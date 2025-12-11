ETV Bharat / bharat

चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL मैचों के फैसले पर DK शिवकुमार का बड़ा बयान, पढ़ें खबर

डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ( ETV Bharat )

बेलगावी (कर्नाटक): डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग में इस मामले पर चर्चा करने के बाद एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL मैच होस्ट करने पर आखिरी फैसला लेगी. उन्होंने सर्किट हाउस में कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के नए चुने गए प्रेसिडेंट वेंकटेश प्रसाद से मिलने के बाद रिपोर्टर्स से बात की. शिवकुमार ने कहा कि सरकार का स्टेडियम में क्रिकेट मैच रोकने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उसे क्राउड-मैनेजमेंट के मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि माइकल डी कुन्हा कमेटी की सिफारिशों को फेज में लागू करना होगा. उन्होंने कहा, "हमारा चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेट मैच रोकने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हमें क्राउड कंट्रोल के उपायों के बारे में सोचना होगा. हमें माइकल डी कुन्हा कमेटी के सुझावों को भी फेज में शामिल करना होगा. वेंकटेश प्रसाद भी इसके लिए सहमत हो गए हैं." KSCA के साथ मिलकर काम करेगी सरकार

उन्होंने कहा कि सरकार KSCA के साथ मिलकर काम करेगी ताकि IPL समेत दूसरे टूर्नामेंट बेंगलुरु से बाहर न हों. उन्होंने कहा कि राज्य नए स्टेडियम बनाने में भी मदद करने को तैयार है. शिवकुमार ने प्रसाद और उनकी टीम को बधाई दी, जिन्हें पूर्व क्रिकेटर जवागल श्रीनाथ और अनिल कुंबले का सपोर्ट है. धर्मस्थल मामले में प्रतिक्रिया

उपमुख्यमंत्री ने कहा, "मैंने धर्मस्थल की साजिश के बारे में बात की थी धर्मस्थल मामले में शिकायत करने वाले को चार्जशीट किए जाने के बारे में सवालों के जवाब में शिवकुमार ने कहा कि वह अपनी पिछली बातों पर कायम हैं. मैं धर्मस्थल की हिस्ट्री जानता हूं और वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे.