन्हें तय शुल्क में 50% की छूट मिलेगी. उच्च शिक्षण संस्थानों, सरकारी विभागों और पीएसयू (PSU) को भी बुकिंग चार्ज में 50% की रियायत दी गई है.
जानिए क्या-क्या कार्यक्रम कर सकेंगे आप?
नई नीति के तहत पार्कों में सिर्फ टहलने ही नहीं, बल्कि रचनात्मक और सामुदायिक गतिविधियों की भी अनुमति होगी. इनमें योग और ध्यान शिविर, हेरिटेज वॉक, कवि सम्मेलन, किताबों का विमोचन, आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक, बुक फेयर और फूड फेस्टिवल शामिल हैं. इसके अलावा, फिल्म या कमर्शियल शूटिंग के लिए भी अलग से दरें तय की गई हैं, जबकि छात्रों के एकेडमिक प्रोजेक्ट्स की शूटिंग को खास रियायत मिलेगी.
भीड़ के हिसाब से तय होंगी श्रेणियां
व्यवस्था बनाए रखने के लिए DDA ने पार्कों की खुली जगहों (कैटेगरी-A) को भीड़ के हिसाब से तीन हिस्सों में बांटा है-
- कैटेगरी A1: 200 लोगों तक के छोटे कार्यक्रम.
- कैटेगरी A2: 200 से 500 लोगों तक के मध्यम कार्यक्रम.
- कैटेगरी A3: 500 से अधिक लोगों के बड़े आयोजन. वहीं, कैटेगरी-B के तहत पार्कों में बने एम्फीथिएटर और अन्य खास जगहों को आधे दिन या पूरे दिन के लिए बुक किया जा सकेगा.
दिल्ली के इन 17 प्रमुख पार्कों में मिलेगी सुविधा
शुरुआती चरण में दिल्ली के 17 प्रमुख पार्कों को इस योजना में शामिल किया गया है. इनमें रोहिणी का स्वर्ण जयंती पार्क और चित्रगुप्त पार्क, हरि नगर का G-8 लेक पार्क, पश्चिम विहार का डिस्ट्रिक्ट पार्क, पीतमपुरा का संदेश विहार और लेक पार्क, द्वारका के डिस्ट्रिक्ट पार्क, इंद्रप्रस्थ पार्क (मिलेनियम पार्क), संजय लेक, यमुना किनारे बना 'असिता', कोरोनेशन पार्क, आस्था कुंज, हौज खास पार्क, 'बांसेरा' और महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क शामिल हैं. साथ ही इंद्रप्रस्थ पार्क, आस्था कुंज, उत्सव ग्राउंड, वसंत उद्यान और तुगलकाबाद रिक्रिएशनल पार्क के एम्फीथिएटर भी बुक किए जा सकेंगे.
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पर्यावरण की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं
पार्कों के व्यावसायिक या सामुदायिक इस्तेमाल के साथ-साथ उनकी हरियाली और स्वच्छता बनाए रखने के लिए सख्त नियम भी बनाए गए हैं. 'असिता', महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क और रिज क्षेत्र जैसे संवेदनशील इलाकों में कार्यक्रम केवल सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही हो सकेंगे. आयोजन करने वाली संस्था या व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि कार्यक्रम के बाद कचरे का सही निपटान हो और पार्क पहले जैसा साफ दिखे. पारदर्शिता के लिए कार्यक्रम से पहले और बाद की GPS-टैग वाली तस्वीरें जमा करना अनिवार्य होगा.
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