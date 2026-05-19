DDA का असिस्टेंट विजिलेंस ऑफिसर और MTS स्टाफ रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, CBI की बड़ी कार्रवाई
सीबीआई ने यह कार्रवाई डीडीए के ही एक पूर्व डिप्टी डायरेक्टर की शिकायत पर की है.
Published : May 19, 2026 at 10:43 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के एक असिस्टेंट विजिलेंस ऑफिसर और एक मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कर ली गई है. इन दोनों आरोपियों को एक पूर्व डिप्टी डायरेक्टर से रिश्वत की रकम वसूलते वक्त दबोचा गया है.
जानकारी के अनुसार, सीबीआई ने यह कार्रवाई डीडीए के ही एक पूर्व डिप्टी डायरेक्टर की शिकायत पर की है. शिकायतकर्ता के खिलाफ एक विजिलेंस का मामला चल रहा था. आरोप है कि असिस्टेंट विजिलेंस ऑफिसर ने शिकायतकर्ता के पैरेंट डिपार्टमेंट को उनके पक्ष में एक अनुकूल जवाब भेजने के एवज में 5 लाख रुपए की भारी-भरकम रिश्वत की मांग की थी. शिकायतकर्ता द्वारा असमर्थता जताने और काफी मोलभाव के बाद, आरोपी अधिकारी 3 लाख रुपये की अवैध रकम स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया.
शिकायतकर्ता रिश्वत की रकम नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने मामले की जानकारी सीबीआई को दी. शिकायत के सत्यापन के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और तय रणनीति के तहत जैसे ही शिकायतकर्ता 3 लाख रुपये की डील में से 50 हज़ार रुपये की पहली किस्त देने पहुंचा, सीबीआई ने उसे दबोच लिया. असिस्टेंट विजिलेंस ऑफिसर ने यह रिश्वत सीधे न लेकर अपने अधीन काम करने वाले एमटीएस कर्मचारी के जरिए ली. जैसे ही एमटीएस कर्मचारी ने शिकायतकर्ता से पैसे लिए, सीबीआई ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
भ्रष्टाचार पर सीबीआई का कड़ा रुख
सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह की जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी जारी रहेगी. मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है.
आगे की जांच और ठिकानों पर छापेमारी जारी
सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी आरोपियों के आवासीय और आधिकारिक ठिकानों की तलाशी ले रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस रैकेट में कुछ और लोग भी शामिल हैं. दोनों आरोपियों को जल्द ही सक्षम अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां सीबीआई उनकी आगे की पूछताछ के लिए रिमांड की मांग कर सकती है.
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