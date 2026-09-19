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युवराज हत्याकांड: DCP ने किया कई अहम खुलासे, मृतक की बहन ने बताई वारदात के दिन की पूरी कहानी

डीसीपी ने बताया कि वहीं, अन्या वत्स को भी इस दौरान गिरफ्तार किया जाता है. उनके द्वारा बताया गया कि युवराज का मर्डर के बाद उन लोगों ने गुरुग्राम के बादशाहपुर में ड्रेन में बॉडी को डंप किया है. जब हम लोग वहां पहुंचे तो पता चला कि 10 तारीख को गुड़गांव पुलिस एक बॉडी बरामद की थी. जिसका पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया.

"पूरी घटना 6 सितंबर की है जब आखिरी बार सरिता विहार के रहने वाले 31 वर्षीय युवराज अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने के लिए लाजपत नगर इलाके में गए थे. जहां उन्होंने अपनी बहन से कहा था कि एक जरूरी मीटिंग के लिए वह जा रहे हैं और रात तक वापस आ जाएंगे लेकिन इसके बावजूद जब वह घर नहीं पहुंचते हैं तो परिजनों को चिंता होता है और उसके बाद तुरंत ही लाजपत नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. एक्शन लेते हुए दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से कॉल डिटेल निकाली जाती है. जिसमें पाया गया कि अन्या वत्स भी 8 तारीख से गायब है. इसके बाद संयम सचदेवा को गिरफ्तार किया जाता है और जब उनसे पूछताछ की गई तो उसने युवराज से मिलने की बात कबूल कर ली और बताया कि उन्होंने ही युवराज का मर्डर किया है."

वही. इस पूरे मामले में साउथ ईस्ट के डीसीपी विनीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि,

नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के लाजपत नगर थाने के पुलिस टीम ने एक सनसनीखेज मर्डर का खुलासा करते हुए दो आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान अन्या वत्स और संयम सचदेवा के रूप में हुई है. दोनों आरोपी को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया है. वहीं मृतक व्यक्ति की पहचान 31 वर्षीय युवराज के रूप में हुई है जो अपने परिवार के साथ सरिता विहार इलाके में रहते थे. फिलहाल पुलिस कई अहम पहलुओं पर जांच कर रही है. आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद 5 दिन की रिमांड पर दिल्ली पुलिस ने लिया है.

डीसीपी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सारी चीज क्लियर होगी कि किस प्रकार से इन्होंने युवराज का मर्डर किया था. बाकी क्या कारण रहा इसका भी इन्वेस्टिगेशन आगे चल रहा है. मृतक युवराज अदानी ग्रुप के सेल्स टीम में काम करते थे.

मृतक की बहन मीडिया से बात करती हुई (ETV Bharat)

वहीं मृतक युवराज की बहन करिश्मा ने बताया कि मेरे भाई युवराज की शादी होनी थी. जिसके लिए हम लोग शॉपिंग करने के लिए लाजपत नगर मार्केट में पहुंचे थे. वहां पर हमने उसके लिए शेरवानी भी खरीदी थी और हम लोग बहुत खुश थे लेकिन युवराज उसे दिन हम लोगों को बताता है कि वह एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा है. रात को 10:00 तक घर वापस आ जाएगा, लेकिन जब वह घर नहीं पहुंचा तो हम लोगों को चिंता हुई. उसके अगले दिन हम लोगों को मैसेज आता है कि तुम लोग चिंता मत करना मैं एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर निकला हूं. हो सके तो मुझे मुंबई या बेंगलुरु जाना पड़ सकता है और मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगा.

लेकिन, ठीक वही मैसेज अगले दिन भी आता है तो हम लोग उसे बोलते हैं कि भाई तुम एक बार अपना चेहरा दिखा दें या एक वॉइस मैसेज भेज दें. हम लोग को बहुत टेंशन हो रही है लेकिन उसके बाद मोबाइल ऑफ हो जाता है. कोई मैसेज नहीं आता. इसके बाद हम लोग सरिता विहार थाने पहुंचते हैं. जहां पर हमें बताया गया कि जहां पर आप लास्ट टाइम युवराज को देखे थे वहां के थाना में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराएं. जिसके बाद हम लोग लाजपत नगर थाना पहुंचते और रिपोर्ट दर्ज कराते है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, दिल्ली के लाजपत मार्केट से 6 सितंबर को लापता हुए सरिता विहार निवासी युवराज सिंह मनचंदा की हत्या मामले में हैरान करने वाले तथ्य आए हैं. पुलिस ने युवराज की पूर्व आफिस सहकर्मी और उसके साथी को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है. दोनों को साकेत कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है. पुलिस अब हत्या की वजह और वारदात की पूरी कड़ी जोड़ने में जुटी है.

बता दें कि गुरुग्राम के बादशाहपुर थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर-70 में नाले से 10 सितंबर की सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का सड़ा-गला शव बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पायी थी. पोस्टमार्टम के बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर गुरुग्राम पुलिस ने अज्ञात मानते हुए 14 सितंबर को शव का अंतिम संस्कार भी करा दिया था.

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