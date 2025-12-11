चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL मैचों के फैसले पर DK शिवकुमार का बड़ा बयान, पढ़ें खबर
कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिवकुमार ने कहा कि सरकार का स्टेडियम में क्रिकेट मैच रोकने का कोई इरादा नहीं है
Published : December 11, 2025 at 1:25 PM IST
बेलगावी (कर्नाटक): डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग में इस मामले पर चर्चा करने के बाद एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL मैच होस्ट करने पर आखिरी फैसला लेगी. उन्होंने सर्किट हाउस में कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के नए चुने गए प्रेसिडेंट वेंकटेश प्रसाद से मिलने के बाद रिपोर्टर्स से बात की.
शिवकुमार ने कहा कि सरकार का स्टेडियम में क्रिकेट मैच रोकने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उसे क्राउड-मैनेजमेंट के मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि माइकल डी कुन्हा कमेटी की सिफारिशों को फेज में लागू करना होगा.
उन्होंने कहा, "हमारा चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेट मैच रोकने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हमें क्राउड कंट्रोल के उपायों के बारे में सोचना होगा. हमें माइकल डी कुन्हा कमेटी के सुझावों को भी फेज में शामिल करना होगा. वेंकटेश प्रसाद भी इसके लिए सहमत हो गए हैं."
KSCA के साथ मिलकर काम करेगी सरकार
उन्होंने कहा कि सरकार KSCA के साथ मिलकर काम करेगी ताकि IPL समेत दूसरे टूर्नामेंट बेंगलुरु से बाहर न हों. उन्होंने कहा कि राज्य नए स्टेडियम बनाने में भी मदद करने को तैयार है. शिवकुमार ने प्रसाद और उनकी टीम को बधाई दी, जिन्हें पूर्व क्रिकेटर जवागल श्रीनाथ और अनिल कुंबले का सपोर्ट है.
धर्मस्थल मामले में प्रतिक्रिया
उपमुख्यमंत्री ने कहा, "मैंने धर्मस्थल की साजिश के बारे में बात की थी धर्मस्थल मामले में शिकायत करने वाले को चार्जशीट किए जाने के बारे में सवालों के जवाब में शिवकुमार ने कहा कि वह अपनी पिछली बातों पर कायम हैं. मैं धर्मस्थल की हिस्ट्री जानता हूं और वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे.
उन्होंने कहा, "मैंने साजिश के बारे में पूरे भरोसे के साथ बात की थी क्योंकि मुझे धर्मस्थल के पीछे के लोगों पर यकीन था.” उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अभी तक चार्जशीट नहीं पढ़ी है, लेकिन कहा कि मामला कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से होगा. उनके अनुसार यह विवाद RSS और BJP के अंदरूनी तनाव से पैदा हुआ. यह साजिश RSS और BJP के बीच अंदरूनी मतभेदों का नतीजा थी. सच अब सामने आ गया है.
किसानों के मुद्दे और हेट स्पीच बिलकिसानों की समस्याओं पर सरकार के जवाब को लेकर विपक्ष की आलोचना पर शिवकुमार ने आरोपों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि सरकार ने गन्ना और मक्का किसानों की मदद के लिए पहले ही बड़े कदम उठाए हैं और दावा किया कि BJP पहले इन मुद्दों को हल करने में नाकाम रही है.
राज्य में शांति बनाए रखने की जरूरत
उन्होंने यह भी कंफर्म किया कि हेट स्पीच बिल सरकार के एजेंडा का हिस्सा बना हुआ है. उन्होंने कहा, "यह हमारे एजेंडा में है क्योंकि हमें राज्य में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत है. किसी भी नागरिक समाज में हेट स्पीच मंजूर नहीं है."
चिकमंगलूर में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के बाद बजरंग दल पर बैन लगाने के बारे में बी के हरिप्रसाद की कथित टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने बयान नहीं देखा है. उन्होंने कहा, "मुझे हरिप्रसाद के बयान के बारे में पता नहीं है, इसे पढ़ने के बाद मैं इस पर टिप्पणी करूंगा."
